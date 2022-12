Im Jahr 2026 beginnt der Umbau der Bahnhöfe in Sonthofen und Immenstadt

Teilen

Gesprächsrunde „Barrierefreie Bahnhöfe“ mit (von links) Roman Haug (Stellvertretender Landrat), Christian Wilhelm (Bürgermeister, Sonthofen), Eberhard Fetzer (Referent für Barrierefreiheit, Immenstadt), Peter Götz (Vorsitzender VdK Ortsverband Sonthofen), Nico Sentner (Bürgermeister, Immenstadt), Bernhard Christ (Leiter Bahnhofsmanagement der DB Station & Service AG), Georg Waller (Stv. Vorsitzender VdK Ortsverband Sonthofen), die Landtagsabgeordneten Thomas Gehring (Bündnis 90 / Die Grünen) und Dr. Dominik Spitzer (FDP), Stefan Schell (Referatsleiter Schieneninfrastruktur, Eisenbahnwesen STMB) und Melanie Kuchenberger (Bahnhofsmanagement der DB Station & Service AG). © Hans Ehrenfeld

Sonthofen – Die Deutsche Bahn baut zwischen 2026 und 2028 die Bahnhöfe Sonthofen und Immenstadt barrierefrei um. Vertreter des VdK Ortsverbandes sowie der Landes- und Kommunalpolitik begrüßen die Entscheidung.

Der Vorsitzende des VdK Ortsverbandes Sonthofen und Initiator für Barrierefreiheit und ein besseres soziales Klima, Peter Götz, hatte erneut Vertreter aus Politik und Bahn zu einer Gesprächsrunde eingeladen zum Thema „Abstellgleis Allgäu“. Beim letzten Treffen gab es noch viele offene Fragen. Jetzt sind Fortschritte zu vermelden.

Der VdK Ortsverband Sont­hofen fordert Barrierefreiheit beim Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) im gesamten Oberallgäu. Bei dem jüngsten Treffen waren Vertreter des Staatsministeriums, des Landratsamtes, der Deutschen Bahn AG (DB AG), Mitglieder des Landtages, die Bürgermeister von Immenstadt und Sonthofen sowie Mitglieder des VdK zusammengekommen, um über den Planungsfortschritt beim barrierefreien Ausbau der Bahnhöfe Immenstadt und Sonthofen zu sprechen.



Ab 2026 werden beide Bahnhöfe umgebaut

„Ab 2026 sollen die beiden Bahnhöfe barrierefrei umgebaut werden“, informierte Peter Götz, „In Immenstadt sollen 16,7 Millionen Euro investiert werden und in Sonthofen 11,7 Millionen.“ Beide Bahnhöfe sollen neue, um 55 Zentimeter höhere Bahnsteige, barrierefreie Zugänge, Fußgängerunterführungen mit Treppen und einer Fahrradschiebespur, Aufzüge und Bahnsteigüberdachungen erhalten. Die Bauarbeiten sollen in Immenstadt Ende 2027 abgeschlossen sein und in Sonthofen im Jahr 2028.



Die Initiative begrüßt diese Planungsperspektive. Sie reicht ihr aber nicht. Denn dadurch blieben längst überflüssige Barrieren noch über viele Jahre bestehen und führten auch weiterhin zu einer nachhaltigen Beeinträchtigung in der sozialen Teilhabe vieler Menschen, wie zum Beispiel für Menschen mit einer Körperbehinderung, für Reisende mit Kinderwagen oder Fahrrädern.



Höhere Fahrgastzahlen erwartet

Dabei folgt die Bahn AG doch bereits diesem Trend und plant beim Umbau der Bahnhöfe in Sonthofen und Immenstadt, laut Bernhard Christ, Leiter des Bahnhofsmanagement der DB Station & Service AG, mit höheren Fahrgastzahlen. Peter Götz und seine Mitinitiatoren erhoffen sich deshalb einen bedeutend früheren Beginn der Bauarbeiten.



Die Bürgermeister von Immenstadt und Sonthofen sind mit der bahninternen Sicherstellung der Finanzierung und dem Baubeginn zufrieden. „Ich bin froh, dass der Umbau in Sonthofen sichergestellt ist“, betont Sont­hofens Bürgermeister Christian Wilhelm. Für Immenstadts Bürgermeister Nico Sentner ist die verbindliche Zusage der Bahn ebenfalls wichtig, weil die Stadt dann die Kosten für den Bau der Personenunterführung und der Aufzüge ermitteln und die notwendigen Fördermittel beantragen kann.



Offene Finanzierungsfragen

„Die Kosten werden voraussichtlich fünf Millionen betragen, von denen 60 Prozent gefördert werden“, so Bürgermeister Sentner. „Damit muss die Stadt zwei Millionen schultern.“ Für Sont­hofens Bürgermeister Wilhelm ist die Finanzierung des Tunneldurchstichs ebenfalls noch offen.



In Sonthofen, aber insbesondere in Immenstadt, ist die vollständige Überdachung des Bahnsteiges 1 ein Problem, weil die Bahn die Bahnsteigüberdachung nicht am Bahnhofsgebäude anbauen kann. Denn dieses Gebäude ist Privateigentum, ebenso in Sonthofen.

Fortschritte stimmen optimistisch

Somit bliebe ein nicht überdachter Streifen von zweieinhalb Metern Breite. „Das wäre dann ein unentschuldbarer Schildbürgerstreich. Da könnten die ganzen Umbaumaßnahmen noch so gut sein“, mahnte Bürgermeister Sentner. Die Bürgermeister haben deshalb der Bahn angeboten, sie bei den Gesprächen mit den jeweiligen Eigentümern zu unterstützen, denn diese seien kooperativ.



Peter Götz sah zum Schluss Licht am Ende des „Barriere-Tunnels“ und dankte allen Gesprächsteilnehmern für ihre konstruktive Mitarbeit. „Es bleibt aber die Frage, was können wir bis 2026 gegen die Barrieren im ÖPNV tun?“