Doppeljubiläum: 50 Jahre Offenes Seminar und 60 Jahre Jugendhaus Elias

Von: Josef Gutsmiedl

Begleitet von den Konzelebranten feierte Bischof Bertram zum Auftakt des Jubiläumsfestes einen Jugendgottesdienst in der Pfarrkirche in Seifriedsberg. © Josef Gutsmiedl

Seifriedsberg – Das Jugendhaus Elias feiert seinen 60er zusammen mit dem „Offenen Seminar“, das seit 50 Jahren im „Elias“ beheimatet ist.

Mit einiger Verspätung zwar wegen der Pandemie-Beschränkungen, doch nicht weniger froh, feierten zwei Einrichtungen der Diözese Augsburg jetzt ihre Jubiläen gemeinsam: 50 Jahre Offenes Seminar und 60 Jahre Jugendhaus Elias. Ein Doppeljubiläum, das Bischof Bertram Meier gerne mitfeierte bei einem Jugendgottesdienst und einem kurzweiligen Festakt mit Generationentreffen und „Poetrymeetsbeat“.



Als „alter OS‘ler“ (OS steht für Offenes Seminar) wurde der Bischof eingangs des Jugendgottesdienstes in der Pfarrkirche in Seifriedsberg begrüßt. In der Tat war der Bischof vor rund 50 Jahren einer der ersten Jugendlichen in den Veranstaltungen des noch brandneuen Offenen Seminars. Ende 1971 hatte der damalige Bischof im Bistum Augsburg, Dr. Josef Stimpfle, das Offene Seminar ins Leben gerufen. Ziel war es, bei den verschiedenen Kursen, Wochenenden und Fahrten jungen Menschen durch Begegnung und Gespräch, Sport und Spiel, Gottesdienst und Gebet, Glaube und Kirche erfahrbar zu machen. Das Jugendhaus war bereits zehn Jahre zuvor gebaut worden, feierte also sein 60-jährigers Bestehen.



Erfolgsbilanz

„60 Jahre auf gutem Grund, 50 Jahre auf festem Fundament“, brachte Bischof Bertram die Erfolgsbilanz der beiden Einrichtungen auf den Punkt. Er selbst habe im Offenen Seminar als Jugendlicher wie in einer „Werkstatt für Berufungen“ eine Gemeinschaft erfahren, in der ihn Gott habe formen können zum Menschen, schließlich zum Priester, so Bischof Bertram Meier. Und: „Wer vom Himmel spricht, muss mit beiden Beinen im Leben stehen.“

Genau diese Erdung vermittle das Offene Seminar jungen Menschen in einer wichtigen Phase ihres Lebens. „Hier kann man erfahren und lernen, dass Glaube auch Spaß macht, auch wenn das Leben kein Ponyhof ist.“ Sein Appell an die Jugendlichen: „Lasst Euch als lebendige Steine von Jesus schleifen, lasst Euch verbauen, behauen und vor allem einbauen in das Leben der Kirche. Jesus baut mit Euch!“



Freizeit, Gemeinschaft, Glaube

Als Symbole für die Inhalte des Offenen Seminars – Freizeit, Gemeinschaft, Glaube – legten junge OS‘ler ein Rad, das Liederbuch Andiamo und ein paar Sportschuhe am Altar nieder.



Eine Wiedersehensrunde bei Kaffee und Kuchen im „Elias“ nutzte der Bischof zu spontanen persönlichen Gesprächen mit den Pfarrern der Pfarreiengemeinschaften ebenso, wie mit „alten OS‘lern“ und jungen Christen.



Zur lebendig-bunten Jubiläumsrevue wurde der eigentliche Festakt am späten Nachmittag. Josef Wagner vom OS-Team versammelte die Gäste bei Quiz, Sketch, Interviews und Rückblick in Form einer Bildershow. Als Interview-Partner bat er Bischof Bertram Meier auf die Bühne. Befragt nach dem „Geist des Offenen Seminars“ meinte der entspannte und schlagfertige Bischof, Kern des OS sei die Gemeinschaft der Gleichgesinnten, seit den Anfängen getragen von prägenden, engagierten Persönlichkeiten. „Als Gemeinschaft sind wir stark; gemeinsam geht was voran.“ Als Jugendlichem sei ihm die Zeit im OS vorgekommen wie eine „Glaubens-Vitaminspritze“. „Die Sache Jesu braucht Begeisterte.“



Pizza oder Kässspatzen

In einer humorvollen „Entweder-Oder“-Runde musste der Bischof auf der „Roten Couch“ Farbe bekennen. Vor die Wahl gestellt, ob er denn einer Pizza oder Kässpatzen den Vorzug gebe, wählte er die Pizza. Bei „Bergkäse oder Zwetschgendatschi“ griff er aber schlagfertig zur Allgäuer Spezialität.

Ernsthafter ging es schließlich bei der Frage zu, ob er, der Bischof, nicht etwa lieber mit der Rolle des OS-Pfarrers vorlieb nähme. Das Amt des Bischof, so Bertram Meier, sei leider mit viel Büroarbeit verbunden, und Menschen zu begeistern, eine oft anstrengende Angelegenheit. Wenn man aber für eine Idee „brenne“, lohne sich die Mühe. Zudem kehre er auf seinen Dienstreisen durch die Diözese immer wieder gerne im Jugendhaus Elias ein.



Das Jugendhaus Elias bietet seit 60 Jahren Raum für kirchliche Bildungsarbeit, für Schulklassen, Musik-, Sport- und Freizeitgruppen, Vereine, Familien, Seminare und Kurse. Mit über 100 Übernachtungsplätzen bei Vollverpflegung, Turnhalle, Spielwiese, diversen Gruppenräumen und weiterer Infrastruktur deckt das „Elias“ sämtliche Facetten der zeitgemäßen Jugend- und Bildungsarbeit ab.