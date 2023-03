Ehrungen für ehemaligen Bürgermeister Walter Grath

Erfolgreicher Kommunalpolitiker: Altlandrat Gebhard Kaiser (rechts) und Bürgermeister Martin Beckel (links) würdigten die Verdienste Walter Graths. © Susanne Baur

Oberstaufen – Im Rahmen des Festabends zur Gebietsreform wurde Walter Grath zum Altbürgermeister von Oberstaufen ernannt.

Im zweiten Anlauf hat es dann geklappt. Nachdem der zunächst angesetzte Termin im Oktober 2022 nicht stattfinden konnte, weil die Corona-Pandemie einen Strich durch die Rechnung gemacht hatte, konnte nun mit einem halben Jahr Verspätung ein würdiger Festabend begangen werden, der mit der Ernennung des ehemaligen Bürgermeisters Walter Grath zum Altbürgermeister und mit der Verleihung des Ehrenrings des Marktes Oberstaufen seinen Höhepunkt erfuhr.

Oberstaufens Bürgermeister Martin Beckel bedankte sich bei allen, die in den letzten fünfzig Jahren dazu beigetragen haben, dass sich aus drei einst selbständigen Gemeinden eine schlagkräftige Gemeinde entwickeln konnte. In einem kurzen Abriss ging Beckel auf die Geschichte ein: „Was wir heute als Erfolgsgeschichte feiern, gestaltete sich in den Anfängen nicht einfach.“



Zusammenschluss von drei Gemeinden

Als 1971 der Beschluss der drei Gemeinden Aach, Thalkirchdorf und Oberstaufen gefallen ist, dass man sich zur Gemeinde Oberstaufen zusammenschließen will, sei die Arbeit erst richtig losgegangen. Man musste sich zusammenraufen und aneinander gewöhnen. Besonders innerhalb der Verwaltung sei dieser Prozess schwierig gewesen, da das Satzungs- und Ortsrecht vereinheitlicht werden musste. Alle drei Gemeinden hatten hohe Schulden angehäuft, die zunächst eine Konsolidierung der Finanzen erforderlich machte.



Beckel zeigte sich froh darüber, dass sich die Ortsteile ihre Eigenständigkeit ein stückweit bewahrt haben und dort nach wie vor ein reges Vereins- und Dorfleben stattfinde. Beispielhaft sei die Zusammenarbeit der Vereine über die ehemaligen Ortsgrenzen hinweg. Und die Vorurteile von damals reibe man sich heute allenfalls liebevoll gegenseitig unter die Nase.



Kurzweiliger Vortrag über 50 Jahre Geschichte

Manfred Fink, der Beauftragte fürs Gemeindearchiv, stellte die Geschehnisse vor 50 Jahren detailliert dar. In einem anschaulichen Vortrag ging er auf die umfassenden damaligen Änderungen innerhalb der Landkreise Lindau und Oberallgäu ein und rief die Überlegungen der damals verantwortlichen Vertreter der Gemeinden Aach, Oberstaufen und Thalkirchdorf in Erinnerung.



Dabei brachte er die Zuhörer mehrmals zum Schmunzeln. Unter anderem mit der unbestätigten Anekdote, dass die Vertreter der Gemeinde Thalkirchdorf, die sich damals auch einem Zusammenschluss mit Immenstadt gegenüber offen zeigten, bei einem Sondierungsgespräch im Rathaus Immenstadt, an dem auch eine Vielzahl von anderen Gemeindevertretern etwa aus Bühl, Rauhenzell oder Stein teilnahmen, wohl nicht ausreichend begrüßt und „ästimiert“ fühlten. Was damit endete, dass sich die Thaler unverrichteter Dinge wieder verabschiedeten mit den Worten „Do g’heret mir it her!“



Sachkundiger Streiter

Altlandrat Gebhard Kaiser erinnerte ebenfalls an die Turbulenzen der 70er Jahre, in denen er selbst als junger Gemeinderat für die Selbstständigkeit seiner Heimatgemeinde Wiggensbach kämpfte. Anschließend hob er die Verdienste seines langjährigen Weggefährten Walter Grath hervor, dessen 30-jährige Amtszeit er zuerst als Landtagsabgeordneter und dann als Landrat des Oberallgäus eng begleiten durfte.



Viele Projekte wurden in diesen 30 Jahren verwirklicht. Kaiser listete dabei viele Vorhaben auf und nannte dabei das Erlebnisbad Aquaria, die Golfplätze, die Nahwärmeversorgung oder den grenzüberschreitenden Naturpark Nagelfluhkette als bedeutende Beispiele. Walter Grath sei ein Mensch, der auch in schwierigen Situationen Haltung bewahrt habe, einen Streit sachkundig führte und es auch verstand, Qualität und Quantität so miteinander zu verbinden, dass ihm über Parteigremien und Wählergruppen hinweg uneingeschränktes Vertrauen entgegengebracht wurde, so Kaiser.

Er dankte Grath für seine Mitarbeit in vielen überregionalen Gremien. „Mit Deiner vorausschauenden Entwicklungspolitik hast Du Oberstaufen zu einer äußerst erfolgreichen Gemeinde gemacht“, so Kaiser. Und er schloss seine Rede mit den Worten: „Du warst ein Bürgermeister, so wie man es nicht lernen kann. Das muss man im Blut haben!“



Mit großem Geschick gestaltet

Bevor Bürgermeister Beckel zur Ehrung seines Amtsvorgängers schritt, bedankte er sich bei Grath für dessen großen persönlichen Einsatz. Mit großem Geschick und Ideenreichtum habe Walter Grath den Markt Oberstaufen gestaltet und weiterentwickelt. Mit breitem, aber auch tiefem Fachwissen habe er es wie kein anderer verstanden, ergebnisorientiert und erfolgreich zu arbeiten. Er dankte auch Graths Ehefrau Carola dafür, dass sie ihrem Mann in den 30 Jahren seines Schaffens stets den Rücken freihielt.



Und dann war es soweit und Beckel verlas die Ernennungsurkunde. Durch einstimmigen Beschluss des Marktgemeinderates Oberstaufen im September 2022 wurde Walter Grath zum Altbürgermeister ernannt und erhielt darüber hinaus an diesem Abend in Anerkennung seines großartigen Wirkens und Engagements für seine Heimatgemeinde den Ehrenring des Marktes Oberstaufen. Diese zweite Ehrung überraschte das ehemalige Gemeindeoberhaupt sichtlich.