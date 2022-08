Finanziell alles im Lot

Drei außergewöhnliche Jahre: Mitgliederversammlung und Neuwahlen beim TSV Blaichach

Der Vorstand des TSV Blaichach ist wieder komplett: (von links) die Beisitzer Martin Bechter, Thilo Kreier, Vorsitzender Matthias Filser, Schatzmeisterin Elsbeth Nutz, Beisitzer Ali Gürler und Zweiter Vorsitzender Thomas Breckle. © Jörg Waiser

Blaichach – Nach dreijähriger Corona-Pause trafen sich die Mitglieder des TSV Blaichach erstmals wieder zur Mitgliederversammlung. Dabei gab es nicht nur einen ausgiebigen Rückblick auf drei außergewöhnliche Vereinsjahre, sondern auch Neuwahlen.

Der TSV Blaichach hat sieben Abteilungen, entsprechend vielschichtig ist die Arbeit der Vorstandschaft, geht es dabei doch um Sportarten wie Ski, Turnen oder Fußball genauso wie Leichtathletik, Tennis oder Tischtennis. Die Corona-Pandemie habe das Vereinsleben phasenweise zum Erliegen gebracht, so der Vorsitzende Matthias Filser, aber auch dafür gesorgt, dass alle Akteure im Verein noch enger zusammengerückt seien und mit viel Engagement die schwierigen vergangenen Monate und Jahre gut gemeistert hätten.

Neben der Corona-Pandemie habe die fast einjährige Sperrung der Blaichacher Dreifachturnhalle wegen Überschwemmung für massive Einschränkungen im Vereinsleben gesorgt, die nur mit viel Kreativität und Flexibilität aller Beteiligten gelöst werden konnte. Mit der fehlenden, da inzwischen abgerissenen, Mehrzweckhalle und den stetig steigenden Mitgliederzahlen bei den beiden großen Blaichacher Sportvereinen stehe auch schon das nächste Problem vor der Tür: „Wir haben zu wenig Möglichkeiten, unsere Leistungen anzubieten“.

„Wir schauen positiv in die Zukunft“

Der Dank des Vorsitzenden für die engagierte Arbeit des Gesamtvereins galt allen Abteilungen mit ihren Leitern und Leitungsteams: „Wir schauen positiv in die Zukunft, denn wir haben in den vergangenen schwierigen Monaten und Jahren bewiesen, dass wir vieles gemeinsam hinkriegen“. Die Leistungen des Sportvereins wieder wie gewohnt anzubieten und das eine oder andere Angebot stetig zu optimieren und auszubauen, so formulierte Filser, seien die Ziele des Vereins.



Um das Vereinsleben möglichst aktiv zu gestalten, wurde in den vergangenen Jahren kräftig investiert. Highlights waren der Ersatz der Heizungsanlage im Sportheim am Illersportpark sowie die Schaffung einer neuen Flutlichtanlage: „Wir haben seit November mehr Licht und deutlich geringeren Verbrauch – ein guter Tausch“, so Filser. Die Investition sei für den Verein nur dank der Unterstützung der Kaiser-Sigwart-Stiftung, der Sparkasse Allgäu und der Gemeinde Blaichach möglich gewesen (wir berichteten). Auch ein neuer Vereinsbus ist bereits bei einem der Hauptsponsoren des Vereins bestellt.



Finanziell alles im Lot

Trotz großer Mindereinnahmen wegen fehlender Veranstaltungseinnahmen stehe der Verein auf gesunden finanziellen Füßen, auch dank verstärkter behördlicher Unterstützung in den Coronajahren. Der Dank des Vorsitzenden galt Bürgermeister Christof Endreß sowie den Rathaus- und Bauhofmitarbeitern sowie den Gemeinderäten für die Förderung und die partnerschaftliche Zusammenarbeit. Einen Abschied gab es für die bisherige Kegel-Abteilung, die nunmehr mangels Aktivität und Teilnehmern aufgelöst wurde. Der Dank des Vorsitzenden galt Edwin Volkelt, der die Abteilung bis zum Schluss geleitet hat.



Die Arbeit der einzelnen Abteilungen wurde in reich bebilderten Kurzpräsentationen skizziert, ehe die Neuwahlen ein einmütiges Bild zeigten: Matthias Filser (Vorsitzender und Geschäftsführer), Thomas Breckle (Zweiter Vorsitzender), Elsbeth Nutz (Kassiererin), Martin Bechter (Beisitzer) und Günter Schnalzger sowie Willi Kreuzer (Revisoren) wurden wiedergewählt. Für die nach vielen Vereinsjahren aus dem Amt ausscheidenden Bertram Ehrlich und Manfred Astheimer wurden Ali Gürler und Thilo Kreier als Beisitzer nachgewählt.



Zum Abschluss der Versammlung wurden zahlreiche Mitglieder für ihre langjährige Vereinsmitgliedschaft geehrt.