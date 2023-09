Viehscheidzeit im Allgäu

Von: Josef Gutsmiedl

Das Alpvieh kehrt auch heuer wieder ins Tal zurück. © Josef Gutsmiedl

Oberallgäu – Der Sommer geht zu Ende. Das Alpvieh kehrt ins Tal zurück. Es kann gefeiert werden – mit einem richtigen Fest.

Den Auftakt macht Pfronten am Samstag, 9. September. Bad Hindelang folgt am Montag, 11. September, und Oberstdorf am Mittwoch, 13. September. Weitere Viehscheide finden statt am Freitag, 15. September, in Oberstaufen und Balderschwang, am Samstag, 16. September, in Gunzesried und Immenstadt. Mit der Ankunft des Alpviehs ist jeweils gegen 8.30 Uhr zu rechnen; meist zieht sich der Anmarsch der einzelnen Alpen den Vormittag über hin – es gibt also immer was zu sehen.