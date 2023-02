Naturerlebniszentrum NEZ bildete 30 weitere Klimabotschafter aus

Engagierte Klimabotschafter: 30 Teilnehmer wurden vom Naturerlebniszentrum Allgäu zum Allgäuer Klimabotschafter ausgebildet. Sie setzen sich persönlich, in ihrem Umfeld oder auf politischer Ebene für Klimaschutz ein. © Anna-Lena Hummler / NEZ

Oberallgäu – In einem fünftägigen Lehrgang bildete das Naturerlebniszentrum Allgäu des BUND Naturschutz (NEZ) 30 weitere Klimabotschafterinnen und Klimabotschafter aus.

Klimabotschafter engagieren sich ehrenamtlich in ihrem persönlichen Umfeld, ihrem Verein, Betrieb, in ihrer Kommune, dem Landkreis und überregional politisch für Klimaschutz. „Wir freuen uns sehr über das rege Interesse an unseren Klimabotschafterausbildungen“, gibt sich der NEZ-Geschäftsführer Andreas Güthler zufrieden.

Für ihr Engagement bekamen die neuen Klimabotschafterinnen und Klimabotschafter während der Ausbildung das nötige Fachwissen zu Ursachen, Stand und Folgen des Klimawandels. Um regenerative Energieerzeugung kennenzulernen, besuchten sie in Wildpoldsried eine Windkraft- und eine Biogasanlage, die Grundlagen klimafreundlicher Ernährung vermittelte ein Workshop.

Vielseitige Inhalte in der Schulung

In Vorträgen lernten sie Möglichkeiten und Projekte klimafreundlicher Mobilität ebenso kennen wie die Bedeutung und Möglichkeiten zur energieeffizienten Gebäudesanierung. Neben persönlichen Handlungsmöglichkeiten wurde auch aufgezeigt, welche politische Ebene welche Klimaschutzmaßnahmen umsetzen kann.



Damit die Klimabotschafterinnen und Klimabotschafter auch andere Menschen wirkungsvoll für ihre Ideen und Projekte begeistern und für Klimaschutz sensibilisieren können, wurden sie auch von einem Kommunikationsexperten im Bereich Klimakommunikation geschult und so bestens auf ihre Tätigkeit als Klimabotschafter vorbereitet.



Erste Projekte umgesetzt

Bereits während der Ausbildung setzten die Klimabotschafter eigene Projekte um, die sie beim letzten Modul im Rahmen eines Projektemarktes vorstellten.



Die Rückmeldungen zur nunmehr zweiten Ausbildung waren durchweg sehr positiv, sodass voraussichtlich ab Herbst eine weitere Klimabotschafterausbildung beginnen wird. Ziel ist der Aufbau und die Unterstützung eines stabilen Netzwerks von Menschen, die sich im Allgäu und darüber hinaus für Klimaschutz engagieren wollen. An den fachlichen Inhalten der Ausbildung wirkten neben Mitarbeitern des NEZ mehrere Referenten des Energie- und Umweltzentrum Allgäu (eza) mit. Die Ausbildung wurde gefördert von der deutschen Postcode-Lotterie sowie vom Landkreis Oberallgäu und der Stadt Kempten.