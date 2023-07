„Die Allgäuer Werkstätten sind keine Einbahnstraße“

Unser Foto entstand in der Schreinerei der Allgäuer Werkstätten Sonthofen. Es zeigt (von links) einen Mitarbeiter der Schreinerei, Peter Scheuermann, Isabell Niedermeier, eine Mitarbeiterin, Barbara Grözinger, Michael Hauke und Barbara Holzmann. © moriprint

Sonthofen – Den Besuch und Rundgang durch die Einrichtungen der Allgäuer Werkstätten GmbH in Sonthofen nutzten Barbara Holzmann, (stellvertretende Bezirkstagspräsidentin) und Isabell Niedermeier (Grünen-Direktkandidatin für den Bezirk), um sich mit Werkstattleiterin Barbara Grözinger, Fachbereichsleiter Peter Scheuermann und AW-Geschäftsführer Michael Hauke auszutauschen.

Dazu hatten die beiden einen Fragenkatalog mitgebracht. Dabei ging es unter anderem um die Stellung der Werkstatt für Menschen mit Behinderung (WfbM) als Ergänzung zum allgemeinen Arbeitsmarkt, die Bedeutung der Außenarbeitsplätze und die Aufnahme von Förderschülern und Quereinsteigern.

Stark zugenommen hat die Zahl der Quereinsteiger – durch Unfälle, psychische Erkrankungen oder Hirnschädigungen. Michael Hauke: „Die Allgäuer Werkstätten sind keine Einbahnstraße. Durch INTEGRA Kempten / Oberallgäu versuchen wir Mitarbeiter mit Behinderung fit zu machen für Außenarbeitsplätze, oder eine direkte Vermittlung auf den ersten Arbeitsmarkt. Abgesehen davon sind wir immer verpflichtet, einen Menschen mit Behinderung aufzunehmen. Bei uns sind die Beschäftigten sozial und gut abgesichert.“ Wichtig, so Hauke weiter, sei aber auch eine ausgewogene Balance zwischen „leistungsstärkeren“ und „schwächeren“ Beschäftigten, um in jeder Gruppe zielgerecht arbeiten zu können.

Übergang zwischen Schule und Werkstatt

Isabell Niedermeier interessierte sich für den Weg, wie die Menschen mit Behinderung nach der Schule in die Werkstatt kommen. Als Referentin am Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung ist sie intensiv in diesen Prozess eingebunden. Die Schüler machen in der Regel vier Praktika, sowohl in den Werkstätten als auch auf dem Allgemeinen Arbeitsmarkt, so dass sie gute Einblicke in den Berufsalltag erhalten. Isabell Niedermeier möchte sich dafür einsetzen, dass Vertreter der WfbM ihre Angebote den Jugendlichen und deren Sorgeberechtigten in Info-Abenden an den Schulen vorstellen können.

Mit Eintritt der jungen Erwachsenen in die Werkstätten werden die einzelnen Fähigkeiten über den Berufsbildungs-bereich (BBB) ausgetestet. Früher gab es den Fachausschuss mit verschiedenen Beteiligten – vom Bezirk, über die Agentur für Arbeit bis zur Rentenversicherung -, der sich mit den aufzunehmenden Personen auseinandersetzte. Den gibt es jetzt durch das Bundesteilhabegesetz (BTHG) nicht mehr. Für Barbara Holzmann eine desaströse Situation. Sinnvoll wäre die Weiterentwicklung zu einer Teilhabekonferenz Arbeit gewesen, an der alle Beteiligten und Kostenträger an einem Tisch sitzen und für Menschen mit Behinderung ein individuell passendes Angebot finden und manches auch kostenträgerübergreifend finanzieren.

Wege in die „freie Wirtschaft“

Wo steht die Werkstatt in fünf Jahren? Laut Michael Hauke ist es eine Frage, ob es eher bei der Solidargemeinschaft bleibt oder ob die meisten „fitten“ Beschäftigten einen Weg in die freie Wirtschaft finden. Eine Idee aktuell in den Werkstätten: für die Schwächsten das Arbeiten und Wohnen eng zusammenzulegen. Ein Gebäude stünde in Kempten eventuell zum Umbau zur Verfügung. Möglicherweise, so Barbara Holzmann, könne das aber an der aktuellen Personalknappheit scheitern. Barbara Holzmann und Isabell Niedermeier würden ein solches Modell im Bezirk aber durchaus unterstützen.