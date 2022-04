Mikrozensus: In Bayern werden 60000 Haushalte befragt

Teilen

Die Teilnehmer der Mikrozensus-Befragung werden überwiegend per Telefon, online oder Papierfragebogen befragt (Symbolbild) © Christin Klose / dpa

Oberallgäu – Im Jahr 2022 findet im Freistaat Bayern wieder der Mikrozensus statt. Seit 1957 werden dafür jährlich ein Prozent der Bevölkerung zu Bildung, Beruf, Familie, etc. befragt.

In dem jährlich wechselnden zusätzlichen inhaltlichen Schwerpunkt steht dieses Jahr das „Wohnen“ im Mittelpunkt.



Der Mikrozensus umfasst gleichzeitig vier Erhebungen. Erstens das eigentliche Mikrozensus-Kernprogramm, dann zweitens die Arbeitskräfteerhebung der Europäischen Union. Es folgen als drittes und viertes Element die europäische Gemeinschaftsstatistik über Einkommen und Lebensbedingungen sowie die Befragung der Europäischen Union zur Nutzung von Informations- und Kommunikationstechnologien in privaten Haushalten.

Entsprechend werden die teilnehmenden Haushalte in vier Gruppen unterteilt, wobei jede Gruppe ein anderes Fragenprogramm beantwortet. Die Befragungen zum Mikrozensus 2022 finden ganzjährig von Januar bis Dezember statt.

Mathematisches Zufallsverfahren

In Bayern sind in diesem Jahr rund 60 000 Haushalte zu befragen. Hierbei bestimmt ein mathematisches Zufallsverfahren, welche Adressen für die Teilnahme aus-gewählt werden. Einmal ausgewählt, nehmen die jeweiligen Haushalte in der Regel an vier Befragungen innerhalb von maximal vier Jahren teil.

Diesen Haushalten wird postalisch vor der eigentlichen Befragung ein Brief vom Bayerischen Landesamt für Statistik zugesandt. Darin werden sie über ihre Teilnahme am Mikrozensus informiert, verbunden mit einem Terminvorschlag für das telefonisches Interview.

Für den überwiegenden Teil der Fragen besteht nach dem Mikrozensusgesetz eine Auskunftspflicht, betont das Landesamt für Statistik.

Ergebnisse dienen als Entscheidungshilfe

Die Ergebnisse des Mikrozensus sind wichtige Planungs- und Entscheidungshilfen für Politik, Gesellschaft, Wirtschaft und Wissenschaft gleichermaßen. So wird beispielsweise für eine bedarfsgerechte Förderung des Wohnungsbaus die Information benötigt, in wie vielen Haushalten jeweils eine, zwei oder mehr Personen zusammenleben.

Zudem entscheiden die erhobenen Daten mit darüber, wie viel Geldmittel Deutschland aus den Struktur- und Investitionsfonds der Europäischen Union erhält.



Auch Wissenschaft und Forschung, Verbände und Organisationen sowie Journalistinnen und Journalisten nutzen regelmäßig die Daten des Mikrozensus. Sie werden vom Bayerischen Landesamt für Statistik veröffentlicht und stehen damit allen interessierten Bürgerinnen und Bürgern zur Verfügung.



Im Internet finden Interessierte die Daten bereits abgeschlossener Erhebungen, sowie weitere Informationen unter www.statistik.bayern.de/statistik/gebiet_bevoelkerung/mikrozensus