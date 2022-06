Die Regeln am Sonthofer See macht jetzt die Stadt

Von: Josef Gutsmiedl

Mit einer Zweckvereinbarung übernimmt die Stadt Sonthofen die „Hoheit“ über die Günflächen am Sonthofer See. © Josef Gutsmiedl

Sonthofen – Feiern am See sind eine feine Sache. Gerade an schönen Sommerabenden. Die Spielregeln für Veranstaltungen und den Aufenthalt am Sonthofer See regelt die Grünanlagensatzung der Stadt Sonthofen.

Allerdings: Die Grenze zwischen den Kommunen Ofterschwang und Sonthofen verläuft genau mitten durch die Liegewiese am Westufer des Sees. Jetzt soll eine Zweckvereinbarung für eine „klare Linie“ sorgen und der Stadt formale Handhabe geben, entsprechend der Satzung tätig zu werden und gegebenenfalls die Verordnung und deren Auflagen einheitlich durchzusetzen.

Abi-Partys, spontane Grillfeiern – für viele Jugendlichen ist der Sonthofer See direkt am Stadtrand die ideale „Feierzone“. In den vergangenen Jahren gab es immer wieder Beschwerden über Lärm bis in die Nacht und auch Sachbeschädigungen wurden festgestellt. Die Vereinbarung soll den Weg ebnen,damit „Regelungen durchgesetzt werden können“, betont Marcus Kleebaur, Leiter des Ordnungsreferates der Stadt Sonthofen.



Die Gemeinde Ofterschwang hat erst im April eine gleichlautende Grünanlagensatzung beschlossen wie sie in Sonthofen schon seit gut zehn Jahren gilt. Damit gelten – sobald Ofterschwang zustimmt – auf beiden Seite der Gemeindegrenzen die gleichen Spielregeln.



Mit der nun beschlossenen Zweckvereinbarung wird festgelegt, dass die Stadt Sonthofen die Aufgaben aus der Satzung übernehmen soll und einen einheitlichen Vollzug sicherstellt. Alles werde man jedoch kaum regeln können. Mit der Vereinbarung ist auch die einheitliche Regelung von Zulassungen und Ausnahmen möglich, die beidseits der formalen Grenze gelten.

„Geordnete Bahnen“

Kontrollen werden ausschließlich Sache der Stadt Sonthofen sein, die von der Polizei dabei unterstützt werden kann, etwa bei Personalienfeststellungen oder Platzverweisen. Die Verwaltung will die Nutzung der Grünflächen generell auf die Zeit bis 22 Uhr beschränken und fallweise einzelne Ausnahmen zulassen.

„So können wir hier Verbesserungen erreichen“, meinte Kleebaur weiter. „Die Regelung soll die Festivitäten am Sonthofer See wieder in geordnete Bahnen lenken, ist aber keine Garantie, dass zukünftig keine Beschwerden mehr auftreten“, schließt die Beurteilung der Verwaltung.



Ein Problem seien nicht unbedingt ausgelassen Feiern von Schülerinnen und Schülern, ergänzte Stadträtin Petra Müller (Freie Wähler). Oft machten sporadische Besucher und Badegäste sich am See lautstark übers Wasser bemerkbar.