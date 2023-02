Der Einhockeyverein (ERC) Sonthofen qualifiziert sich für die Playoff-Runde

Der ERC macht das Ding: Denis Adebahr, Matyas Stransky und Torschütze Robin Berger feiern einen weiteren Treffer. © Bettina Brunner

Sonthofen – Der ERC Sonthofen schlägt überraschenderweise den Top-Favoriten aus Dingolfing und qualifiziert sich für die Playoff-Teilnahme.

Da hilft nur ein Wunder, so dachte es sich der ein oder andere ERC-Fan vor der alles entscheidenden Heimpartie um den Playoff­einzug am vergangenen Freitagabend. Es mussten für die Schwarz-Gelben drei Punkte gegen den bisher ungeschlagenen Topfavoriten aus Dingolfing her, um sich für die Playoff-Teilnahme zu qualifizieren. Eine Mammutaufgabe, die nicht einfach zu lösen sein würde, schließlich ging das Hinspiel für den ERC in Dingolfing mit 1:10 völlig in die Hose.

Die Spieler um Kapitän Christian Engler kamen bis in die Haarspitzen motiviert aus der Kabine und zeigten von Spielbeginn an ihre Ambitionen. Kaum war die Scheibe im Spiel, erarbeiteten sie sich erste Chancen. Dann kamen auch die Gäste besser ins Spiel und unternahmen erste Angriffe. Tore sollten im ersten Spielabschnitt aber nicht fallen.



Sonthofen im Powerplay

Im Mittelabschnitt hatte der ERC ebenfalls leichte Vorteile, welche sich noch auszahlen sollten. Während Stadelmann seinen Vorderleuten den Rücken freihielt, kamen diese immer wieder gefährlich vor das Gästetor. Zur Spielhälfte leitete Sonthofens Denis Adebahr mit seinem Handgelenkschuss den ersten ERC-Treffer ein. Gästegoalie Jedrus konnte die Scheibe nicht sichern, und Christopher Unzeitig verwandelte den Rebound zur viel umjubelten 1:0-Führung. Sonthofen im Powerplay: Robin Berger konnte kurz darauf zum 2:0 abfälschen.



Nicht nur die Sonthofer Fans waren jetzt völlig aus dem Häuschen, auch Robin Berger ließ seinen Emotionen freien Lauf und heizte das Publikum in sehenswerter Weise an.



Offener Schlagabtausch

Im letzten Drittel entwickelte sich ein offener Schlagabtausch. Sonthofen blieb seiner Linie treu und arbeitete weiterhin konzentriert und mit einem unbändigen Siegeswillen. Die Gäste kamen dennoch mehrmals gefährlich vor das Tor von Calvin Stadelmann, der aber immer eine Antwort parat hatte. So auch zur Drittelhälfte, als Vladimir Kames zwei Minuten auf der Strafbank saß. Knapp drei Minuten vor Spielende schaffte dann Kevin Aigners 1:2-Anschlusstreffer im Alleingang.



Stadion gleicht einem Hexenkessel

Dingolfing war in der Folge noch angriffslustiger und Sont­hofen musste alle Register ziehen, um die Führung zu verteidigen. Das Stadion glich jetzt einem Hexenkessel. Die Gäste nahmen Goalie Jedrus vom Eis und erhöhten den Druck auf die Oberallgäuer mit einem Mann mehr, bis David Mische die von Marc Sill hart erkämpfte Scheibe im leeren Dingolfinger Tor zum 3:1-Sieg unterbrachte.



Der ESC Haßfurt e.V. zieht nach seinem Sieg gegen Trostberg am Sonntagabend an Sonthofen vorbei und belegt damit den dritten Tabellenplatz. Der ERC landete dadurch auf Rang vier und startet somit am Freitag, 3. März, um 20 Uhr in Dingolfing gegen die „Isar Rats“ ins Halbfinale. Weiter geht es am Sonntag, 5. März, ab 18 Uhr mit dem zweiten Spiel der „Best-of-Three“-Serie in Sonthofen.“