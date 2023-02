Wie gut kann ich Skifahren? Kostenlos auf dem Söllereck den Test machen

DSV aktiv Safety Day: Der Bremswegcheck © DSV

Oberstdorf – Bei den aktiv Safety Days des Deutschen Skiverbands kann sich jeder kostenlos an verschiedenen Mitmach-Stationen neuen Herausforderungen stellen.

Auch in diesem Winter finden die DSV aktiv Safety Days wieder unter dem bewährten Motto „Action, Spaß und Sicherheit“ statt. Am Samstag, 25. Februar, von 10 bis 15 Uhr am Söllereck in Oberstdorf. Ein Skipass wird benötigt. Freizeitskifahrer und -snowboarder aller Altersstufen haben Gelegenheit ihr Können auf Schnee und an verschiedenen Stationen kostenlos zu testen.

Mit dabei: Die Profis vom Deutschen Skiverband (DSV) und die DSV-Skiwachtfrauen und -männer der Stiftung Sicherheit im Skisport (SIS). Sie helfen den Teilnehmern, ihr Wissen rund um den Wintersport aufzufrischen, verraten so manchen Tipp und lassen sich bei ihrer Arbeit live über die Schulter schauen. Auch DSV-Maskottchen Skitty wird sich als Special-Guest unter die Teilnehmer mischen.

Geschwindigkeit messen, Bremsweg checken und mehr

Geschwindigkeits-Messstrecke: Auf der Teststrecke geht es nicht darum, ein möglichst hohes Tempo zu erreichen. Vielmehr sollen die Teilnehmer versuchen, ihre eigene Geschwindigkeit selbst einzuschätzen.

Nicht ohne Grund. Bei Skiunfällen und Zusammenstößen ist ein zu hohes oder unterschätztes Tempo häufig die Ursache. Die meisten Skifahrer liegen mit ihrer subjektiven Einschätzung deutlich unter ihrer tatsächlichen Geschwindigkeit. „Und sind erstaunt, wie schnell sie unterwegs sind, wenn sie erstmal die Stundenkilometer vor Augen haben. Uns geht es darum, dass Wintersportler überlegter fahren, um sich und andere nicht zu gefährden“, erklärt Tilman Brenner, Geschäftsführer der SIS.

Bremsweg-Check: Dabei sind Reaktionsvermögen und Technik gefragt. „So leicht wie es klingt ist es nämlich nicht, an einer bestimmten Markierung zu stoppen“, so Brenner.

Slalom-Sicherheitsparcours: Hier müssen sich die Teilnehmer auf das eine oder andere, natürlich ungefährliche, Ausweichmanöver gefasst machen.

An der Station der DSV-Skiwacht sind sämtliche Sinne gefragt, diesmal ohne Ski oder Snowboard: Hier lernt man, wie man Lawinenverschütteten-Suchgeräte (LVS) bedient. Denn LVS-Geräte können im Ernstfall Leben retten und gehören – genauso wie eine Sonde und Schaufel – mit auf jede Tiefschnee- und Freeride-Tour.