Das neu gestaltete Jugendzentrum in Immenstadt wird gut angenommen

Von: Lajos Fischer

Neu aufgestellt: das pädagogische Team des Jugendzentrums (von links): Luca Gavallas, Agnes Stache und Claus Alberti. © Lajos Fischer

Immenstadt – Das Jugendhaus in Immenstadt hat sich neu aufgestellt. Junge Menschen können im offenen Betrieb gemeinsam ihre Freizeit gestalten.

2020 ging im Immenstädter Jugendzentrum eine Ära zu Ende (Bericht folgt). Der Stadtrat hat sich bereits 2019 für ein neues Konzept und für eine neue Trägerkonstruktion entschieden (siehe Infokasten). Was diese Änderungen tatsächlich bedeuten, kann man aber erst jetzt, nach Ende der Corona-Einschränkungen, feststellen. Aus diesem Anlass besuchte der Kreisbote die Einrichtung und sprach mit dem neuen Team und mit einigen jugendlichen Besuchern.



Der Zeitpunkt für den Neuanfang im Frühjahr 2020 war wegen der Pandemiesituation nicht unbedingt günstig. Man habe die Zeit der Einschränkungen trotzdem gut genutzt, berichtet Claus Alberti, der seit November 2020 im Team arbeitet. „Die Jugendlichen wollten eine Veränderung. Sie schlugen vor, die Räume heller und freundlicher zu gestalten. Während Corona haben wir mit der Umsetzung angefangen.“ Die Tage, an denen sie sich treffen durften, hätten sie für Diskussionen über einen neuen Namen verwendet. „Die Kids stellten eine Vorschlagsliste zusammen und stimmten darüber ab.“

Neuer Name passt zu den Inhalten

Der Name „Time Out“ passe sehr gut zum Konzept des Hauses, erklärt seine Kollegin Agnes Stache. „Wir bieten einen geschützten Raum, wo unsere Besucher einfach Jugendliche sein dürfen.“ Hier könne man sich selbst ausleben und finde immer eine Anlaufstelle. Auch diejenigen, die zu Hause zu wenig Platz und Freiraum hätten oder denen das Geld für einen Kinoeintritt oder für einen Cafébesuch fehle, könnten hier ihre Freunde treffen.



„Wir leisten viel Beziehungsarbeit, um Vertrauen zu schaffen“, sagt Luca Cavallas, der Neueste im Team. „Wir sind ein geborgenes Haus, alle, die da sind, sind nett zueinander.“ Es sei möglich, sich über alle Themen offen zu unterhalten. „Wir versuchen, wo es in unserem Rahmen möglich ist, weiterzuhelfen.“

Perspektiven schaffen

Perspektiven zu schaffen gehöre ebenfalls zu den pädagogischen Zielsetzungen: Die drei Hauptamtlichen bieten beispielsweise Hilfe bei Bewerbungen an und unterstützen die jungen Menschen bei der Ausübung ihrer Hobbys. Kreativangebote wie Werken, Basteln, Kochen oder Spielen finden vermehrt samstags statt. „Time Out“ verfügt über eine vollwertige Holzwerkstatt, in der man jedoch nur mit Begleitung arbeiten dürfe. „Wir freuen uns, wenn jemand uns Altholz oder nicht mehr gebrauchte Stühle spendet, die wir verarbeiten können“, sagt Luca Cavallas.



Das Jugendzentrum ist von Dienstag bis Freitag von 14.30 bis 20 Uhr und am Samstag von 12 bis 18 Uhr geöffnet. Konzeptionell ist die Einrichtung auf die Altersspanne von 12 bis 27 Jahren ausgerichtet. De facto gebe es unter den Besuchern eine große Bandbreite von 12 bis 25, berichtet das hauptamtliche Team.

Altersstruktur

Der Altersdurchschnitt sei bei 16-17. „Es kommen definitiv mehr Jüngere.“ Die Kids wohnen in Immenstadt und Bühl, aber auch in Missen und anderen nahe liegenden Gemeinden. Sie verbindet, dass sie in Immenstadt in die Schule gehen. Das Publikum sei interkulturell gemischt: „Wir haben ein großes Durcheinander und ein großes Miteinander. Jeder ist willkommen“, betonen die Teammitglieder.



Die Jugend- und Heimerzieherin Agnes Stache will an erster Stelle für die Besucherinnen eine Ansprechpartnerin sein. „Seit einiger Zeit kommen mehr Mädchen, sie machen zurzeit etwa 30 Prozent der Jugendlichen aus. Tendenz steigend“, stellt sie fest. Angebote wie Basteln, Nähen oder T-Shirt-Drucken seien zwar für alle offen, würden aber vor allem von den weiblichen Besuchern wahrgenommen.



Kein Alkohol mehr im Haus

Zu den wichtigsten Änderungen gehört, dass im Haus kein Alkohol mehr verkauft werde und keiner mitgebracht werden dürfe. Außerdem gehören Konzerte und Tanzveranstaltungen nicht mehr zum Standardangebot. Es gebe zwar „Mottotage“, berichten die Mitarbeiter, aber auch bei der letzten Halloween-Party sei nicht getanzt worden: Die Räume seien dem Anlass entsprechend dekoriert worden, man habe Musik gehört und gemeinsam gegessen.



Seit 2021 gibt es einen von den Besuchern gewählten Jugendhausrat. „Die sechs aktiven Mitglieder treffen sich einmal im Monat und bringen die Pläne und Wünsche von Jugendlichen zum Ausdruck“, erläutert Claus Alberti. Die Jugendlichen hätten auch die Möglichkeit, sich beim Renovieren und bei der Gestaltung der Räume einzubringen. Gerade heute seien Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums mit einer Kunstlehrerin da gewesen, erzählt Stache und zeigt die Zeichnungen an den Wänden im ersten Stock.



Freunde treffen

In einem Raum nebenan sitzen Jan (14), Phin (12) und Jaic (12). Das Haus habe Jaic durch seinen älteren Bruder kennengelernt und dann seine Freunde mitgebracht. „Wir sind auch in der Schule zusammen und kommen fast jeden Tag hierher“, erzählen sie. Am wichtigsten sei für sie, dass sie im „Time Out“ ihre Freunde treffen können. Sie spielen am liebsten gemeinsam Billard, Dart, Kicker und hören Musik.



David (20) erzählt, dass er seit dem letzten Jahr wieder dabei sei, seit fünf Jahren nutze er die Angebote im Haus, mit Unterbrechungen. „Jetzt sind eher jüngere Leute da. Früher war eine ältere Gruppe bestimmend, die sich langsam aufgelöst hat“, erzählt er. Dass es hier keinen Alkohol mehr gebe, sei für jüngere Leute und für den Ruf der Einrichtung besser. Er komme her, um Leute zu treffen, die auch früher da gewesen seien. „Sie sind weniger als früher, aber noch immer da. Wir verbringen die Zeit mit Reden, Billard und Dart spielen.“ Er spricht von Nostalgiegefühlen.



Tag der offenen Tür

Das 50. Jubiläum zu begehen, sei wegen der Pandemie nicht möglich gewesen. Dafür werde am 1. April der 40. Jahrestag des Bestehens an diesem Standort gefeiert, mit einem Tag der offenen Tür, berichtet das Team. Zwischen 13 und 17 Uhr gebe es Angebote für Jugendliche und Erwachsene. Jeder bekomme die Möglichkeit anzuschauen, was sich verändert habe. Auch einige Eltern würden kommen. „Wir freuen uns auf das gegenseitige Kennenlernen.“ Ab 19 Uhr startet ein Rockkonzert, bei dem auch zwei Jugendbands auftreten werden.

Die neue Trägerkonstruktion des Jugendhauses Der Hauptausschuss hat 2019 die Weichen für die jetzige Konstruktion gestellt: Die Trägerschaft soll zwar bei der Stadt bleiben, aber die Dienst- und Fachaufsicht des Personals an einen freien Träger vergeben werden.

Der Auftrag ging an die SoViKo GmbH in Dillingen. Er sei damals von der Stadtverwaltung in Immenstadt angeschrieben worden, mit der Bitte, ein Angebot abzugeben, erinnert sich SoViKo-Geschäftsführer Matthias Grätsch. Aus einer von den Mitarbeitern des RainBow zusammengestellten Chronik hat der Kreisbote in Erfahrung gebracht, dass Grätsch im Auftrag der Stadt bereits 2015 ein Gutachten über die offene Jugendarbeit im Jugendhaus erstellt und dem Stadtrat vorgestellt habe.

„Jugendpflegeleasing“ heißt offiziell die Dienstleistungsvereinbarung. Die Amtsleiter in der Stadtverwaltung seien normalerweise keine ausgebildeten Pädagogen, deswegen sei es sinnvoll, die operative Arbeit inklusive Fachaufsicht an einen erfahrenen freien Träger zu delegieren, erläutert der SoViKo-Geschäftsführer. Verena Köberle aus der Stadtverwaltung betont, dass unter den Vorteilen bessere Vertretungsmöglichkeiten bei Krankheit aus einem eigenen Pool an Sozialmitarbeitern der externen Firma oder auch der Wegfall der Personalverantwortung der Stadt ausschlaggebend gewesen seien. Das Konzept werde immer mit der Kollegin und den Kollegen vor Ort ausgearbeitet und mit der Stadtverwaltung abgestimmt, betont Matthias Grätsch.

Alle drei Mitglieder des hauptamtlichen Teams arbeiten in Teilzeit (Gesamtumfang 180 Prozent einer Vollzeitstelle) und werden nach Tarif bezahlt.