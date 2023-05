Nach durchwachsenem Winter hoffen die Oberstdorfer Bergbahnen auf einen guten Sommer

Ein schwieriger Winter: Mit guten Wintersportbedingungen und einer Qualitätsoffensive kamen die Bergbahnen Oberstdorf· Kleinwalsertal mit einem blauen Auge davon. © Oberstdorf · Kleinwalsertal Bergbahnen / Maja Eifert

Oberstdorf / Kleinwalsertal – Die Oberstdorf · Kleinwalsertal Bergbahnen blicken auf einen herausfordernden Winter zurück. Zwar konnten sie dank technisch hergestelltem Schnee zeitgerecht öffnen, insgesamt sank die Anzahl der Urlauber jedoch um etwa acht Prozent. Vor allem der Rückgang der Tagesgäste war für den Bergbahnenverbund deutlich spürbar.

„Ein schwieriger Winter liegt hinter uns…“, fasst Dr. Andreas Gapp, Vorstand der Oberstdorf · Kleinwalsertal Bergbahnen, die abgelaufene Wintersaison zusammen. Der Winter 2022/23 startete zwar planmäßig zum 8. Dezember 2022, jedoch mit spürbar weniger Tagesgästen als erwartet.

„Betonen möchte ich, dass die Pistenverhältnisse – entgegen der vielfach gegenteiligen Berichterstattungen – ab Saisonstart sehr gut und ausreichend waren. Möglich waren die guten Bedingungen aber nur durch den Einsatz von Maschinenschnee, was zeigt, wie wichtig dieser für uns ist. Aber nicht nur für uns. Denn der pünktliche Saisonstart schafft Planungssicherheit. Für uns, aber auch für viele weitere Betriebe der 2-Länder-Region. Denn wir sind nur ein Teil der Wertschöpfungskette. Weiter folgen Hotels, Gastgewerbe, Skischulen oder Sportgeschäfte, um nur einige zu nennen“, fügt Gapp hinzu.



Gute Nächtigungszahlen

Die 2-Länder-Region Oberstdorf und Kleinwalsertal ist auch weiterhin bei Urlauberinnen und Urlaubern beliebt. Vor allem während den Weihnachts-, Faschings- und den niederländischen Krokusferien waren die Betriebe sehr gut ausgelastet. Einen merkbaren Rückgang gab es allerdings dann ab Mitte März und vor allem die ganze Saison über bei den Tagesgästen.

„Wir konnten beobachten, dass die Gäste wegen der Inflation und auch aufgrund der medialen Berichterstattung zum Thema ‚kein Schnee‘ stark verunsichert waren“, erklärt Dipl.-Ing. Johannes Krieg, ebenfalls Vorstand bei den Oberstdorf · Kleinwalsertal Bergbahnen. Das führte dann dazu, dass der Tagesgast durchaus noch gerne skigefahren ist, aber leider nicht mehr so häufig, wie gewünscht.

Hohe Gästezufriedenheit

Das Feedback der Skifahrer, die bei uns Urlaub gemacht haben, ist sehr positiv und zeigt somit, dass die Urlauber auch 2022/23 mit dem Angebot der Oberstdorf · Kleinwalsertal Bergbahnen mehr als zufrieden, sogar überrascht waren: „Das ist für uns ein sehr gutes Zeichen und zeigt auf, dass die Pistenqualität deutlich besser war, als erwartet. Unsere Gäste nahmen die Erlebnisse und das Angebot in unseren Skiräumen als sehr positiv wahr. Dies zeigt, dass wir mit unserer Qualitätsoffensive und den damit einhergehenden Investitionen auf dem richtigen Weg und damit absolut wettbewerbsfähig sind“, sagt Henrik Volpert, der dritte Vorstand des Bergbahnverbundes.



„In Summe zählen wir in der abgelaufenen Wintersaison acht Prozent weniger Gäste als in der Vorsaison. Vor allem der Rückgang der Tagesgäste war für unser Bergbahnunternehmen spürbar. Insgesamt war die Wintersaison 2022/23 für uns alle sehr herausfordernd. Situationen wie diese spornen uns aber an und motivieren uns, jederzeit unser Bestes zu gegeben. Aus diesem Grund möchte ich mich an dieser Stelle auch bei unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern herzlich bedanken“, zieht Vorstand Andreas Gapp Fazit. Alle drei Vorstände der Bergbahnen blicken positiv in die Zukunft und auf die kommende, hoffentlich gute Sommersaison.