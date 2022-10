„Duale Förderpreis Holztechnik“ für engagierten Schreiner-Nachwuchs

Von: Josef Gutsmiedl

Die beiden ehemaligen Fachlehrer Werner Weber (rechts) und Albert Hirschberger (von links) mit den diesjährigen Gewinnern des „Dualen Förderpreises“ Luis Reichart und Lukas Herz; auf dem Foto fehlt Bastian Fink. © Josef Gutsmiedl

Oberallgäu – Der „Duale Förderpreis Holztechnik“ wird jedes Jahr auf der Freisprechungsfeier der Kreishandwerkerschaft Oberallgäu vergeben.

Traditionell wird im Rahmen der Freisprechungsfeier der Kreishandwerkerschaft Oberallgäu auch der „Duale Förderpreis Holztechnik“ vergeben, initiiert von ehemaligen Lehrern der Staatlichen Berufsschule Immenstadt. Prämiert werden dabei herausragende schulische Leistungen und soziales Engagement. Diesmal gingen Preise an Bastian Fink (Fa. Köllmayer / Oberstaufen), Lukas Herz (Fa. Stefan Holzer / Rettenberg) und Luis Reichart (Fa. Walter Hummel / Oberstaufen). Seit 2011 wurden so insgesamt mehr als 10 000 Euro an engagierte Schreiner-Lehrlinge vergeben. Darüber hinaus wird seit 2014 jährlich der „Kleine und Große Holzwurmpreis“ Vergeben an die Besten des ersten und zweiten Ausbildungsjahres. Dieser Preis wird im Rahmen einer schulischen Feier übergeben.