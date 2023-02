Integrationsbeirat Oberallgäu vernetzt Hilfsaktionen für Erdbebenopfer

Große Hilfsbereitschaft: Sondersitzung des Integrationsbeirates Oberallgäu e.V. wegen der Erdbebenkatastrophe in der Türkei und Syrien.

Schnell und direkt helfen

Oberallgäu – Der Integrationsbeirat Oberallgäu versucht, Hilfsaktionen im Landkreis zu koordinieren und bittet um Geldspenden an vertrauenswürdige Organisationen.

Am Mittwochabend nahmen rund 35 Personen an der Sondersitzung des Integrationsbeirates Oberallgäu e.V. anlässlich der Erdbebenkatastrophe in der Türkei und Syrien teil.

Hintergrund waren die vielen verzweifelten Anrufe bei der Geschäftsstelle mit der Fragestellung nach Hilfemöglichkeiten. Der Beirat versucht, die bestehenden Angebote zu vernetzen, um Synergien zu erreichen. Nach einer kurzen Einführung in den Sachstand der laufenden Aktionen wurde schnell klar, dass weitere Sachspenden nicht mehr angenommen werden können.

Staatliche Unterstützung notwendig

Die noch vorhandenen Sachspenden werden per Sprinter direkt in die Türkei gesendet, wo der erste Transport bereits angekommen ist. Es sei jedoch ehrenamtlich nicht mehr leistbar, das riesige Sachspendenaufkommen an die Bedürftigen weiterzutransportieren. Hier wäre staatliche Hilfe notwendig, um die die Ehrenamtlichen dringend bitten. Dass dies möglich sei, zeige die Erfahrung aus anderen Krisensituationen.

Das Bündnis der Allgäuer Helfenden ruft auf, an vertrauensvolle Hilfsorganisationen Geld zu spenden. Hilfe direkt nach Syrien wird derzeit in einem kleinen Team des Integrationsbeirates analysiert. Die Ergebnisse werden umgehend bekannt gegeben.



Bangen um Familienangehörige

Unter den Anwesenden waren auch Oberallgäuer, die derzeit um Familienangehörige, die in den Erdbebenregionen leben, bangen. Ihr Anliegen ist es, dass man ihnen eine sichere Bleibe bietet. Sie bitten um eine schnelle und unbürokratische Lösung, um einen temporären Aufenthalt im Oberallgäu zu ermöglichen. Gespräche mit Politikern auf kommunaler, Landes- und Bundesebene werden derzeit gesucht und geführt.