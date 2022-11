Diskussion um Ausrichtung und Ziele der Verkehrsplanung im Oberallgäu

Der Individualverkehr mit dem Auto, wenn auch elektrisch, wird auch 2030 noch eine Rolle spielen. © Josef Gutsmiedl

Oberallgäu – Rund 40 geladene Teilnehmer diskutierten kürzlich Ausrichtung und Ziele der Verkehrsplanung im Landkreis Oberallgäu bis zum Jahr 2030 mit Gastgeberin und Landrätin Indra Baier-Müller.

Bereits seit 2014 beraten drei ständige Arbeitsgruppen Maßnahmen der verkehrlichen Entwicklung und schlagen diese dem Kreistag vor. Bei einer gemeinsamen Tagung wurden nun die Leitplanken der Verkehrsentwicklung bis zum Jahr 2030 diskutiert und für die Kreisgremien vorbereitet.



Eingeleitet wurde die Veranstaltung mit einem Impulsvortrag von Ingo Kollosche vom Institut für Zukunftsstudien in Berlin. Dieser sprach Zukunftstrends an, die bis zum Jahr 2030 Alltag sein werden, wie etwa Elektromobilität und Barrierefreiheit oder auch Vereinfachungen durch die Digitalisierung. Gleichzeitig mahnte er an, technische Universallösungen wie autonome Busse und Start-Up-Ideen kritisch zu hinterfragen. Viele Ansätze würden 2030 noch nicht flächendeckend verfügbar sein – oder auch wieder gänzlich vom Markt verschwinden. Das Auto – wenn auch elektrisch – wird 2030 weiterhin eine Rolle spielen.



Umweltfreundlicher Verkehr

Obwohl die Themen verkehrliche Grundversorgung, umweltfreundlicher Verkehr und touristische Verkehre getrennt diskutiert wurden, ergaben sich wichtige Schnittmengen. Sollten etwa Gäste aus den Ballungsräumen zukünftig ohne Auto anreisen, würden diesen genauso wie den Einheimischen flexible Transportmöglichkeiten wie Rufbusse oder Anruf-Sammel-Taxis zugutekommen.



Ein gut ausgebautes Radwegenetz wird in Zukunft sowohl für Touristen wie Einheimische einen wichtigen Beitrag für die Mobilität leisten. Herausforderung sei hier, an die nötigen Flächen zu kommen.



Dieselloch: Elektrifizierung bis Oberstdorf langfristiges Ziel

Große Einigkeit besteht darin, dass die Bahn als Rückgrat des öffentlichen Personenverkehrs und sogenannte Hauptrelationen im Busbereich gestärkt werden müssen. Dass die Elektrifizierung bis Oberstdorf dabei das langfristige Ziel bleibt, war bereits früher vom Kreistag gegenüber Bahn und Politik gefordert worden. Im Busbereich wurden unter anderem der Aufbau eines Verkehrsverbunds und die Vereinfachung des Ticketsystems als realistische, mittelfristige Ziele vorgeschlagen.



Landrätin Indra Baier-Müller schloss die Veranstaltung mit einem Ausblick auf die weitere Arbeit. Die Ergebnisse sollen für die Kreisgremien aufbereitet werden. Die bestehenden Arbeitsgruppen werden die Umsetzung begleiten und können voraussichtlich um einige Teilnehmende erweitert werden, die erstmalig zum Treffen eingeladen waren. Sie freute sich über die positive Stimmung unter den Teilnehmenden und den gemeinsamen Gestaltungswillen und betonte, dass beides wichtige Voraussetzungen für die bevorstehende Arbeit seien.