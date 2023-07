Gelungenes Sommerkonzert des Gymnasiums Sonthofen

Die 80er Jahre waren das Motto des Sommerkonzerts des Gymnasium Sonthofens.

Sonthofen – Das langersehnte Sommerkonzert des Gymnasiums Sonthofen fand dieses Jahr am 27. und 28. Juni im Haus Oberallgäu statt. Im Mittelpunkt standen nicht nur die fleißigen Schülerinnen und Schüler, sondern auch das Motto der 80er Jahre, was gerade bei den erwachsenen Zuhörern Erinnerungen aus deren Jugend weckte.

Es wurden so viele Besucher angelockt, dass gleich zwei Konzertabende veranstaltet werden mussten, um auch wirklich allen Interessierten die Möglichkeit zu bieten, die beeindruckende Aufführung mitzuerleben. Den atemberaubenden Start gestaltete der Unterstufenchor mit „Money Money“, „Ba-Ba-Banküberfall“ sowie „Don´t worry be happy“.

Anschließend begeisterte die Klasse 7b das Publikum mit „Never ending Story“. Es folgte der Mädchenchor mit „It´s raining Men“ und „Never gonna give you up“ mit vielen Einzelsolistinnen und Choreografie. Kurz darauf traten sie gemeinsam mit dem Jungschor auf und präsentierten „Every breath you take“ von The Police & P.Diddy, cool gerappt und gesungen.

Auch die Lehrer sangen mit

Ein besonderer Höhepunkt war die Uraufführung des Liedes „Only Angels know“ von Romy Gibbesch, Theresa Schwarz und Sina Renkey, die dieses Lied selbst im Musikunterricht geschrieben hatten. Doch es beteiligten sich nicht nur die Schülerinnen und Schüler am musikalischen Auftritt, auch die Lehrerkräfte sangen fantastische Songs: „We are the world“ und anschließend „Rock me Amadeus“.

Nach einer kurzen Zwischenpause zeigte das Orchester mit „Eye of the Tiger“ und der Jungschor mit „L‘italiano“ und „We didn´t start the Fire“, was sie draufhaben: rhythmisch sicher und starke Solisten!

Ein perfektes Finale

Doch der Abend war noch lange nicht vorbei: Nach den „Kleineren“ folgten die Großen aus dem starken Oberstufenchor mit „Du schaust aber guat aus“, „Sweet dreams“ und „Bohemian Rhapsody“. Bemerkenswert ist, dass bereits viele seit der fünften Klasse treu im Chor sind und das Publikum immer wieder aufs Neue unterhalten.

Fleißiges Proben und Musikunterricht zahlen sich definitiv aus. Das zeigte auch die Bigband als letzte Gruppe mit „The Winner takes it all“, „Footloose“ und „Upton Funk“. Sicherlich war der Gesang bei Letzterem unvergesslich. Das Beste kam zum Schluss: „Final Countdown“ war definitiv ein perfektes und gut gewähltes Finale aller Chöre gemeinsam mit der Bigband.

Die beiden Abende waren unglaublich spannend und voller Anteilnahme des Publikums, aber auch der Schüler- und Lehrerseite. Besonders die Accessoires, wie unter anderem Blumenketten passend zu den 80er Stil, dürften ins Auge gefallen sein. Das Publikum war fasziniert und kannte auch die meisten der Songs, was sich im Applaus widerspiegelte. Das Konzert war ein gelungener Höhepunkt des Schuljahres und ein Beweis dafür, wie viel musikalisches Potenzial in der Schulgemeinschaft steckt.