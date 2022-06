Ein Blick hinter die Kulissen der Oberen Mühle in Wertach

Wertach hat eine lange Mühlentradition. In der neu belebten Oberen Mühle wird heute die Wasserkraft zur Stromerzeugung genutzt. © Privat

Wertach – Zum zweiten Mal nimmt auch die Obere Mühle Wertach teil am Deutschen Mühlentag: am Pfingstmontag, 6. Juni, von 11 bis 18 Uhr – bei gutem Wetter.

Ob Einheimische oder Touristen, ob Radler, Wanderer oder Spritztouren-Genießer, ob Groß oder Klein – alle Interessierten sind herzlich eingeladen, sich das rund siebeneinhalb Meter große Mühlrad, die Gemüsegärtnerei und das Bio-Lädle anzuschauen.



Am Nachmittag kann man bei einer von drei Mühlenführungen (um 12, 14 und 16 Uhr) praxisnah erfahren, wie das Müllern früher funktioniert hat und wie wichtig dieser Beruf einst gewesen ist. Für diejenigen, die lieber oder zusätzlich einen Blick auf die Bio-Gemüselandwirtschaft werfen wollen, gibt es ebenso drei Führungen (um 13, 15 und 17 Uhr). Auch das Bio-Lädle im Tante-Emma-Stil hat an diesem Tag geöffnet. Für das leibliche Wohl und Unterhaltung ist gesorgt.



„Wir freuen uns auf ein buntes Treiben auf unserem Hof an diesem Tag“, so Dr. Holger Ahlborn, Eigentümer der Oberen Mühle. „Und darauf, vielen Menschen die Bedeutsamkeit der Mühlentradition bewusst zu machen. Auch wenn wir heute kein Getreide mehr ernten und mahlen, sondern Bio-Gemüse anbauen und Strom erzeugen.“



Die erste urkundliche Erwähnung der Oberen Mühle Wertach erfolgte 1536 – also vor fast 500 Jahren. Von 1600 bis 1778 betrieb die Familie Hindelang hier eine Getreide- und Sägemühle.

Die Mühle heute

Gefolgt von der Familie Kimmerle, die 200 Jahre lang als Müller tätig waren. 1995 verkaufte Josef Kimmerle die Obere Mühle an die Wertacher Landwirte Margot und Josef Gebhart. Seit Januar 2014 „müllern“ hier Uschi und Holger Ahlborn. Das neue Mühlrad wurde am im August 2018 in Betrieb genommen – und „mahlt“ Wasserkraft zu Strom.



Die Ahlborns betreiben zudem eine kleine Bio-Imkerei, eine solidarische Bio-Gemüselandwirtschaft und ein Bio-Lädle. Vor Kurzem erhielt die Obere Mühle Wertach den Kulturpreis 2021 des Landkreises Oberallgäu in der Sparte „Denkmalpflege“. Die Auszeichnung würdigt den Beitrag der Eigentümer zur Erhaltung von Kultur- und Heimatgeschichte.