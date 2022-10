Ortstermin im Industriegebiet

Die Briten kommen: Gäste aus der Partnerstadt Wellington besuchen Immenstadt

Teilen

In der Sonthofener Straße enthüllte Bürgermeister Nico Sentner (hinten ganz links) mit Laurian Cooper (vorne ganz links), der Vorsitzenden des Wellingtoner Partnerschaftsvereins, das neue Schild. © privat

Immenstadt –Nach fünf Jahren Pause war es endlich wieder so weit: die Freunde der Städtepartnerschaft aus Wellington in England erreichten Immenstadt.

Mit der unvermeidlichen Verspätung kamen die Briten auf dem Flugplatz in Memmingen an. Jede Dame bekam von Ingrid Schmitt vom einstigen Partnerschaftsverein eine frische Rose als persönliche Begrüßung, und – damit sie nicht entwöhnt werden – regnete es in Strömen, als der Bus am Auwaldstadion in Immenstadt ankam. Die Gastgeber baten ihre Besucher schnell in die Autos, denn nach über 14 Stunden Anreise sehnten sich alle nach einem Bett.

Städtepartnerschaften haben in Immenstadt eine lange Geschichte. Eine der ersten Partnerschaften in Bayern wurde 1960 beim 600-jährigen Stadtjubiläum mit der französischen Stadt Lillebonne in der Normandie durch die Bürgermeister mit Urkunden besiegelt. Lillebonne pflegte auch eine Partnerschaft mit Wellington in Somerset in Großbritannien. So traf man sich bei Reisen, Veranstaltungen und Festen, und 25 Jahre später wurde aus der Zweier- eine Dreierfreundschaft. „Viele Jugend- und Erwachsenenaustausche gab es und sicher waren weit über tausend Immenstädter in Lillebonne und Wellington und Besucher aus beiden Städten hier bei uns“, zog Volker Schmitt, der die Besuchergruppe betreute, eine Bilanz. Manch langjährige Freundschaft sei so entstanden.

Partnerschaftsschild

Für Bürgermeister Nico Sentner war es die erste Städtepartnerschaftsaktivität seit er im Amt ist. Er ließ es sich daher nicht nehmen, die Gäste im Rathaus zu begrüßen und unter dem Motto „was ist seit dem letzten Besuch im Jahr 2017 neu in Immenstadt“ eine Stadtrundfahrt zu begleiten.



Der Termin der Reise war auf Wunsch der Engländer diesmal so gelegt worden, dass der Immenstädter Viehscheid besucht und im Festzelt fröhlich gefeiert werden konnte. „Auf solche lokalen Besonderheiten wird bei Partnerschaftsreisen großen Wert gelegt“, weiß Volker Schmitt.



Ortstermin im Industriegebiet

Bürgermeister Nico Sentner betonte, dass die Städtepartnerschaften nach der Zwangspause erneuert werden sollten. „Mit den Schildern an den Ortseingängen haben wir schon einmal angefangen.“ In der Sonthofener Straße enthüllte er das Schild zusammen mit Laurian Cooper, der Vorsitzenden des Wellingtoner Partnerschaftsvereins.



Beim Ortstermin in neuen Industriegebiet Seifen stellte Nico Sentner die wirtschaftliche Entwicklung der Stadt durch die Ansiedlung mittelständischer Betriebe vor. Im Bergbauernmuseum in Diepolz wurde das Museumskonzept erläutert.

Gedenken an die Queen

Kurzfristig wurde das Programm anlässlich der Beisetzung der verstorbenen „Queen“ in London umgestaltet und Immenstadts Bürgermeister Nico Sentner lud in den Ratssaal zum Trauergottesdienst für Königin Elisabeth II. ein. Alle Wellingtoner und ihre Gastgeber versammelten sich, um im angemessenen Rahmen des verstorbenen Staatsoberhauptes zu gedenken.



Auch am „Partnerschaftsabend“ wurde der langjährigen Königin gedacht und auf den neuen König Charles III. ein Toast ausgebracht. Viele Freunde der Partnerschaft, die diesmal keine Gäste aufgenommen hatten, Stadträte aller Fraktionen und vor allem Altbürgermeister Gerd Bischoff mit seiner Frau Brigitte, waren gekommen. Gerd Bischoff war einer der Gründerväter der Städtepartnerschaft mit Wellington und über all die Jahre ein engagierter Unterstützer. Die Vorsitzende des Wellingtoner Partnerschaftsvereins, Laurian Cooper, bedankte sich für die gute Aufnahme, die großzügige Betreuung und lud zum Gegenbesuch nach England im Frühjahr nächsten Jahres ein.