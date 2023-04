Ehemaliger Leistungssportler wird Trainer beim TSV Sonthofen

Albert Dzhugeliia: Der erfolgreiche Stabhochspringer will die Leichtathletik beim TSV Sonthofen wiederbeleben. © privat

Sonthofen – Es ist schier unglaublich, aber wahr: Am Donnerstag, 20. April, gibt es einen Neustart des Leichtathletiksports beim TSV Sonthofen.

Nach dem Abschied des langjährigen Abteilungsleiters und Trainers Klaus Wellmann im Jahr 2016 endete für den mit Abstand größten Sportverein der Stadt Sonthofen eine lange und erfolgreiche Ära.



Wellmann hatte die Abteilung in der Zeit von 1983 bis 2016 erfolgreich geleitet. Seine alles überragende Leichtathletin war Ulrike Schroth-Wellmann, seine spätere Ehefrau. Sie hat über 250 Bayerische, Süddeutsche und Deutsche Meistertitel gewonnen.



Sieben Jahre lang gesucht

Sieben Jahre lang war die Suche nach einem Trainer für die „Naturturner“, wie die Leichtathleten zu Beginn der 160-jährigen Geschichte des TSV Sonthofen 1863 e.V. hießen, erfolglos. Der Verein konnte nur auf ein Wunder hoffen.



Dieses Wunder ist kürzlich tatsächlich geschehen. Albert Dzhugeliia ein sehr erfolgreicher ukrainischer Stabhochspringer mit langjähriger Trainererfahrung in der Leichtathletik hat sich beim TSV Sonthofen vorgestellt. Er spricht exzellent Englisch. Für die Verbesserung seiner Deutschkenntnisse besucht er einen Sprachkurs. Sein Ziel ist es, zunächst eine Leichtathletikgruppe für Kinder und Jugendliche im Alter von circa 13 Jahren aufzubauen. „Als er mit dieser Anfrage bei uns anklopfte, war ich sprachlos!“ so Heidi Adelgoss, Vorsitzende des TSV Sonthofen. „Mir war klar, dass sich uns eine solche Chance kein zweites Mal bieten wird.“ Zu ihrer Freude hat er anschließend fest zugesagt.



Trainingsangebot für Jugendliche ab 13 Jahren

Das Training beginnt am Donnerstag, 20. April, um 17 Uhr in der Baumit Arena. Kinder und Jugendliche im Alter ab etwa 13 Jahren sind willkommen (Outdoor-Sportbekleidung und was zum Trinken mitbringen). „Ich wünsche unserem Albert einen guten Start und den vielen jungen Leichtathleten aus Sonthofen und Umgebung Spaß, viel Glück und viel Erfolg!“ freut sich die TSV-Vorsitzende.