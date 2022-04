Die Faschingsfreunde Sonthofen und die Narrenzunft „Die Fluhensteingeister“ laden zum Schnuppertraining

Teilen

Alle Kinder und Jugendlichen sind zum Schnuppertraining eingeladen. © Privat

Sonthofen – Am Freitag, 29. April laden Faschingsfreunde Sonthofen Hillaria e.V. zusammen mit der Narrenzunft „Die Fluhensteingeister“ alle Kinder und Jugendlichen zum Schnuppertraining ein.

Am Freitag, 29. April von 15 bis 15.45 Uhr sind Kinder von drei bis acht Jahren dran, von 16 bis 17.30 Uhr die Kinder ab neun Jahren. Das Schnuppertraining findet in der Turnhalle an der Berghofer Straße in Sonthofen statt. „Du bewegst Dich gern mit anderen Kindern / Jugendlichen zu Musik, dann bist Du bei uns richtig.

Wir sind ein Sonthofer Faschingsverein, trainieren das ganze Jahr über und freuen uns dann in während der fünften Jahreszeit unser gelerntes auf der Bühne zu zeigen und bei den Umzügen mitzulaufen“, sag Ulrike Krebber von den Faschingsfreunden. Die Gruppen der Faschingsfreunde (Minis, Purzel, Jugend, Junioren, große Garde und die Fröschle) stellen sich vor. „Unsere Mariechen werden ihre Tänze zeigen und danach trainieren wir gemeinsam. Komm einfach vorbei.

Bring Sportkleidung / Turnschuhe / Schläppchen / Trinken mit. Die Eltern sind dazu eingeladen, dabei zu sein“, freut sich Ulrike Krebber.

Informationen gibt es auch auf der Homepage unter ffs-hillaria.de und bei Ulrike Krebber, Telefon 0179 / 8220540.