Die Videokünstlerin Veronika Dünßer-Yagci aus Oberstdorf im Portrait

Von: Lajos Fischer

Veronika Dünßer-Yagci liebt die Allgäuer Berglandschaft und interviewt Menschen gerne an bekannten Orten wie an der Skiflugschanze in Oberstdorf. © Juan Hamo

Oberstdorf – Die Allgäuer Videokünstlerin Veronika Dünßer-Yagci dokumentiert bewegte und bewegende Lebenswege. Der Kreisbote ging mit ihr auf Spurensuche.

Oberstdorf – Die Filme und Performances der Oberstdorfer Videokünstlerin Veronika Dünßer-Yagci beschäftigen sich mit Menschen, die normalerweise nicht im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stehen und in der Öffentlichkeit wenig Ansehen genießen. „Ich mache viel, was nicht in das übliche schöne Bild passt“, betont sie.



Dünßer-Yagci drehte unter anderem mit seelisch kranken Menschen, die „den Rollstuhl in sich tragen“. Im Rahmen des Projekts „Raumumraum“ versuchte sie, Orte, an denen man normalerweise nur vorbeigeht, sinnlich erfahrbar zu machen: Eine der beiden Stationen war die Wäscherei der Allgäuer Werkstätten. Als sie einen Film über ein Naturhotel im Kleinwalsertal drehte, hatte sie Augen vor allem für die Menschen, die jeden Tag dort arbeiten.



Sehr viel Aufmerksamkeit schenkte sie in den letzten Jahren Frauen und Männern, die aus Syrien, Irak und Af­ghanistan geflüchtet sind. „Ich will meine eigenen Träume zurück“, dieses Zitat prägte den 2016 entstandenen Film „Stop and Go“. In ihrer aktuellen Arbeit „Keep on Going“ stellt sie die Menschenwürde der Schutzsuchenden in den Mittelpunkt. Die Videointerviews der Projekte „Frau.Land.Flucht“ (2017) und „Mensch.Land.Flucht“ (2019) fokussierten sich auf die bewegenden Lebensläufe von Menschen mit Migrationsgeschichte, die im Allgäu eine neue Heimat gefunden haben.

Fremd und vertraut



Auch ihre eigene Lebensgeschichte wird durch häufige Wechsel zwischen Weggehen und Ankommen geprägt: Es zieht sie immer wieder in die Fremde, um dann ins Vertraute zurückzukehren. Nach dem Abitur beispielsweise hielt sie nichts mehr in ihrem Geburtsort Oberstdorf: „Ich wollte in eine Stadt, in der das Leben brodelt. Ich wollte ganz alleine meine eigenen Erfahrungen machen.“



In Düsseldorf und dann in München arbeitete Dünßer-Yagci unter anderem in der Gastronomie und in der Altenpflege, sie musste aber auch erleben, was es heißt, arbeitslos zu sein. Als Praktikantin in der geschlossenen Abteilung der Psychiatrie habe sie sich so intensiv mit den Patientinnen identifiziert, dass man ihr nicht glaubte, dass sie zum Personal gehöre. Der dienstführende Arzt musste dafür sorgen, dass sie nach Dienstschluss die Station verlassen durfte. „Sehr bedenklich, wie man dort mit Menschen umgegangen ist“, meint sie noch heute.



Mit 22 Jahren begann Dünßer-Yagci ihr Studium an der Kunstakademie München. Anfangs zeichnete sie, bis sie merkte, dass „die Zeichnungen serienmäßig den Raum verlassen wollen“. „Ich bin zum Medium Video gekommen, weil es ermöglicht, Menschen in Raum und Zeit in Bewegung zu bringen“, erläutert sie ihre Entscheidung.



Neue Perspektiven



In ihren Filmen wechseln sich Bilder auf dokumentarischer und imaginärer Ebene ab. Die zeitlichen Dimensionen der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft sind stellenweise gleichzeitig vorhanden. Dünßer-Yagci bringt ihre Protagonisten konsequent an Orte, deren Atmos­phäre ihnen erlaubt, neue Dimensionen zu betreten, indem sie in Zusammenarbeit mit der Künstlerin in und für sich neue Perspektiven entdecken.



Räume haben in ihren Werken grundsätzlich eine metaphorische Bedeutung. Bei den Dreharbeiten für ihr letztes Projekt mit dem Titel „Keep on Going. Menschenwürde jetzt!“ brachte Dünßer-Yagci Geflüchtete auf die Skiflugschanze Oberstdorf. „Die Schanze symbolisiert die Flucht, die eine unumkehrbare Richtung hat und gleichzeitig für den Wunsch nach Befreiung steht“, erklärt sie. In ihrem 2016 gedrehten Kurzfilm „Stop and Go“, über die damalige Fluchtbewegung, diente ihr das Nebelhorn als Freiheitsmetapher.



In dieser Szene aus dem Film „Keep on Going“ sieht man Nour Hamo, eine Geflüchtete aus Syrien. Die Kamera hält den Moment fest, als sie, nachdem sie sich die letzten Stufen am Schanzenturm hinauf gewagt hatte, zum ersten Mal den Blick von ganz oben hat und davon sehr berührt wird. Auch viele anderen Frauen, die nach Deutschland kommen, machen in ihrem neuen Leben sehr große Schritte. © Veronika Dünßer-Yagci

Zurück im Allgäu



Ihre eigene „Flucht“ aus dem Allgäu war nicht unumkehrbar: Mitte der 1990er Jahre kam sie, bereits verheiratet und mit drei Kindern, nach Oberstdorf zurück: „Einerseits wollten wir die Kinder lieber in der Allgäuer Natur aufwachsen lassen.“ Andererseits hat sie, die einige Jahre zuvor noch von dort wegwollte, jetzt – mit den in der „Fremde“ gemachten Erfahrungen im Gepäck – einen ganz anderen Zugang zur Allgäuer Region: „Die Natur ist auch für mich sehr wichtig. Die Berglandschaft trägt einfach sehr viel schöpferische Kraft in sich“, meint sie heute.



Kulturförderung



„Meine Kunst kann ich überall machen“, betont Veronika Dünßer-Yagci. Gleichzeitig erzählt sie über die Schwierigkeiten, im ländlichen Raum an finanzielle Mittel zu kommen. In Kempten entsteht gerade ein neues System der Kulturförderung. „Im Oberallgäu existiert nichts Vergleichbares“, beteuert sie.

Besonders schwierig sei es ab einer bestimmten Projektgröße. Bei der Antragsstellung setze man dann ein vorhandenes Sponsoring voraus. Aber die wenigsten Künstler seien Fachleute für Akquise. Man wisse oft beim Projektbeginn nicht, wie viele Fördermittel man am Ende abrufen kann. Auch der administrative Aufwand bei der Abrechnung sei sehr groß.



Die begrenzten Möglichkeiten im Allgäu und der Wunsch, den eigenen künstlerischen Horizont zu erweitern, sind der Grund dafür, dass sie sich teilweise vom Allgäu löst. „Wir pendeln zurzeit zwischen Oberstdorf und Nördlingen“, erzählt sie. Der Blick von außen helfe, das Leben, die Codes, die Systeme von hier besser zu verstehen: „Man muss ab und zu aus den Bildern aussteigen.“



Motivation Neugierde



„Ich habe einen starken Willen“, betont sie. Es gebe Themen, die sie nicht in Ruhe lassen. Die Neugierde sei ihre Motivation, um zu recherchieren. Gespräche mit Betroffenen, anderen Künstlern, Philosophen, Psychologen gehörten immer dazu. Bei dem Thema Flucht zum Beispiel reichte es ihr nicht, nur durch die Medien zu erfahren, wie die neu in Deutschland Angekommenen und ihre Lebensverhältnisse sind. Die Kemptener Psychotherapeutin und ehrenamtliche Helferin Dr. Susanne Betz stellte die ersten Kontakte zu Geflüchteten her. Dann gab es kein Zurück mehr.



Zukunftsbilder



Auf die Frage, welches Thema sie in Zukunft beschäftigen wird, antwortet sie: „Die Zukunft hat etwas mit Zukunft zu tun.“ Bei der intensiven Beschäftigung mit den verschiedensten Facetten der Menschenwürde entstand die Fragestellung: Wie gestaltet sich unser zukünftiges Menschenbild? Mit den Recherchen hat sie bereits begonnen. Die Videokünstlerin ist sicher: „Am Ende versteht man mehr, als man selbst vorgehabt hat.“



Weitere Informationen über die künstlerischen Projekte und die nächsten Termine von Veronika Dünßer-Yagci findet man auf der Seite www.videokunst-allgaeu.de Interessierte, die eine Aufführung des Filmes „Keep on Going“, inklusive einem Gespräch mit der Autorin und einigen Protagonisten, wünschen, können sie dort kontaktieren.