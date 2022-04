Das Bio-Energiedorf Wildpoldsried hat die Energiewende bereits vollzogen

Wildpoldsried versorgt sich selbst und kann zusätzlich noch Energie einspeisen. © Gemeinde Wildpoldsried / Th. Pfluger

Wildpoldsried – Immer mehr Gemeinden haben es sich zum Ziel gesetzt, kurz- oder mittelfristig klimaneutral zu werden. In der Oberallgäuer Gemeinde Wildpoldsried ist das alles ganz anders abgelaufen.

Die Gemeinde ist nicht nur längst klimaneutral, sondern produziert gut das Achtfache der Energie, die sie benötigt.



„Unsere drei Kernpunkte sind Ökologie, Ökonomie und eine intensive Bürgerbeteiligung”, bringt Bürgermeisterin Renate Deniffel das Erfolgskonzept auf den Punkt, das bereits vor Jahren von zwei Visionären aus der Gemeinde entwickelt wurde: dem ehemaligen Bürgermeister Arno Zengerle und dem Landwirt Wendelin Einsiedler.



Dass die Bürgerbeteiligung ein durchaus zentraler Punkt ist, kann man immer wieder an den Konflikten in anderen Gemeinden sehen, wo sich Bürgerinitiativen gegen Windkraftwerke oder großflächig angelegte Photovoltaik wehren.



Gemeinsame Willensbildung

„Bei uns gab es von Anfang an eine hohe Akzeptanz in der Gemeinde, weil wir die Leute immer mit einbezogen haben – und zwar auch finanziell”, betont die Bürgermeisterin. “Ohne eine gemeinsame Willensbildung von Anfang an geht das aber nicht. Das muss sich durch den Gemeinderat, die Bevölkerung und auch durch die Vereine ziehen.”



Allein bei der Windkraft wuchs die Akzeptanz und das Interesse der Bevölkerung so schnell, dass man inzwischen die Einlagen der Kommanditisten auf 5 000 Euro deckeln hatte müssen, damit sich alle Interessenten beteiligen konnten.



Wer in seinem Wohnumfeld durch den Bau oder den Betrieb einer Anlage stärker beeinträchtigt wird, der erhält auch eine größere Beteiligung. All diese Beteiligungen, erklärt Deniffel, seien natürlich Einnahmen, die sich letztendlich wieder positiv bei der Gewerbesteuer auswirkten.

Ein mindestens ebenso positiver Effekt sei die Tatsache, dass die hohe Akzeptanz in der Bevölkerung auch zu mehr Engagement für die jeweiligen Projekte führe. „Da ziehen alle an einem Strang, und das muss auch so sein.” Die Menge und Vielfalt von eingebrachtem Fachwissen und Energie sei unschätzbar für das Gemeinwohl.



Das Resultat dieser Synergien sind heute neun Bürgerwindkraftanlagen, über 300 Photovoltaikanlagen, zwei kleine Wasserkraftwerke und vier Biogasanlagen.



Bei der Windkraft sind noch weitere Anlagen geplant. Derzeit produzieren die Windräder circa 35 000 Kilowattstunden im Jahr. Vor zehn Jahren bereits ist Wildpoldsried vom Bayerischen Wirtschaftsministerium zum „Windstützpunkt Bayern“ ernannt worden. Damit soll auch anderen Kommunen die Windkraft näher gebracht werden.



Inzwischen seien mehr als 800 Besuchergruppen aus aller Welt in Wildpoldsried zu Gast gewesen, um sich über Windkraft und die weiteren umgesetzten Projekte zu informieren“, freut sich Renate Deniffel. Allerdings brächten die immer höheren naturschutzrechtlichen Auflagen den Ausbau der Windkraft derzeit fast zum Erliegen – das gelte in Bayern besonders für die 10H-Regelung.



Photovoltaik flächendeckend

Seit 20 fast Jahren schon sind alle kommunalen Dachflächen mit PV ausgestattet, der Löwenanteil der Erträge aus dieser Technologie wird allerdings von den Bürgern und Landwirten erwirtschaftet und größtenteils auch verbraucht. Nichtsdestotrotz können die Überschüsse in mehreren “Sonnenbatterien” gespeichert und ins öffentliche Stromnetz eingespeist werden.

300 Photovoltaikanlagen zieren die Dächer der Gemeinde. Das „Traditionelle Ortsbild“ sieht hier niemand in Gefahr. © Gemeinde Wildpoldsried

Auch die Pumpen der Wasserversorgung und der Kläranlage werden mit Sonnenstrom betrieben – was angesichts der steigenden Strompreise immer lukrativer wird. Gerade die derzeitige politische Situation zeige, sagt Deniffel, wie wichtig es inzwischen geworden sei, unabhängig von Energieimporten zu sein.



Abwärme spart Geld

Seit dem Jahr 2005 gibt es im Ortszentrum ein Nahwärmenetz, das mit Holzpellets beheizt wird. So war es damals schon möglich, die elf großen Ölheizungen der öffentlichen und kirchlichen Gebäude zu ersetzen. Wer nahe der Trasse wohnte, der bekam auf Wunsch einen eigenen Anschluss. Zwischenzeitlich ist das Netz mehrfach erweitert werden. Heute sind 80 Gebäude an die Nahwärme angeschlossen.



Es geht nicht um Auszeichnungen

Bürgermeisterin Renate Dennifel vor dem Kindergarten und der Grundschule mit den PV-Paneelen. © Felix Gattinger

Im Jahr 2018 bekam Wildpoldsried beim European Energy Award die höchste Punktzahl im europäischen Vergleich. Doch laut Renate Deniffel sind es nicht die Auszeichnungen, die den Ort motivieren und vorantreiben. „Es ist der Stolz der Bürger, nicht auf Energieimporte angewiesen zu sein, der finanzielle Anreiz bei immer weiter steigenden Strompreisen und nicht zuletzt das gute Gefühl, unseren Enkeln gegenüber ein Stück Welt ‘gerettet’ zu haben.”