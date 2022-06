Das Krisenteam der Stadt übt die Kommunikation im Ernstfall

Die Mitglieder des Krisenstabes der Stadt Sonthofen mit ihren Trainern Josef Dornach und Christian Bader vom Team exTREM. © Stadt Sonthofen

Sonthofen – Wie kommuniziert man richtig unter außergewöhnlichen Bedingungen, wie in einer Krise, bei einem Katastrophenfall oder unter Stress? Diese Frage stellte sich die Geschäftsleitung der Stadt Sonthofen und fand Antworten im Team-Ressource-Management.



Ihre Erkenntnisse aus dem Team-Ressource-Management, das ursprünglich aus der Flugsicherheit kommt und in den Notfalldiensten häufig in die tägliche Arbeit übernommen wurde, haben Josef Dornach und Christian Bader vom Team exTREM auf die Sonthofer Verwaltung heruntergebrochen und in einem Tagesseminar den Mitarbeitenden des Krisenteams der Stadt Sonthofen vorgestellt.



Für die Teilnehmenden zeigte sich, dass viele Einzelfaktoren harmonieren müssen, damit Kommunikation für alle Beteiligten erfolgreich ist. Denn jeder Mitarbeitende bringt seine persönlichen Faktoren mit an seinen Arbeitsplatz und nimmt einzelne Situationen dann auch individuell unterschiedlich wahr.

Vor allem in Krisen und unter Stress kommt es dann auch immer wieder zu Problemen in der Kommunikation durch falsche Interpretationen oder auch Überforderung des Mitarbeitenden. Ein Werkzeugkasten mit Möglichkeiten der Selbst- und Fremdeinschätzung hilft dem Einzelnen dann, die richtigen Entscheidungen zu treffen.



Als wichtige Erkenntnis des Tages nahmen die Mitglieder mit: „Um unter Stress den Überblick nicht zu verlieren, nimm dir Zeit die Situation zu bewerten, bring alle Beteiligten auf den gleichen Stand und entscheide dann unter Umständen auch mal neu.“



Einzelne Maßnahmen werden nun in die tägliche Arbeit integriert, um diese im Ernstfall dann auch abrufen zu können.