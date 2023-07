Ehrenzeichen des Ministerpräsidenten für Dieter Bischoff

Von: Josef Gutsmiedl

Würdigung ehrenamtlicher Arbeit: Staatssekretär Sandro Kirchner (links) mit dem Gebirgstruppen-Experten Dieter Bischoff und Kißleggs Bürgermeister Dieter Krattenmacher. © Josef Gutsmiedl

Sonthofen – Im Rahmen einer Feierstunde im Bayerischen Innenministerium in München wurde Dieter Bischoff mit dem Ehrenzeichen des Bayerischen Ministerpräsidenten für Verdienste im Ehrenamt ausgezeichnet.

Fast drei Jahrzehnte lang wurde die Entstehung und Geschichte der deutschen Gebirgstruppe maßgeblich von Dieter Bischoff und der Truppenkameradschaft in mehr als 1 300 Exponaten dokumentiert und Besuchern im zeitgeschichtlichen Zusammenhang dargestellt. Die meisten Teile der umfangreichen Sammlung werden inzwischen im Bayerische Armeemuseum in Ingolstadt präsentiert.



Innen-Staatssekretär Sandro Kirchner, der das Ehrenzeichen des Bayerischen Ministerpräsidenten für Verdienste im Ehrenamt an Dieter Bischoff aushändigte, würdigte das langjährige Engagement Dieter Bischoffs in seiner Laudatio. Kirchner skizzierte die akribische Arbeit Bischoffs, der bemüht war, die Sammlung ständig zu ergänzen und im geschichtlichen Konzept darzustellen. Eine einzigartige Sammlung sei so entstanden, ein Museum, das weder das Militär an sich noch den Krieg verherrlichte, so der Staatssekretär in seiner Laudatio. Bischoff habe die Sammlung sehr umsichtig und einfühlsam gestaltet und die Entwicklung und Rolle der Gebirgstruppe betrachtet.



Die historische Sammlung entsteht

Dieter Bischoff begann 1988 – damals als Leiter der Truppenverwaltung beim Gebirgsinstandsetzungsbataillon 8 – mit dem Aufbau der „Historischen Sammlung der Gebirgstruppen Sonthofen“. Sie ging aus der beim Gebirgsinstandsetzungsbataillon 8 im Jahre 1987 gegründeten sogenannten Traditionssammlung hervor.

Vom Aufstellungsbefehl des 1. Bayerischen Schneeschuhbataillons bis hin zu den Kriegsakten des Deutschen Alpenkorps bearbeitete Bischoff wissenschaftlich alle Dokumente und suchte in ganz Europa nach weiteren Exponaten. Im März 1993 eröffnete dann das erste Gebirgsjägermuseum Deutschlands in der Grüntenkaserne in Sonthofen. Dieter Bischoff und die Truppenkameradschaft öffneten das neue Museum: Sonntags bestand die Möglichkeit, die Sammlung zu besuchen; sogar erläuternde Führungen konnten angeboten werden.



Militärgeschichte - Heimatgeschichte

Das Museum in der Grüntenkaserne sollte nicht zuletzt die Soldaten der Bundeswehr, vor allem die der Gebirgstruppe, aber auch alle anderen Besucher mit einem besonderen Kapitel der deutschen Militärgeschichte, der relativ jungen Geschichte der Gebirgstruppe vertraut machen.



Truppenübungsplatz: Die historische Aufnahme zeigt Soldaten am Nebelhorn, die den Winterkrieg im Gebirge üben. © Sammlung Gebirgstruppe

Bei der Aufstellung der Deutschen Gebirgstruppe spielte das Allgäu eine besondere Rolle, da die erste deutsche Gebirgstruppe im Wesentlichen 1915 in Immenstadt und Sonthofen und nach dem Ersten Weltkrieg wiederum in Kempten entstand. Das Oberallgäu war damals eine Art großer Truppenübungsplatz. Soldaten waren mangels Kasernen häufig in Privathäusern einquartiert. Schneeschuhsoldaten lernten den Umgang mit Skiern kennen, die Artillerie feuerte bei ihren Übungen über die nahen Berge; Pioniere legten Alpwege an ... In diesem Museum wurde ein Teil der deutschen Geschichte dargestellt, aber ebenso Heimatgeschichte für die Menschen der betroffenen Gemeinden.

Neue Heimat im Ingolstädter Museum

Das Museum musste im Zuge der Bundeswehr-Konversion zwar aufgegeben werden, fand aber Anfang des Jahres 2020, aufgrund des außerordentlichen Engagements von Bischoff, schließlich eine neue Heimat im Bayerischen Armeemuseum in Ingolstadt. Bischoff begleitete den „Umzug“ organisatorisch und gab zahlreiche Leihgaben an ihre Besitzer zurück.



Darüber hinaus engagiert sich Bischoff an seinem jetzigen Wohnort Kißlegg ehrenamtlich bei Museumsführungen und in der Flüchtlingsarbeit.