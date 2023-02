Die Freien Wähler positionieren sich am Politischen Aschermittwoch liberal-bürgerlich

Von: Christine Tröger

Gut besucht und launig war der Politische Aschermittwoch der Freien Wähler 2023. © Tröger

Kempten/Oberallgäu - Rund drei Stunden Programm boten die Freien Wähler bei ihrem Politischen Aschermittwoch und fesselten ihr Publikum, das sich dazu dicht an dicht gedrängt vor allem Bier und Kässpatzen munden und von der Musik von Alfons Kennerknecht einstimmen ließen. Der Saal im Stift platzte schier aus allen Nähten, nicht zuletzt wegen des „Stargastes“ des Abends: Hubert Aiwanger, Bayerischer Wirtschaftsminister und stellvertretender Ministerpräsident hatte es sich nicht nehmen lassen, die Vorreden von Landtags-Vizepräsident und Kemptener Stadtrat Alexander Hold sowie die Oberallgäuer Landrätin Indra Baier-Müller zu ‚krönen‘.

Watschen für Grüne und die FDP beim politischen Aschermittwoch der Freien Wähler

„Es geht ziemlich durcheinander in der Welt“, startete Hold den Reigen. Damit meinte er nicht nur die vielen Krisen dieser Welt. Er wunderte sich nämlich vor allem über den Grünen Anton Hofreiter, der plötzlich zum „Aufrüstungsexperten mutiert“, eine ebenfalls Grüne Außenministerin Annalena Baerbock, die für Waffenlieferungen kämpfe, ihren Parteikollegen und Wirtschaftsminister Habeck, der „vor arabischen Despoten Bücklinge macht und alle verfügbaren fossilen Erdöl- und Erdgasvorräte aufkauft“; aber auch über den FDP-Finanzminister Lindner, der „die Schuldenbremse außer Kraft setzt“ und so viele Schulden mache, „wie nie zuvor in der Geschichte der Bundesrepublik“.

Dagegen habe Hubert Aiwanger „geradezu visionär recht behalten“ u.a. mit seiner Wasserstoffstrategie oder auch der allseits als provinziell verspotteten Forderung, „regionale Wirtschaftskreisläufe zu stärken“. „Inzwischen sei die „Zeit des Belächeltwerdens vorbei“ und auch Koalitionspartner CSU „sieht sich nicht mehr als Platzhirsch“. Dass die Affären um die CSU-Mannen Nüsslein und Sauter an diesem Abend mehrfach einflossen, wundert kaum.

Perspektive der Menschen vor Ort

Hold pries die Bayern-Koalition als letzte bürgerlich-liberale und dringender denn je gebrauchtes „Gegenmodell zum Berliner Ampelchaos“. Es brauche „weniger Ideologie und mehr gesunden Menschenverstand“ – eine Qualität, die er besonders bei den Freien Wählern ausmachte. Mit der kommunalen „Perspektive der Menschen vor Ort“, habe man bereits viel erreicht, z.B. im Bildungsbereich, bei der Entlastung des Ehrenamtes von Bürokratie (Stichwort GEMA-Befreiung), oder auch mit dem „Chancen-Aufenthaltsrecht“ für Asylbewerber.

Bieranstich mit Tücken beim Politischen Aschermittwoch der Freien Wähler

Solange das einzige Desaster der hiesigen Freien Wähler der Bieranstich an diesem Abend bleibt, sieht es für die anstehende Landtagswahl wohl nicht so schlecht aus: Zur allgemeinen Erheiterung brachte es die Landrätin auf sicher über 20 Schläge inklusive männlichem Beistand, bevor das Bier fließen konnte. Entlastung erhielt sie beim zweiten Fass, das lieber gleich in die erfahrene Hand des zweiten Kemptener Bürgermeisters Klaus Knoll, seines Zeichens Gastronom, gelegt wurde: Die Schlagzahl lag immerhin deutlich unter 20. Der Fehler war allerdings an den Fässern auszumachen.

Nur im Miteinander geht’s

Für ihre Rede stelle die Landrätin, passend zu den Farben der Freien Wähler im knallorangenen Hosenanzug gekleidet, selbstbewusst ihre eigene Wasserflasche, etikettiert mit „Rappenalpbachwasser“, aufs Rednerpult. Sie sei hier heute angetreten, um zu widerlegen, sie sei „eher muhagelig“.

Die Aufgabe der Politik verglich Baier-Müller mit einem Bus, den zu fahren Politiker den Auftrag erhalten hätten. Man müsse die Menschen weiter davon überzeugen, dass sie „auf uns zählen können“ und „wir als Freie Wähler den Bus sicher lenken können“. Aber, mahnte sie, „wir mussten nie für Demokratie kämpfen und vergessen, dass in einer Gemeinschaft jeder seinen Beitrag leisten muss“. Das habe sie zu der Überlegung gebracht, „wieder ein verpflichtendes soziales, ökologisches oder technisches Jahr oder auch ein Jahr Wehrdienst für alle einzuführen“. Diese Erfahrungen würden prägen und seien „ein echter Mehrwert für uns alle“. Im Übrigen sei „Orange schon immer das bessere Grün“ gewesen und vor allem „das realistischere“.

Baier-Müller forderte „echte Handlungsspielräume“ für Kommunen und Kreise. Was nicht benötigt werde, sei der „scharfe und regulierende Blick“ von vor allem Landtags- oder Bundestagsabgeordneten, der mit der Politik und den Gegebenheiten vor Ort „nicht vertraut ist“.

Bürgerakzeptanz für Windräder und Tierwohl

Ein Anliegen war ihr „mehr Akzeptanz für Windräder bei den Bürgern“ und die Frage, ob die Menschen denn auch bereit seien, für mehr Tierwohl zu bezahlen? Denn andernfalls prognostizierte sie ein „Sterben der kleinen Betriebe“, was auch Folgen für u.a. die Kulturlandschaft und am Ende für den Tourismus habe.

Aiwanger hadert mit Scheinheiligkeit

Hubert Aiwanger haderte mit der „politischen Phase einer scheinheiligen politischen Korrektness“. Mancher Stammtisch sei besser informiert „und die bessere Informationsquelle“ als sogenannte Experten, schimpfte er. Er pries die Freien Wähler als „Vor-Ort-Partei“, die „fast blindes Vertrauen in ihre Wähler“ habe.

Die Qualität der Freien Wähler: Sie könnten „differenziert denken“, während viele andere Politiker nur schwarz-weiß denken könnten und nur „ein Ja oder Nein hören wollen“ – für oder gegen Windräder, für oder gegen Straßenbauen etc. – „begleitet von den Medien, die die Dinge so zuspitzen“, dass sie Menschen „oft auch gezielt gegeneinander aufhetzen“, um Schlagzeilen zu produzieren. „Ideologisches Bohren“ beim Thema Wasserkraftwerk oder beim Beispiel Schneekanonen: „Ob das in 50 Jahren noch geht, wissen wir doch ned“, weshalb man heute nicht klar Nein sagen könne. „Dieses ewige Bohren bis das Blut kommt, ohne dass man mitdenkt, regt mich auf.“

Insekten oder Kühe für den Speiseplan?

In Fahrt geriet Aiwanger auch bezüglich der „Diskussion, ob man lieber Insekten essen und Kühe abschaffen soll“, nur um zu verunsichern und zu polarisieren. „Wer gendern will, soll gendern. Wer Insekten essen will, soll Insekten essen – I mog’s ned“, zeigte er sich liberal. Generell ging es ihm darum, „auch die Brille des anderen aufzusetzen“. Er sei es leid, „von irgendwelchen linken Großstadteliten herumkommandiert zu werden“, bis hin zur „Verächtlichmachung unseres Dialekts“.

„Keinen Architektenwettbewerb, der sich rückwärts überschlägt“ lautete seine Forderung beim Bau von Kindergärten, die mittlerweile einem „Glaspalast in Brüssel“ ähnelten. Gleichzeitig seien Waldkindergärten erlaubt, bei denen die Toilette hinterm Baum sei.

„Versuch und Irrtum“

Den meisten Nutzen ziehen aus Sicht Aiwangers die Grünen aus der AfD, die „zehn Prozent der Stimmen abgreifen“, so dass die anderen Parteien „alles zusammenkratzen müssen“, um regierungsfähig zu sein. Kritik übte er am schleppenden Bearbeiten von Förderbescheiden, die bei LKWs die Umstellung von Diesel auf Wasserstoff verzögere. Der „Strickfehler“ der Ampelregierung: „Versuch und Irrtum“.

„Politisches Allerlei“ in Gedichtform

Ein „Politisches Allerlei“ gab es vom lokalpolitischen Urgestein Dieter Zacherle in Gedichtform und traf humorvoll den Nagel auf den Kopf. Er plauderte vom OB im Homeoffice, wie er laut seiner Frau „no in de Filzpantoffel hockt“ und „in d’r Kuche „Kartoffeln schäle; von den Qualen der CSU bei der letzten Stadtrats- wie auch Bundestagswahl: „Bloß 27 Prozent - Frau Wittmann – des war knapp. Wohl dem, der einen Kreuzer hat.“ Ihr Fett ab bekamen auch die Grünen, die als „alte Pazifisten ganz schnell zu Panzer-Spezialisten“ geworden seien. Lob gab es für die Wohnbaugesellschaften in Kempten, die deutlich machten: „Die Bayern-Heim isch übrig wie a Kropf“.

Kabarett zum Ausklang beim Politischen Aschermittwoch der Freien Wähler

Zu guter Letzt nahm das Kabarett der Stadträte und Vorstandsmitglieder die politischen Gegner sowie die Kommunal-, Landes- und Bundespolitik aufs Korn: Clankriminalität heiße in Berlin jetzt „familienbasierte Straftaten“; oder auch lange Stadtratssitzungen, für deren Länge die Kollegen Franz Josef Natterer-Babych (ödp) und Lajos Fischer (Grünen) ausgemacht wurden.

Apropos Grüne Stadtratskollegen: Alexander Hold zeigte sich – nicht ohne Spott – erfreut darüber, dass Thomas Hartmann, Fraktionsvorsitzender der Stadtrats-Grünen, den Aschermittwoch lieber bei den Freien Wähler verbrachte als bei seiner Partei, was der Neugier auf Hubert Aiwanger zu verdanken sei.

Eine Video-Aufzeichnung der Veranstaltung finden Interessierte unter: www.youtube.com/watch?v=KF9ynA64_rY