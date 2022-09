Dringender Appell: „Frühzeitig bei uns melden!“

Der ASB Wünschewagen Allgäu/Schwaben erfüllt todkranken Menschen ihren letzten Wunsch

Einmal an den Rheinfall…Das dachte sich Werner K. aus Schwangau (2. v. l.) oft, wenn er nach dem Familienurlaub in Südfrankreich mit seiner Frau (links) an Schaffhausen vorbeifuhr. Einmal sehen, wie die gewaltigen Wassermassen nach unten stürzen; einmal das Tosen des Wassers in den Ohren haben und einmal die feuchte Luft auf der Haut spüren. Das Wünschewagen-Team mit Rettungssanitäterin Susanna Kuen (2. v. r.), Sanitätsdiensthelfer Rudolf Wiesbauer (r.) und Palliativ Care Fachkraft Marianne Rieder erfüllte ihm nun diesen Wunsch. © Arbeiter Samariter Bund

Allgäu – Seit 2018 gibt es auch im Allgäu einen Wünschewagen, der Menschen einen letzten Wunsch erfüllt.

Ein Schnitzel essen, noch einmal mit Freunden Kaffee trinken oder dem Haustier Lebewohl sagen – es sind keine extravaganten Wünsche, die sterbenskranke Menschen an ihrem Lebensende haben, und dennoch sind sie für die Betroffenen meist unerfüllbar. Hier kommen die 81 ehrenamtlichen „Wunscherfüller“ vom ASB Wünschewagen Allgäu/Schwaben ins Spiel.

2014 wurde der erste Wünschewagen der Arbeiter-Samariter-Bunds ins Leben gerufen, seit 2018 gibt es den ASB Wünschewagen Allgäu/Schwaben, der seither bereits 181 „letzte Wünsche“ erfüllen konnte.



„Wir werden immer wieder gefragt, wie schlecht derjenige beieinander sein muss, um für den Wünschewagen in Frage zu kommen“, berichtet sie, „der Betroffene hofft natürlich bis zuletzt, niemand will sterben.“ Und so würden die Fahrten viel zu lange herausgezögert. Um sich einen letzten Wunsch vom Wünschewagen erfüllen zu lassen, brauche es jedoch nur zwei Dinge: eine lebenslimitierende Diagnose und die medizinisch-pflegerische Notwendigkeit, das heißt, der Patient muss auf Hilfe angewiesen sein. Etwa die Hälfte aller Anfragen konnten, seit es den Allgäuer Wünschewagen gibt, nicht erfüllt werden, da sie zu spät gestellt worden wären und der Betroffene vorher verstorben sei, so Sonja Hujo, Koordinatorin des Wünschewagens.



Dringender Appell: „Frühzeitig bei uns melden!“

Sie gibt ein Beispiel: „Wir bekamen eine Anfrage von einer Ehefrau, die ihren todkranken Mann mit dem Besuch seiner Lieblingshütte in Österreich überraschen wollte, allerdings machen wir keine Überraschungsfahrten. Wir brauchen das Einverständnis des Patienten. Daraufhin zögerte die Frau, da sie glaubte, ihr Mann sei noch nicht so weit die Endgültigkeit anzunehmen. Doch da die Hütte nur noch wenige Tage geöffnet hatte und auch das Wetter mitspielen musste, herrschte Zeitdruck, es gab nur noch ein Wochenende, an dem die Fahrt möglich war. Ich rief die Frau noch einmal an – jetzt oder nie. Wir fuhren zur Hütte. Fünf Tage später verstarb der Mann. Sonja Hujos dringender Appell: „Frühzeitig bei uns melden!“



Der moderner, speziell auf die Bedürfnisse der Fahrgäste konzipierter Krankentransportwagen macht es den Fahrgästen so angenehm wie möglich. Werner K. brauchte deutlich weniger Schmerzmittel als an anderen Tagen. Die Eindrücke während der Wunschfahrt haben die Schmerzen in den Hintergrund treten lassen. © ASB Wünschewagen

Der Palliativpatient ist auf seinem Ausflug im Wünschewagen bestens versorgt. Der moderner, speziell auf die Bedürfnisse der Fahrgäste konzipierter Krankentransportwagen ist so ausgerichtet, dass die Gäste möglichst schmerzfrei und in angenehmer Atmosphäre an ihr Wunschziel kommen. Begleitet werden sie von einem Dreierteam, den ehrenamtlichen Wunscherfüllern, die eine Ausbildung im medizinisch-pflegerischen Bereich oder dem Rettungsdienst und eine spezielle Schulung absolviert haben. Vorab werden alle benötigten Dokumente eingeholt (Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht, Medikamentenplan, Arztbrief und vieles mehr), auch Genehmigungen für die Mitnahme von Betäubungsmittel über Ländergrenzen.



„Wir gehören zum Verarbeitungsprozess.“

„Das Team hält sich ein bisschen im Abseits“, erklärt Koordinatorin Hujo, die selbst Pflegefachkraft mit Zusatzausbildung Palliativ Care.“ Ein Gläschen Sekt oder eine rauchen? „Machen wir“, lacht sie. Erfüllt von vielen schönen Momenten, liebevollen Begegnungen und einem Album in der Hand, das den Tag auf Fotos festhält, lasse sich der weitere Weg oft besser gehen. Im Nachgang bekämen sie positive Rückmeldungen von den Angehörigen. „Wir gehören zum Verarbeitungsprozess.“



„Leider sind wir in der breiten Bevölkerung noch nicht so bekannt und viele letzte Wünsche bleiben unerfüllt“, bedaurt Hujo, „außerdem sind wir auf Spenden angewiesen, um unser Projekt am Laufen zu halten.“



Berichte von den „Wunschfahrten“ findet man auf www.asb-allgaeu.de/angebote/wuenschewagen. Spenden an das Spendenkonto: ASB Allgäu, IBAN: DE39 7002 0500 0007 8086 00 / BIC BFSWDE33MUE Verwendungszweck: Spende Wünschewagen.