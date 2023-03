1. FC Sonthofen muss in der Nachspielzeit zittern

Guter Start: Sonthofens Patrick Littig knallte den Ball gleich zu Beginn an den Hollenbacher Pfosten. © Dieter Latzel

Sonthofen – Das war nichts für schwache Nerven, was der 1. FC Sonthofen gegen den TSV Hollenbach beim äußerst knappen 2:1-Arbeitssieg ablieferte.

Es kam in der Nachspielzeit zu einem richtigen Herzschlagfinale, was die Hausherren durch den Treffer von Alexander Haase in allerletzter Sekunde gewannen und sich damit die Tabellenführung zurückeroberten. Weit weniger erfreulich war die glatte 0:3 (0:2) Niederlage für Sonthofens Reserve im Neustart nach der Winterpause gegen den TSV Sulzberg.

Team-Manager Bernd Kunze sagte später, dass es seine Mannschaft unnötig spannend gemacht habe. „Wenn man einen Gegner so dominiert, musst du halt das Zweite-Dritte machen, dann hättest du einen ruhigen Nachmittag gehabt. So aber brauchten wir ganz am Schluss das nötige Spielglück.“



Guter Spielanfang

Eigentlich begann es für den Aufstiegsanwärter gegen die tief in den Abstiegskampf verwickelten Gäste erwartungsgemäß. Gleich nach dem Anpfiff traf Patrick Littig mit der ersten Aktion das Hollenbacher Torgestänge. Als Andreas Hindelang in der neunten Minute im Strafraum gefoult wurde, zeigte der Unparteiische auf den Elfmeterpunkt, den Markus Notz zur Sonthofer Führung nutzte. In der Folge hatten die Hausherren weiter alles im Griff und Kevin Haug hätte den Vorsprung noch vor dem Seitenwechsel weiter ausbauen können, doch Torwart Michael Finkert rettete reaktionsschnell.

Gleich nach der Pause scheiterte Haug freistehend erneut am Gäste-Keeper. Auf der Gegenseite kam Hollenbach Mitte des zweiten Durchgangs durch Jonas Ruisinger zur ersten Möglichkeit. Als Haase zweimal die Vorentscheidung verpasst hatte, überschlugen sich in der Nachspielzeit die Ereignisse. Zuerst gelang den Gästen im Anschluss an einen Freistoß durch Martin Knauer das 1:1. Unmittelbar danach, mit der letzten Aktion, schoss Haase den FCS wieder in Front. Nach dem 2:1 pfiff Schiedsrichter Kevin Kassel gar nicht mehr an.



Klare Niederlage für die Reserve

Im ersten Pflichtspiel nach der Winterpause gab es für die Sonthofer Reserve gleich mal eins auf die Mütze. Die Hausherren enttäuschten gegen Sulzberg und blieben weit hinter den eigenen Erwartungen zurück. Sie leisteten sich einfach zu viele Fehler und bezogen mit 0:3 eine verdiente Niederlage. Die Gäste kamen gleich in der Anfangsphase durch das Eigentor von Manuel Schäffler auf die Siegerstraße und erhöhten wenig später durch Jacob Vogler auf 2:0. In der zweiten Halbzeit versuchte der FCS-II zwar nochmal das Ruder herumzureißen, mit dem 0:3 von Florian Martin nach 72 Minuten kam aber der endgültige Knockout.