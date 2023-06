Marco Fink fährt zwei Podestplätze ein

Teilen

Zweimal Zweiter: Marco Fink holte sich beim RedBull Ring Classic in der Steiermark zwei Podestplätze. © privat

Immenstadt – Vor mehreren tausend Zuschauern fand das „RedBull Ring Classics“ in der Steiermark / A statt. Für das Fink Motorsport Team war es ein sehr erfolgreiches Rennwochenende. In beiden Rennen konnte sich Marco Fink jeweils Platz 2 sichern.

Am Freitag standen zwei Trainingsläufe auf dem Programm. Bereits im ersten Training konnte Marco Fink die zweit schnellste Zeit erzielen. Im zweiten Training zeigte sich nach vier Runden ein technischer Defekt am Getriebe. Durch eine perfekte Teamleistung von den Rennmechanikern Peter Koch, Dennis Kirschner und Thadde Zylinski, konnte das Ersatzgetriebe pünktlich zum Qualifying eingebaut werden.



Das Qualifying startete am späten Freitagnachmittag bei schwierigen Verhältnissen im Regen. Bis kurz vor Ende der Qualifikation hatte Marco Fink die dritte Position inne, als in der letzten Runde zwei Kontrahenten auf der leicht abtrocknenden Strecke an ihm vorbeizogen. Somit hatte Marco Fink Startplatz 5 für das erste Rennen am Samstag. Marco Fink kämpfte sich hier 35 Minuten lang durch das Feld nach vorne. Das Rennen wurde aber durch eine längere Safety-Car Phase beendet und Marco Fink holte sich den 2. Platz



Spannendes Rennen

Das zweite Rennen war Spannung pur. Nach neun Runden hatte Marco Fink neun Sekunden auf den Drittpatzierten und 20 auf den Vierten herausgefahren. Durch wiederrum auftretende Schaltprobleme konnte Marco Fink nur noch sporadisch schalten, sodass er seinen Vorsprung verlor und von Beni Hotz (Schweiz) und Arnold Wagner (D) überholt wurde. Dieses Problem konnte Fink jedoch lösen, eine nervenaufreibende Aufholjagd starten und am Ende wiederum den 2. Platz einfahren.



Das nächste Rennen findet im italienischen Misano gemeinsam mit der „Master Tricolore Prototipi“ vom 21. bis 23. Juli statt.