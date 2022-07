Die TV-Reihe „Daheim in den Bergen“ dreht neue Folgen im Allgäu

© ARD Degeto/Arvid Uhlig, honorarfrei

Zwei neue Filme der erfolgreichen Alpensaga „Daheim in den Bergen - Blick nach vorn“ (AT) und „Daheim in den Bergen - Schulter an Schulter“ (AT) entstehen für den Sendeplatz „Endlich Freitag im Ersten“ derzeit in Immenstadt, Oberstaufen, Kempten, Weitnau und Umgebung. Gedreht wird voraussichtlich bis zum 23. Juli.

Zusammen stark sein - die Hubers und die Leitners stehen vor großen Herausforderungen und brauchen einander mehr denn je. Die selbstbestimmte Bergbäuerin Marie wird erneut von ihrer MS in die Knie gezwungen und kann den Sommer nicht wie geplant mit Georg, seinen Kühen und Tochter Fritzi auf der geliebten Alpe verbringen.

Georg und Florian kämpfen indes auf dem Leitner-Hof mit den Problemen, die ein Milchviehbetrieb mit sich bringt. Und Lisa erlebt als frischgebackene Hotelpächterin eine böse Überraschung und muss zuletzt nicht nur um ihre Existenz, sondern auch um ihre Beziehung bangen.



Unter der Regie von Markus Imboden spielen an der Seite des Hauptcasts mit Theresa Scholze, Catherine Bode, Thomas Unger, Matthi Faust, Christoph M. Ohrt, Nadja Sabersky und Judith Toth auch prominente Gaststars wie Martina Gedeck, Peter Kremer, Petra Zieser u. v. a.



Die TV-Reihe „Daheim in den Bergen“ ist eine Produktion der Westside Filmproduktion (Produzenten: Martin Zimmermann, Christian Becker, Junior Producer: Laura-Marie Lüppen) im Auftrag der ARD Degeto für die ARD. Regie führt Markus Imboden, und Martin Zimmermann schrieb die beiden Drehbücher. Die Redaktion liegt bei Barbara Süßmann (ARD Degeto).