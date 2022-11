Der Alpengasthof Hirsch in Wertach macht zu

Aufgabe wegen Personalnot

Von Riccarda Gschwend schließen

Wertach – Der Alpengasthof Hirsch in Wertach wird wegen Personalmangels geschlossen – Wirtin Gerda Zellner hört nach 19 Jahren auf.

Gerda Zellner blickt auf eine Fotocollage, die im Wintergarten des Alpengasthofs „Hirsch” in Wertach an der Wand hängt. Das Bild zeigt sechs Aufnahmen des Hauses aus verschiedenen Jahrzehnten – angefangen 1915 bis 1981. „Das habe ich mal von einem Stammgast geschenkt bekommen“, erinnert sich Gerda Zellner und es schwingt ein wenig Wehmut in ihrer Stimme mit. Denn mit dem Gasthof Hirsch ist jetzt erst einmal Schluss – Zellner hat ihren Pachtvertrag mit der Brauerei Zötler nach 19 Jahren als Wirtin gekündigt.

Der Grund für die Kündigung ist in erster Linie die Personalnot. „Man bekommt einfach kein Personal mehr“, bedauert Gerda Zellner. Zuletzt war ihr Sohn, ein gelernter Koch, allein in der Küche gestanden. Aber das war auf Dauer nicht zu machen. „Ich selbst werde 64 und kann einfach nicht mehr so wie früher“, sagt sie. „Küchenarbeit ist körperlich anstrengende Arbeit“. Die 19 Jahre als Wirtin im „Hirsch” waren gute Jahre, daran lässt die gebürtige Rheinland-Pfälzerin keinen Zweifel. Aber in letzter Zeit häuften sich die Probleme: +

Personalprobleme im Gasthof Hirsch in Wertach

Umsatzeinbußen durch Corona, gesundheitliche Themen und jetzt das gravierende Personalproblem. Zwei ihrer Mitarbeiterinnen im Service haben Gerda Zellner bis heute viele Jahre lang die Treue gehalten. Und auch ein Koch, erzählt sie, habe 13 Jahre lang für sie gearbeitet – bis er unerwartet verstarb. Aber neues Personal, das dazu kam oder sich bewarb, machte der Wirtin Sorgen. Die Ansprüche, sagt sie, seien zum Teil enorm gewesen. Und auch der Umgangston und die Arbeitsmoral machten ihr immer wieder zu schaffen. Deshalb lautet ihr Fazit heute auch: „Darauf freue ich mich wirklich, wenn ich jetzt in Rente gehe – dass ich mich nicht mehr ärgern muss.“

So startet Gerda Zellner nun mit einem lachenden und einem weinenden Auge früher als geplant in den Ruhestand. Eigentlich hätte sie noch bis Herbst 2023 weitergemacht und ihr Sohn hätte Interesse gehabt, den Betrieb anschließend weiterzuführen.





Gewaltiger Einschnitt

Daraus wird nun nichts. Geschirr und Küchenutensilien werden zurzeit verkauft oder an Vereine und gemeinnützige Einrichtungen verschenkt. Sobald die Räume leer stehen, möchte die Brauerei Zötler Renovierungsarbeiten durchführen. Das Haus ist gut in Schuss, aber wurde bereits 1975 gebaut. Damals wurde es nach einem Brand wieder errichtet. Für die Marktgemeinde Wertach war der Alpengasthof immer eine wichtige Größe. „Dass der ‚Hirsch‘ schließt, ist schon ein gewaltiger Einschnitt“, bedauert Bürgermeisterin Gertrud Knoll (CSU). Sie hofft, dass es nach der Renovierung weiter geht und ein neuer Pächter gefunden wird.



Gerda Zellner tut es leid um die vielen Stammgäste. Doch die, erzählt sie, seien zum Teil seit Corona und den aktuellen Preissteigerungen ohnehin ausgeblieben. „Ich hatte viele ältere Gäste, die seit 18 Jahren jedes Jahr hierher in den Urlaub gefahren sind – und die in diesem Jahr zum ersten Mal zu Hause geblieben sind. Sie wissen nicht, was kommt, und müssen sparen.“



Die gelernte Hotelfachfrau und Wahl-Wertacherin freut sich inzwischen aber auch auf den neuen Lebensabschnitt. Sie möchte in Wertach bleiben, erzählt Zellner, und wird in ihrer Eigentumswohnung die ungewohnte Freizeit genießen. Vorbei sind die Zeiten, in denen sie nächtelang wach lag, in Sorge um den Betrieb. „Jetzt“, sagt sie lachend, „schlafe ich wieder wie ein Murmeltier“.