Ehrenmedaillen der Stadt Sonthofen für Susanne Hofmann und Walter Benedikter

Von: Josef Gutsmiedl

Teilen

Sonthofens Bürgermeister Christian Wilhelm (von rechts) würdigte das langjährige ehrenamtliche Engagement von Susanne Hofmann und Walter Benedikter. © Josef Gutsmiedl

Sonthofen – Im Rahmen des Neujahrsempfanges wurden heuer die Ehrenmedaillen der Stadt Sonthofen verliehen. Mit Susanne Hofmann und Walter Benedikter wurden zwei im Ehrenamt engagierte Persönlichkeiten mit dieser Auszeichnung bedacht.

Jedes Jahr sollen zwei Personen der Stadt mit der Ehrenmedaille ausgezeichnet werden, deren Dienst für andere über längere Zeit weit über das übliche Maß hinausgeht.

Aus der „Kiwanis-Familie“ kommt Susanne Hofmann, die im sozialen und kulturellen Bereich engagiert ist. Mit ganz besonderem Engagement widmete sich jedoch der „Wahlfamilie“, einem Projekt, das eine Hausgemeinschaft von 26 Frauen und Männern ermöglicht, statt im Alter einsam zu sein, gemeinsam zu leben und am Leben der Gesellschaft Teil zu haben.

WG im Alter

Diese Hausgemeinschaft verstehe sich nicht als betreutes Wohnen oder Altersheim, sondern als Wohnform, in der die Bewohner aufeinander achten und gemeinsame Erlebnisse teilen. „Vielen Dank, dass Sie hartnäckig an der Umsetzung ihrer Vision gearbeitet haben. Sie haben für die Menschen in Sonthofen eine echte Alternative geschaffen. Wir sind stolz, dass wir in Sonthofen ein solches Angebot vorweisen können“, unterstrich Bürgermeister Wilhelm.

Die zweite Ehrenmedaille erhielt ein Mann, den jedes Kind erkenne, wenn er sein Amt ausführe, so der Bürgermeister. „Die Ehrenmedaille der Stadt Sont­hofen geht an Walter Benedikter, genannt Benno, der seit 1995 der Nikolaus beim Ballonstart in der Vorweihnachtszeit ist.“

Sonthofer Nikolaus

In der langen Geschichte des Ballonsports in Sonthofen sei Walter Benedikter erst der zweite Nikolaus, der dieses Amt mit großer Leidenschaft ausfülle. Auch nach der Auflösung des Alpen-Ballonsport-Clubs werde er die Tradition des Nikolaus-Ballonstarts fortführen – als Nikolaus aus vollem Herzen.