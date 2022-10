Diskussion über zukunftsorientierten Tourismus in Oberstdorf

Teilen

Dr. Cathrin Schiemenz (von links), Andreas Eggensberger und Ludger Fetz befassten sich mit „nachhaltigem Tourismus“. © Heinrich Bonert

Oberstdorf – Für ihr zweites Symposium mit dem Schwerpunkt nachhaltiger Tourismus haben die Klima-Aktivisten von Oberstdorf-for-Future (OfF) hochkarätige Referenten gewinnen können.

„Jede Gemeinde muss planvoll daran arbeiten, Treibhausgas-Emissionen schnell und wirksam zu reduzieren. Da in Oberstdorf der Tourismus unser größter Wirtschaftsfaktor ist, müssen wir in der Marktgemeinde diese Thematik eines nachhaltigen Gästebetriebes ins Zentrum unserer Diskussion stellen“, betonte Joachim Weiler von Oberstdorf-for-Future. Man wolle mit den Veranstaltungen Impulse geben, welche Wege man gehen könne, um gemeinsam Lösungen zu erreichen.

Dr. Cathrin Schiemenz vom Bayerischen Zentrum für Tourismus e.V., die am Lehrstuhl von Professor Bauer an der FH Kempten promovierte, berichtete über die Entwicklung des Reiseverhaltens. Studien zeigten, dass das Thema Nachhaltigkeit bei den Reiseplanungen durchaus eine Rolle spiele, die Urlauber etwas dazu beitragen wollten und auch bereit seien, ihr Verhalten zu ändern. Etwa auf Inlandsflüge zu verzichten oder keine Fernreisen mehr zu unternehmen. Die Frage sei nur, ob sich das letztendlich auch im Buchungsverhalten niederschlage. Voraussagen seien laut Dr. Schiemenz aktuell schwierig, da Corona, Inflation und der Krieg in der Ukraine die Reisepläne beeinflussten. Bei den Buchungen spiele die An- und Abreise eine große Rolle, gefolgt von der Unterkunft, der Mobilität vor Ort und der Verpflegung.



„Radikal regional“

Der Oberstdorfer Hotelier und Gastronom Ludger Fetz positionierte sich als „radikal regional“. Er erzählte von seinem „Lernprozess“, auf regionale Produkte mit kurzen Lieferwegen umzusteigen: „Es muss nicht an jedem Ort alles geben. Wir haben hier alles, was wir für ein Wirtshaus brauchen.“ Er verzichtet in seinem Lokal „Jagdhaus“ auf Produkte aus dem Ausland, sogar auf Pfeffer und die Zitrone zum Wiener Schnitzel. Stattdessen hat er entsprechende heimische Alternativen entwickelt.



Andreas Eggensberger vom gleichnamigen Biohotel in Hopfen am See im Ostallgäu bewirtschaftet seinen Betrieb seit Jahren nach ökologischen Gesichtspunkten. Als erstes biozertifiziertes Hotel Deutschlands beweist Eggensberger, wie vielfältig sich ökologische Aspekte in die Praxis umsetzen lassen. Im Jahr 2008 war sein Betrieb schon klimaneutral und seit 2019 sogar klimapositiv. Die Dächer seines Hotels sind komplett mit Photovoltaik-Anlagen ausgerüstet und Betonwände zum Teil durch Holz ersetzt. 100 Prozent Ökostrom kommt aus Sonnenenergie, einem mit Biogas betriebenen Blockheizkraftwerk und zugekauftem Strom aus Wasserkraft. Frühzeitig ist er auf Biogas umgestiegen und hat sich damit unabhängig von russischem Gas gemacht. Sein Appell: „Möglichst viel Strom im Allgäu selbst produzieren.“



Anreise meistens mit dem Auto

Der Oberstdorfer Hotelier Jürnjakob Reisigl warf ein, dass Nachhaltigkeit erst einmal klarer definiert werden müsse. Damit die Betriebe wüssten, wo sie konkret ansetzen können. Nicht ganz einfach, wie die Diskussion zeigte, da sowohl ökologische als auch soziale und ökonomische Aspekte berücksichtigt werden müssen. Mehrere Wortmeldungen machten deutlich, dass es beim Verkehr mehr Lösungsansätze brauche. Da die meisten Urlauber noch mit dem Auto anreisen würden, was zusammen mit dem Tagesausflugsverkehr zu einer hohen Verkehrsbelastung führe. Durch den Ausbau der B12 werde der Tagesausflugsverkehr noch zunehmen, befürchtet Andreas Güthler.



„Die Nachhaltigkeit ist bei uns angekommen“, sieht Bürgermeister Klaus King Oberstdorf auf einem guten Weg. Eine Oberstdorfer Tourismusstudie zeige, dass das Qualitätsbewusstsein steige. Eine Urlaub­erin wünschte sich mehr Möglichkeiten ohne Auto vor Ort mobil zu sein. Tourismusdirektor Frank Jost verwies auf das neue Angebot „Bus inklusive“ mit dem Übernachtungsgäste Busse kostenlos nutzen können. Eine nachhaltige Tourismusstrategie werde derzeit in Fachgruppen weiterentwickelt.



Angesprochen wurde in der sachlichen Diskussion auch, dass es Angebote für Urlauber mit schmalerem Geldbeutel brauche, wie ökologisch der Einsatz von Schneekanonen generell sei und was man sich überhaupt noch an Wachstum leisten könne.