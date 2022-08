Stadt hat keine Bedenken

Das Postareal in Sonthofen darf viergeschossig bebaut werden

Von: Josef Gutsmiedl

Die vorgesehenen Bebauung des Postareals stößt in der Nachbarschaft auf heftige Kritik. © Josef Gutsmiedl

Sonthofen – Der Stadtrat stimmte für die viergeschossige Bebauung des Postareals. Kritik kommt von den Anwohnern.

Der Stadtrat hatte Anfang vergangenen Jahres beschlossen, den Bebauungsplan 80 „Bahnhofsumfeld“ ein zweites Mal zu ändern, da sich wesentliche Änderungen in der möglichen Bebauung ergeben hatten. Jetzt wurde die Satzung entsprechend mit Stimmenmehrheit beschlossen. Daraus ergibt sich unter anderem die Zulässigkeit von festgesetzten Gebäudehöhen und die Geltungsbereiche von Gewerbe-, Wohn- und Mischgebiete.

Wesentliche Einwände im Rahmen der Beteiligung von Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange haben sich der Stadtverwaltung zufolge nicht ergeben, abgesehen von den üblichen baurechtlichen und technischen Hinweisen.

Wesentlich kritischer sehen allerdings zwei Stellungnahmen aus der Öffentlichkeit die veränderte Sachlage. Vor allem die geplanten Abweichungen von der Höhenentwicklung der „Punkthäuser“ auf dem Postareal sei „nicht akzeptabel“.

Obergrenze mit drei Vollgeschossen

Bereits bei der ersten Änderung des Bebauungsplanes vor fast zehn Jahren sei die Obergrenze mit drei Vollgeschossen gezogen worden, wobei sich bei geneigten Dächern das dritte Geschoss im Dachgeschoss befinden müsse. Auch die bestehende Bebauung im angrenzenden Bereich der Moltkestraße sei von zwei Vollgeschossen geprägt. „Wenn nun in unmittelbarer Nachbarschaft vier hohe Punkthäuser mit jeweils vier Vollgeschossen mit Flachdach und einer Höhe von 13,5 Metern, die zudem noch mit aufgeständerten Solarkollektoren versehen werden, gebaut werden dürfen, so wird die städtebauliche Eigenart des Quartiers völlig ad absurdum geführt“, so die Kritik in einer der Stellungnahmen.



Bedenken, die auch Stadtrat Christian Lanbacher (fraktionslos) weitgehend teilt. Vor allem das „Haus 5“ nehme sich als größerer Baukörper dominant aus, zumal das Gebäude ziemlich dicht an der benachbarten Bebauung stehe, wenngleich in erforderlichem Mindestabstand.



Stadt hat keine Bedenken

Die Bauverwaltung der Stadt kann dagegen den vorgebrachten Bedenken nicht folgen. Aufgrund der bislang zulässigen dreigeschossigen Bebauung mit geneigten Dächern ändere sich mit einer viergeschossigen Bebauung die Gesamthöhe der Gebäude „nicht wesentlich“. Auch die Bewertung des Landratsamtes komme zu diesem Schluss und hält die geplante Bebauung „an diesem Standort städtebaulich vertretbar“. Auch eine Höhensimulation vor Ort habe diese Verträglichkeit untermauert.



Zudem, so die Stellungnahme der Stadtverwaltung weiter, werde durch die Neubebauung des ehemaligen Postareals die städtebauliche Eigenart des Wohngebietes an der Moltke- und Bismarckstraße nicht verändert. „Die prägende Wirkung“ des Quartiers ende mit der westlichen Baureihe der Moltkestraße. Das Postareal gehöre dagegen zu dem „eigenständigen Gebietscharakter“ der sich aus dem Band des Bahnhofgebäudes, des Mobilitätszentrums und dem nördlich angrenzenden Gewerbegebietes ergebe. Auch die vorgebrachten Bedenken beim Thema Radonbelastung durch eine geplante Tiefgarage konnte die Bauverwaltung nicht nachvollziehen.

Wiese statt versiegelter Fläche

Investor Josi Kreuzhagen verteidigte seinen Planentwurf und sieht sich von der durchaus positiven Beurteilung durch den Gestaltungsbeirat bestätigt. Wo jetzt rund 7000 Quadratmeter versiegelte Fläche zu sehen sei, werde eine offene Wiese entstehen. Er schaffe bewusst großzügigen Wohnraum, für den es durchaus einen Markt gebe. Vorgesehen sind rund 50 Wohnungen mit einer Mindestgröße von 100 Quadratmetern und mehr.

Nach einer kurzen Beratung innerhalb der Fraktionen sprach sich eine Mehrheit im Gremium für die Neufassung des Satzungsbeschlusses aus. Den beiden aus der Öffentlichkeit vorgebrachten Anregungen wird somit nicht stattgegeben.