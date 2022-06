Drohne rettet Rehkitze in Ofterschwang

Von: Josef Gutsmiedl

Im hohen Gras ist das junge Rehkitz kaum zu entdecken. In den frühen Morgenstunden sind die Chancen, dass die Wärmebildkamera das Tier entdeckt, am besten. © Gemeinde Ofterschwang

Ofterschwang – Die großen Rettungsorganisationen und Feuerwehren in der Region haben schon Drohnen in die Ausstattung „eingegliedert“.

Die Einsatzmöglichkeiten der kleinen und flexiblen Fluggeräte sind vielfältig: Befliegung schwer zugänglicher Gebiete, das „Auskundschaften“ schwer einsehbarer Gebäudeteile, oder einfach aus großer Höhe ein Gesamtbild einer Situation gewinnen.

Um eine besondere Form der Rettung geht es – unter anderem – der Gemeinde Ofterschwang, die inzwischen ebenfalls mit einer Drohne „alles im Blick“ hat: Die Rettung von Rehkitzen in hohem Gras zu Beginn der Mähsaison im Grünland. Immer wieder kommen nur wenige Tage oder Wochen alte Rehkitze in den Mähwerken zu Tode.



„Eine Handvoll kleiner Rehkitze haben wir so schon finden können, bevor der Landwirt mit dem Kreiselmäher in die Wiese fährt“, berichten Monika und Manfred Roth. Heute ist es wieder soweit.

Verhängnisvolles Versteck

Das Gras steht längst hüfthoch und muss gemäht werden – das Wetter ist schön. „Hoibarwetter“ ist für die kommenden Tage vorhergesagt; also beste Bedingungen, das Futter gut getrocknet unters Dach zu bringen. Allerdings hat eine Anwohnerin den örtlichen Jäger darüber informiert, dass seit einigen Tagen immer wieder ein Reh in der Wiese zu sehen war. Das Junge, das Kitz, scheint irgendwo im hohen Gras versteckt zu liegen.

„Wenn man die Chance hat, das kleine Tier vor Beginn der Mäharbeiten zu finden und in Sicherheit zu bringen, tut man das doch“, sagt Monika Roth. „Dass man hier in Ofterschwang mit der Drohne solches Tierleid verhindern kann, müssen viel mehr Leute wissen“, meint sie weiter. Dann könne rechtzeitig reagiert werden und die Drohne der Gemeinde zum Einsatz kommen.



Suche nach Wärmequellen

Es sieht ganz einfach aus, doch etwas Erfahrung und Fingerspitzengefühl braucht es für einen „guten Flug“ dann doch. Die Ofterschwanger Drohne ist mit einer Wärmebildkamera ausgerüstet. Der Erfolg hängt von der „Deutung“ der gelieferten Bilder ab. Wärmequellen, also auch Menschen und Tiere, tauchen auf dem Monitor der Steuerungseinheit der Drohne als rote Punkte oder Flächen auf.

Übung macht den Drohnenpiloten. Jäger Christoph Gernböck (von links), Hans Sistig und Toni Reiter vom Bauhof Ofterschwang, Franziska Haas von der Gäste-Info, sowie Moni und Manfred Roth sind gespannt, was die Wärmebildkamera entdeckt. © Josef Gutsmiedl

„Je kühler die Umgebungstemperatur, desto stärker hebt sich ein warmes „Objekt“ von der Umgebung ab, und umso besser erkennt die Kamera Wärmequellen in der Landschaft“, weiß Jäger Christoph Gernböck. Ein Rehkitz auf kühlem Gras am frühen Morgen ist recht gut auszumachen. Einige Male hatten die Suchaktionen heuer bereits Erfolg. Gegen Mittag hat die Sonne das Gras allerdings schon deutlich erwärmt; die Sache ist jetzt schwieriger.



Bloß keinen Geruch hiterlassen

Wird ein Rehkitz beim Drohnenflug entdeckt, ziehen die Retter Handschuhe an und tragen das kleine Tier aus der zu mähenden Fläche. „Handschuhe deshalb, damit das Kitz keinen menschliche Geruch annimmt, der das Reh vom eigenen Nachwuchs vertreiben würde“, erklärt Gernböck.

Am Besten nehme man noch ein Büschel Gras dazu, um auch den feinsten Menschengeruch zu überdecken. Damit es keinen Fluchtversuch unternimmt, wird das junge Tier für die kurze Zeit des „Exils“ unter einem großen Korb festgehalten. Ist die Mäharbeit beendet, tragen die Retter das Tier wieder zurück, wo es in der Regel die Mutter abholt und sich beide ein neues Versteck suchen.



Soweit kommt es diesmal nicht. Die Drohne hat in mehreren Überfliegungen der Wiese am Ortsrand von Bettenried nichts ausgemacht, was als Rehkitz zu deuten wäre. Auch eine Suchaktion durch Monika Roth hat in dem fraglichen Gebiet außer möglichen Spuren der Rehgeiß nichts gebracht. Entwarnung.

Der Bauer kann mit seiner Mäharbeit loslegen: Kein Rehkitz weit und breit. Moni Roth berichtet über die Suche in der Wiese: „Du steht schon davor und siehst es im hohen Gras einfach nicht.“



Anders verlief es am frühen Morgen, als bei Tiefenberg ein Rehkitz rechtzeitig vor Mähbeginn aus einer Wiese geholt werden konnte – ausgemacht von der kommunalen Drohne.