Der Winterdienst im Oberallgäu liefert einen Rückblick auf den Winter 2022

Von: Josef Gutsmiedl

Oberallgäu – Ein „Jahrhundertwinter“ war es nicht. Zumindest was die Bilanz der Straßenmeistereien Kempten und Sonthofen betrifft, die Leonhard Koch Anfang April im Kreisausschuss für Bauen / Digitale Infrastruktur vorstellte. Einsatzstunden und Kosten wichen nicht stark vom Vorjahr ab und lagen im Rahmen des langjährigen Durchschnitts.

„Von dem im Haushalt eingestellten Betrag von einer Million Euro ist noch knapp die Hälfte übrig für den kommenden Herbst und Winter“, so der Chef der Straßenmeisterei Sonthofen, Leonhard Koch. Die Gesamtkosten stiegen bei der Straßenmeisterei Sonthofen um 7 Prozent gegenüber der Winterbilanz 2020/21. Im Bereich Kempten dagegen waren es 18 Prozent weniger.



Ein entsprechendes Bild ergibt sich bei den Einsatzstunden aller Fahrzeuge für den Winterdienst. Mehr als 2 700 Stunden war die „Mannschaft“ im südlichen Landkreis unterwegs, um die Kreisstraßen schnee- und eisfrei zu halten.

Weniger Einsätze

Im Bereich Kempten waren es niederschlagsbedingt mit knapp 1 500 Stunden fast 1 000 Einsatzstunden weniger als im Jahr zuvor. Kempten blieb damit leicht unter dem langjährigen Mittelwert von 1 785 Stunden, Sonthofen lag über dem Mittel von2 410 Stunden.



Arbeitstechnisch begann der Winter 2021/22 in Sonthofen bereits Mitte Oktober, zwei Wochen später im Gebiet der Kemptener Straßenmeisterei. Im südlichen Landkreis kommt das „Einsatzagebuch“ auf 118 Tage; in Kempten waren es 98.



Die Rubrik „Schleuder- und Fräßstunden“ steht mithin für die erheblichen Schneemengen, die aus dem Weg zu räumen sind, um die Straßen während und nach heftigen Schneefällen verkehrssicher zu halten. Im Gebiet der Straßenmeisterei Kempten waren es fast 70 Prozent weniger (54 Stunden); in Sonthofen mit knapp 200 Stunden rund 40 Prozent unter dem Vorjahreswert.



Schneefall in Maßen

Ergiebige Schneefälle gab es praktisch nur an wenigen Tagen: einmal zum Winterbeginn im November, dann noch einmal im Januar nach dem „Weihnachtstauwetter“. Der Februar und der März waren heuer fast niederschlagsfrei. Im Gegensatz zu den Wintern 2018 und 2019 kamen die Straßenmeistereien in den beiden vergangenen Wintern beim Salzverbrauch mit einem blauen Auge davon. In der aktuellen Bilanz verbucht Koch 4 413 Tonnen Salz (Kosten 353 000 Euro).