CSU kritisiert Ampel-Regierung am Politischen Aschermittwoch

Von: Jörg Spielberg

Die Allgäuer CSU-Bundestagsabgeordnete Mechthilde Wittmann zeigte sich kämpferisch und wetterte in vielen Politikfeldern gegen die Arbeit der „Ampel-Regierung“ in Berlin. © Jörg Spielberg

Wiggensbach - Mechthilde Wittmann mag an diesem Abend an das bekannte Zitat von Franz Josef Strauß aus dem Jahr 1986 gedacht haben, als sie zu ihrer Rede zur aktuellen politischen Lage ansetzte. Die befürchtete Vision des einstigen CSU-Granden ist Realität geworden. In Berlin regieren die Farben Rot-Grün-Gelb und zumindest aus Sicht der Oppositionsparteien führen „Faschingskommandanten“ die Menschen in das Land „Utopia“.

Wittmann ist an diesem Abend die Hauptrednerin beim traditionellen Derblecken des politischen Gegners, aber auch der CSU-Landtagsabgeordnete Eric Beißwenger und das Allgäuer CSU-Urgestein Thomas Kreuzer spotten am Abend vor rund 120 Gästen über die Ampel-Regierung in Berlin. Unter den Gästen sind auch die beiden Altlandräte Anton Klotz und Gebhard Kaiser, Kemptens Oberbürgermeister Thomas Kiechle sowie die neue Hoffnung der Allgäuer CSU, Bürgermeister Joachim Konrad aus Altusried.

Beißwenger begrüßte die Mitglieder und Freunde der Partei, die zuvor eine Heilige Messe in der Kirche St. Pankratius besucht hatten. Er sprach von harten Zeiten und großen Herausforderungen, als er die gegenwärtige Situation der Menschen in Bayern beschrieb. Aktuell sei die Unterbringung von Flüchtlingen die größte Aufgabe für das Allgäu.

Als Hauptrednerin folgte ihm Mechthilde Wittmann in die „Bütt“. Die sah angesichts der vielen Krisen die Zeit der Wohlfühlpolitik an ihr Ende gekommen. Dabei zielte sie im Besonderen auf den von Wladimir Putin begonnenen Krieg gegen die Ukraine, der zeige, „dass in Europa weiterhin analoge Kriege mit Artilleriegefechten Realität sein können.“ Vorab schoss die CSU-Bundestagsabgeordnete gegen die Oberallgäuer Landrätin Indra Baier-Müller und Bayerns Umweltminister Thorsten Glauber. Diese hätten in der Causa Rappenalptal äußerst populistisch gehandelt und wohl einige Details zurückgehalten, um die alleinige Schuld den Älplern zuzuweisen.

Regierung von Utopisten

Bei der Bundespolitik sah die Politikerin in nahezu allen Feldern ein Totalversagen der Bundesregierung. „Dieser Regierung fehlt es an Fachwissen und Kompetenz, vielen in Reihen der Bundesregierung fehlt sogar ein Berufsabschluss“, so Wittmann. Die CSU habe im Bund mit Nachdruck die Einführung einer Energiepreisbremse gefordert und eine unsinnige Gasumlage verhindert.

Wittmann verlangte in Zeiten einer Energiekrise den Weiterbetrieb der sich noch im Betrieb befindlichen Kernkraftwerke. „Sicher sind die Gasspeicher gut gefüllt, allerdings zum fünffachen Preis“, so Wittmann. Den Vorwurf an die Christsozialen, diese hätten in ihrer Regierungszeit in Berlin die Energiewende nicht vorangebracht, entgegnete Wittmann, dass der Freistaat, mit Ausnahme der Windkraft, in allen Feldern nachhaltiger Energiegewinnung Vorreiter sei. In der Landwirtschaft beschrieb Wittmann die Arbeit von Landwirtschaftsminister Cem Özdemir als ideologiegetrieben.

„Die von Brüssel geforderte Flächenstilllegung von vier Prozent, wird durch Özdemirs Entscheidung Fördergeldern zu streichen, von unseren Bauern als Erpressung empfunden“, so Wittmann. Auch das unlängst von der EU ausgesprochene Verbrennerverbot wird von Wittmann kritisiert. Die setzt in allen Fragen der Nachhaltigkeit und des Umweltschutzes lieber auf neue Technologien als auf Verbote und attestiert der Bundesregierung eine Planwirtschaft ohne Plan.

Ukraine und Flüchtlinge

Wittmann sprach sich für die Unterstützung der Ukraine mit Geld und Waffen aus, hielt aber einen Beitritt des Landes zur EU als verfrüht. Die von Bundeskanzler Olaf Scholz am 27. Februar 2022 verkündete Zeitenwende, sieht die Bundestagsabgeordnete in keinem Punkt umgesetzt. „Nach wie vor wird hier vieles hinausgezögert.“ Besonders in der Kritik stand bei Wittmann die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock. Die sei mit ihren Äußerungen und Versprechern für ein Land wie Deutschland nicht tragbar, sondern stelle im Gegenteil eine große Gefahr da. Das größte Versagen der Ampel-Regierung sieht Wittmann bei der Asyl- und Einwanderungspolitik. „Die Kommunen werden mit der Unterbringung von Flüchtlingen im Regen stehen gelassen.“ Bayern habe ein großes Herz bewiesen, wenn es um die Aufnahme ukrainischer Flüchtlinge ging.

Die Christsozialen aber fordern, dass zukünftig wesentlich mehr Unberechtigte schnell abgeschoben werden, dass gezielt diejenigen ins Land gelassen werden, die wirklich den Fachkräftemangel beheben können und die Ausgabe von Sozialleistungen an Unberechtigte, wie beim Bürgergeld, unterbunden wird.

Pro Zuwanderung, aber kontrolliert

Dabei spricht sich Wittmann dezidiert für eine Zuwanderung nach Deutschland und den Freistaat aus. Wittmann konzentrierte sich hier aber nur auf die Personen, die tatsächlich in ihren Heimatländern verfolgt werden und jene, die schnell in den Arbeitsmarkt integriert werden können.

„Wir brauchen Einwanderer, die auch in unsere Sozialsysteme einzahlen und nicht nur die, die Leistungen beziehen.“ Wittmann sprach sich gegen die Einführung des Doppelpasses aus, der wohl nur deshalb eingeführt werden soll, um den Regierungsparteien neue Wählerstimmen zu generieren. Zum Ende fordert die CSU-Politikerin von gesellschaftlichen Gruppierungen wie Reichsbürgern, Querdenkern, Klimarettern und Krawallmachern mehr Respekt vor dem Staat und seinen Institutionen.

„Ideologischer Staatenumbau“

Sie kritisiert am Beispiel des Genderns den ideologischen Staatenumbau und warnt vor einer Politik, wie sie ein rot-rot-grüner Berliner Senat in der Bundeshauptstadt produziere. Als Partner der CSU kämen nach der Landtagswahl nur die Freien Wähler in Frage. „Die FDP braucht niemand mehr“, so Wittmann.

Der Lotse

Am Ende der Veranstaltung stieg noch einmal Thomas Kreuzer an das Rednerpult, der kürzer, aber im Ton schärfer als seine Vorrednerin, die Arbeit der Ampel kritisierte. Aufgrund der Verwerfungen in der Parteienlandschaft sei es nur noch in Bayern möglich, eine Mehrheit für eine rein bürgerliche Politik zu erhalten. Eine zukünftige Zusammenarbeit mit den Grünen schließt Kreuzer aus. Für sein Wirken für die Allgäuer Christsozialen wurde Kreuzer mit stehenden Ovationen und lauten Zurufen durch das Publikum im Kapitelsaal gedankt und gewürdigt.