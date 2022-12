Menschenrechte und Religion: Interview mit Dekan Jörg Dittmar

Von: Lajos Fischer

Teilen

Dekan Jörg Dittmar sprach am Tag der Menschenrechte mit dem Kreisboten über die zentrale Rolle der Menschenrechte in seinem Verständnis von Religion. © Lajos Fischer

Allgäu – Dekan Jörg Dittmar erklärt am Tag der Menschenrechte in einem Interview mit dem Kreisboten, warum Christen ihre Stimme für die Rechte aller Menschen erheben sollten.

Am 10. Dezember 1948 hat die Generalversammlung der Vereinten Nationen die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte verabschiedet. Am Internationalen Tag der Menschenrechte (Human Rights Day) wird jedes Jahr weltweit an dieses Ereignis erinnert. Menschenrechtsorganisationen ziehen Bilanz, inwieweit die Zielsetzungen der Erklärung umgesetzt wurden, und weisen auf aktuelle Missstände hin. Der Kreisbote sprach an diesem Tag mit dem für die Region Allgäu zuständigen evangelischen Dekan Jörg Dittmar.

Herr Dittmar, kann man die heutigen Menschenrechte aus der Bibel ableiten?

In der Schöpfungsgeschichte wird die Beziehung zwischen Mensch und Gott beschrieben. Menschen wurden nach dem Bilde Gottes erschaffen, das heißt, sie übernehmen eine gottähnliche Rolle in der Schöpfung, sie sollten die Erde bebauen und bewahren. Dieser Auftrag gilt für alle Menschen, ohne Unterschied. Die wichtigste Argumentation für die Christen ist natürlich die Weihnachtsgeschichte. Gott wird Mensch und damit ist es gesagt: jeder, aber wirklich jeder Mensch ist ein von Gott geliebtes Geschöpf.

In Matthäus 25 werden wir zum Dienst an Fremden, Obdachlosen, Kranken, Gefangenen und Mittellosen verpflichtet. Die Kernaussage der Bibel ist: Jeder Mensch ist ein Gefäß, in dem Gott gegenwärtig ist. Deswegen haben alle eine Würde, die unverletzlich sein muss.

Steht das Handeln der christlichen Kirchen damit im Einklang?

Wir sollten kritisch auf die Kirchengeschichte schauen und werden leider wahrnehmen müssen, dass die christlichen Kirchen überall, wo sie stark mit Herrschaftsstrukturen verbunden waren, diese Sicht nicht durchgesetzt haben. Fürsten, aber auch kirchliche Würdenträger hielten sich für wertvoller als andere. Diese Einstellung hat die Kirche selten mit Verweis auf die Menschenwürde kritisiert. Das gilt für beide Kirchen, aber auch für die Orthodoxen.

Menschenwürde ist in der Religion verankert, die Kirchen haben sie aber nie zu einer richtigen Kraft entwickeln lassen. Diese Energie kam nur bei Widerstands- und Reformbewegungen oder bei Revolutionen zum Tragen. Das Christentum hat einen revolutionären Gehalt.

Meinen Sie damit auch die Reformation?

Ja, so war es auch in der Reformation. Bereits die Memminger Bauernartikel gehen 1525 davon aus, dass alle frei sein müssen, weil vor Gott alle gleich sind. Deswegen haben sie auch das Recht, den eigenen Pfarrer zu wählen und nicht von der Hierarchie vorgesetzt zu bekommen. Dass wir vor Gott alle gleich sind, ist auch die Grundidee bei Luther. Es lässt beispielsweise keine Ungleichheiten durch Weihen zu. Der Fürst hat bestimmte Rechte, aber nur, weil er sich um die Menschen kümmern muss. Er hat diese Rechte dazu zu nutzen, dass er für alle handelt.

Für Luther gab es aber Schallgrenzen: Diese Rechte galten nur innerhalb seiner Community. Er hatte mitteldeutsche Bauern und Handwerker im Blick. Türken oder Juden gehörten aber nicht dazu. Luther hätte sicher auch die nicht dazu gezählt, die gleichzeitig zu seinem Wirken Kolumbus in Amerika „entdeckte“. Die Kirche hat oft hinterhergehinkt. Es hat auch lange gedauert, bis man anfing, die Sklaverei mit christlichen Argumenten zu bekämpfen.

Wie Wolfgang Janisch meinte: „Die Würde des Menschen ist unantastbar. Das klingt wie das Paradies. Die Wahrheit ist: Der Schutz der Menschenwürde wurde aus der Hölle geboren.“

Ja, die Katastrophen des Zweiten Weltkriegs und des Holocaust mussten die Menschheit lehren, dass Menschenrechte etwas Heiliges sind. Zum Glück führten dann internationale, völkerübergreifende Verhandlungen und die Gründung der UN dazu, dass Menschenrechte einen Rechtsstatus bekommen haben.

Wie ist es, wenn Glaubenslehren und Menschenrechte miteinander nicht vereinbar sind?

Es wäre für alle Religionsgemeinschaften nötig, die Menschenrechte über alle ihre Dogmen und Wahrheitsansprüche zu stellen. Für die christlichen Kirchen wäre das kein Verlust, sondern ein Gewinn. Soweit sind wir aber noch nicht. Darüber diskutieren wir auch viel in der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen (ACK). Die meisten Konfessionen haben große Mühe damit, diese Priorität einzuräumen, obwohl man merkt, dass sie mit dem Herzen dabei wären.

Es gibt nichts von der Seite der Religionen, was rechtfertigen würde, die Menschenrechte außer Kraft zu setzen. Wenn es ein Menschenrecht wäre, ununterbrochen verkaufen und kaufen zu dürfen, dann würde ich mich dafür einsetzen. Wenn es ein Menschenrecht wäre, auch am Karfreitag tanzen zu dürfen, würde ich mich auch dafür einsetzen. In Wirklichkeit gibt es jedoch auch die Rechte auf Ruhe oder Arbeitsfreiheit. Man muss abwägen und im Interesse der Menschen die richtigen Entscheidungen treffen.

In unserem Rechtsstaat werden die Menschenrechte im Grundgesetz garantiert und dementsprechend durchgesetzt. Sind die Kirchen in diesem Zusammenhang überflüssig geworden?

Hartmut Rosa stellt in seinem gerade erschienenen Buch die Frage, warum Demokratie Religion braucht. Er schreibt: „Demokratie funktioniert im Aggressionsmodus nicht. Früher habe ich immer gesagt, Demokratie funktioniert nur, wenn jede und jeder eine Stimme hat, die hörbar gemacht wird. In letzter Zeit komme ich aber mehr und mehr zur Überzeugung: Es gehören auch Ohren dazu. Es reicht nicht, dass ich eine Stimme habe, die gehört wird, ich brauche auch Ohren, die die anderen Stimmen hören. Und ich würde noch darüber hinausgehen und sagen, mit den Ohren braucht es auch dieses hörende Herz, das die anderen hören und ihnen antworten will.“

Regeln haben oft keine innere Substanz mehr. Da Menschenrechte eine religiöse Substanz haben, muss diese erhalten bleiben und gepflegt werden. Mit Rechtsetzung alleine wird es nicht gehen. Unsere Gesellschaft braucht Menschen, denen das Recht der anderen tatsächlich heilig ist, sogar auch in den Momenten, die ihre eigene Rechte begrenzen. Wo diese Abwägung passiert, handelt es sich um einen religiösen Moment.

Was meinen Sie damit konkret?



Ich kann leicht von Menschenrechten reden, wenn es mich nichts kostet. Das Einräumen der Rechte von anderen bedeutet Verzicht. Und mit Verzicht muss man konstruktiv und nicht zähneknirschend umgehen. Machen wir uns nichts vor: Wir als reiche westliche Industriegesellschaften haben uns auf diesem Planeten viele Rechte herausgenommen. Wenn diese auch alle anderen beanspruchen würden, wäre das Leben hier zu Ende.

Es ist ein Akt des Glaubens, wenn wir zurücktreten und verzichten, wenn es nötig ist, um dem Leben zu dienen. Mein Beitrag zu Menschenrechten ist, der ‚Ehrfurcht vor dem Leben’ (Albert Schweitzer) Rechnung zu tragen.

Wie politisch soll und darf Kirche sein? Heinrich Bedford-Strohm behauptet in seinem Buch „Position beziehen“, dass das öffentliche Reden der Kirche zum Kern ihres Auftrags gehöre.

Ich teile diesen Ansatz der öffentlichen Theologie. Die Forderung nach Gleichberechtigung von Mann und Frau, nach Gleichbehandlung von queeren Beziehungsformen und nach einem menschlichen Umgang mit Geflüchteten und Menschen in Not müssen wir auf der Basis unserer christlichen Botschaft auch im politischen Diskurs zum Ausdruck bringen und uns dafür einsetzen.

Der christliche Glaube ist nicht ein Hinterstübchen, in das man sich für ein paar fromme Gefühle zurückzieht, sondern er lebt von einer Vision, wie alle Menschen im Einklang mit der Schöpfung in Frieden und in Gerechtigkeit zusammenleben können. Deshalb wird ein Christ niemals schweigen können, wenn er Zeuge von Ausbeutung, Unterdrückung, Diskriminierung und der Zerstörung der Schöpfung wird.

Aleida Assmann stellte die These auf, dass die Flüchtlingsfrage zur Gretchenfrage unserer Zeit geworden sei. Wie setzt sich das Dekanat für die Menschenrechte von Geflüchteten ein?

Zwei Beispiele möchte ich nennen: Die Evangelische Kirche in Deutschland unterstützt im Bündnis United4Rescue die zivile Seenotrettung mit einem kirchlichen Rettungsschiff. Wir beteiligen uns mit Spenden an diesem Projekt. Außerdem versuchen wir mit Kirchenasylen, eine fairere, menschenfreundlichere Asylpolitik zu erreichen.

Evangelische Pfarrer aus der ganzen Region demonstrierten im Sommer 2019 für das Recht auf Kirchenasyl in Kempten. © Evangelisches Dekanat Kempten

Gibt es weitere Projekte im Dekanat, die unserem Thema zugeordnet werden können?

Ein großes Thema des Dekanats liegt im Bereich des Klimaschutzes. Zehn Kirchengemeinden versuchen zurzeit, ein zertifiziertes Umweltmanagement einzuführen und dem Schonen der Ressourcen, die wir haben, selbst einen hohen Standard zu geben. Wir schauen kritisch an, wie wir als Kirche mit der Umwelt umgehen.

Die Friedensgebete des ACK sind nicht nur wegen des Ukraine-Kriegs wichtig. Wir fördern und vertiefen den Dialog der Konfessionen im Allgäu, in Bayern, in Deutschland und darüber hinaus. Die Bedeutung dieses Dialogs für den Frieden ist nicht zu unterschätzen. Es wird in diesem Rahmen versucht, Kontakt zu der russisch-orthodoxen Kirche zu halten, auch mit dem Ziel, Einflussmöglichkeiten auszuloten. Inwieweit Putin sich auf die russisch-orthodoxe Kirche verlassen kann, ist für das Beenden des Krieges nicht unerheblich. Beim Wiederaufbau werden die Kirchen, die dort in großer Vielfalt vorhanden sind, eine große Rolle spielen. Natürlich pflegen wir die Kontakte zu den Gemeinden in der Ukraine, wir führen regelmäßig Gespräche und leisten Hilfslieferungen.

Herr Dittmar, danke für das Gespräch.