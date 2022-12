Das Landratsamt Oberallgäu ändert zum neuen Jahr sein „Aussehen“

Teilen

Die neue Text-Bild-Marke wird aus ökonomischen Gründen vornehmlich einfarbig – bestehend aus Flächen oder Umrissen – verwendet. Darüber hinaus existiert eine farbige Variante des Logos, die die künftigen Hausmarken definiert. © Fotos: Landratsamt Oberallgäu

Oberallgäu – Zu einem „Um­styling“ hat sich das Landratsamt Oberallgäu entschlossen. Anfang des neuen Jahres soll das frisch entworfene Logo das alte ersetzen.

Das „Um­styling“ des Landratsamts Oberallgäu ist abgeschlossen. Anfang des neuen Jahres soll das neu entworfene Corporate Design nach und nach das alte ersetzen. Als erstes werden Briefbögen, Visitenkarten und andere Printprodukte umgestellt, dann wird die Webseite folgen. Nötig geworden sei dies, weil die Homepage des Landkreises in die Jahre gekommen sei, erklärte Pressesprecherin Franziska Springer vergangene Woche im Kreistag. Dort wurden die neue Text- und Bildmarke vorgestellt.

„Unübersichtlich und unmodern“, so beschrieb Franziska Springer die Homepage des Landkreises Oberallgäu. Doch das soll sich jetzt ändern.



Unbegründete Kritik

Für die Erarbeitung des neuen Corporate Designs hatte das Landratsamt eine, auf rund ein halbes Jahr befristete, halbe Stelle geschaffen. Dies hatte im Vorfeld für Kritik gesorgt.

Franziska Springer erklärte den Kreistagsmitgliedern jedoch, welche Vorteile diese Herangehensweise habe: „ Dem Landratsamt gehören alle Rechte an den entstandenen Materialen und es wird keine Folgerechnungen geben, da wir keine externe Agentur beauftragt haben.“ Zudem sei es so „günstiger als bei einer Agentur“ gewesen.



Inspiration Allgäuer Landschaft

Marco Meirich, verantwortlich für das neue Design, skizzierte seine Vorgehensweise und den Design­prozess. Auf der Suche nach einer neuen Bildmarke habe ihn ein Foto der Allgäuer Landschaft inspiriert. Weiden, Gewässer und Berge wurden mit einfachen Strichen nachempfunden. Dazu gesellt sich der Schriftzug „Oberallgäu“ in einer modernen Serifenschrift.



Für die Wortmarke haben man etwas finden wollen, dass für alle verschiedenen Oberallgäuer Dialekte Gültigkeit hat, erklärte Landrätin Indra Baier-Müller.

„Zämed hebe“

Fündig sei man auf einem Bierdeckel geworden: „Zämed hebe“. Die Landrätin: „Ein Imperativ passt zu uns!“ Der Spruch soll in den Fokus rücken, dass trotz und wegen der Unterschiedlichkeit von nördlichem und südlichem Kreis ein starker Zusammenhalt entstanden ist, der sich künftig noch verfestigen soll.



Das neue Logo lasse sich vielseitig verwenden und anpassen. Präsentiert wurden mehrere farbige und einfarbige Varianten. Auch für soziale Medien eigne sich das neue Logo besser als das kleinteilige Wappen des Landkreises, erklärte Sprecherin Franziska Springer.



Behörde will junge Leute ansprechen

Für die Landrätin zählte aber auch noch ein anderer Gedanke. Als Behörde und Verwaltung wolle man auch junge Leute ansprechen, vor allem bei der Rekrutierung von neuen Mitarbeitern. „Junge Leute wollen was Frisches, Dynamisches“, war sich Landrätin Indra Baier-Müller sicher. In Hinblick auf zukünftige Jobausschreibungen könne man mit dem neuen Design besser für das Landratsamt Oberallgäu als modernen Arbeitgeber werben.



Neues Logo gefällt nicht allen

Bei den Kreistagsmitgliedern kam das neue Logo unterschiedlich an. Kreisrat Norbert Meggle fühlte sich an ein Logo „für ein Schwimmbad“ erinnert. Josef Dornach aus Oberstdorf vermisste das Kantige. Christina Mader freute sich vor allem, dass die Homepage neu überarbeitet werde. Durch die Bank positiv kam bei den Kreistagsabgeordneten die moderne Schrift und die Wortmarke „Zämed hebe“ an.