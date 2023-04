Ladies-Flower-Day in der Gärtnerei Frank in Fischen

Teilen

Einen Ladies-Flower-Day veranstaltet die Gärtnerei Frank in Fischen. © Gärtnerei Frank

Fischen – Unter dem Motto „Ladies-Flower-Day“ veranstaltet Stefanie Frank mit ihrem Team in ihrer Gärtnerei in Fischen am Freitag, 28. April, einen spannenden Nachmittag bzw. Abend – quasi von Frauen für Frauen.

Zum Start der Beet- und Balkonpflanzenzeit werden von 16 bis 20 Uhr neue Pflanz- und Blumenideen präsentiert. Auf einer Showbühne gewähren pünktlich zum Saisonbeginn zahlreiche Partnerfirmen und kreative Köpfe Einblicke in ihre Arbeit.

Es darf probiert, sich ausgetauscht, geshoppt und geschlemmt werden, denn auch für den Gaumen wird es leckere Überraschungen geben, die sowohl in Topf und Pfanne als auch in einer Konditorei gezaubert werden.

Vielseitiges Angebot

Dabei sind auch die neuesten Frühjahrestrends der hiesigen Modegeschäfte, Schmuck, Naturkosmetik und weitere interessante Angebote zum Thema Wohlfühlen in Leib und Seele.

Ab 20 Uhr kann „frau“ den Abend am DJ-Pult bei einem Drink noch gemütlich ausklingen lassen und vielleicht sogar, je nach Lust und Laune das eine oder andere Tanzbein schwingen.