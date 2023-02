Oberjoch: Das Allgäu will den Weltrekord im Schellenläuten brechen

Schellen-Weltrekordversuch im Allgäu © Wolfgang B. Kleiner

Bad Hindelang – Am Samstag, 18. März, ab 11 Uhr in Oberjoch an der Talstation der Grenzwiesbahn wird ein Weltrekord-Versuch im gemeinsamen Schellenläuten ausgerichtet.

Mitmachen kann jeder und jede, ob groß oder klein. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, lediglich die Schelle sollte mindestens 10 bis 12 cm hoch und 10 bis 12 cm breit sein. Ein Willkommensgetränk und Urkunde sind garantiert, zusätzlich winken weitere Preise. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.



Die Veranstalter hoffen auf rege Teilnahme und haben daher einiges vor. So erhält das Team, welches mit den meisten Schellen teilnimmt, ein Fass Bier von Meckatzer. Selbstverständlich erhalten alle Teilnehmenden ein Getränk und Urkunde. Und da jeder Teilnehmer und jede Teilnehmerin ein Zugangsnummer erhält, dient diese Nummer zugleich als Losnummer.

Wertvolle Zugschelle als Gewinn

Als Gewinn lockt eine wertvolle Zugschelle, gestiftet von der Oberallgäuer Landrätin Indra Baier-Müller. Nun gilt es, diesen Weltrekord ins Allgäu zu holen. Dirigiert wird das Schellenläutens von Ramona Dornach, ASM-Bezirksdirigentin Bezirk II Sonthofen.



„Alle – ob groß ob klein – sind herzlich eingeladen, mit einer Schelle oder mehreren Schellen nach Oberjoch zu kommen. Wirklich jede Schelle zählt!“, sagt Max Hillmeier, Tourismusdirektor von Bad Hindelang.



Schellenweltrekord

Der Schellenweltrekord findet im Rahmen des FIS Telemark Weltcup Finales statt. Ausrichter des Schellenweltrekords sind unter anderem der Allgäuer Skiverband und die Gemeinde Bad Hindelang, die sich für Rückfragen zur Verfügung stellt unter Telefon 08324/892-402, E-Mail an max.hillmeier@badhindelang.de