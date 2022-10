Ein kleines Jubiläum: 20. Kunstausstellung „Die Südliche“ gastiert in Immenstadt

Der Künstler Nic Albrecht wurde mit dem Kunstpreis des Landkreis Oberallgäu ausgezeichnet. © Lena Fuhrmann

Immenstadt – Allgäuer Künstlerinnen und Künstler zeigen ihre Jahresausstellung, „Die Südliche“ im Museum Hofmühle in Immenstadt. Die Schau findet heuer zum 20. Mal statt.

Mit einem schwungvollen Stück von Astor Piazzolla wurde die 20. „Südliche“ vergangene Woche im Museum Hofmühle in Immenstadt eingeläutet. Die Gruppe Triollage, die mit Klezmer und anderen peppigen Einlagen die „Eröffnungszeremonie“ auflockerte, hätte wohl den höchsten Preis erzielt, wären Musiker auch zum Verkauf gestanden. Zum „kleinen Jubiläum“ erschien auch Ehrengast Dr. Thomas Goppel, Staatsminister a.D., der von 2003 bis 2008 für die bayerischen Hochschulen, die Forschung, die Künste und die Kulturpflege verantwortlich war. Gemeinsam mit Vertretern der Politik und geladenen Gästen freute er sich auf eine abwechslungsreiche Schau.

Der traditionelle erste Ankauf

Wie jedes Jahr wurde auch heuer der erste Ankauf durch die Sparkasse Allgäu vorgenommen, denn die Förderung der Kunst habe bei der Sparkasse eine lange Tradition, so Alexander Stingl, Marktbereichsleiter der Sparkasse in Immenstadt. Beim Rundgang durch die Ausstellung sei man sich schnell klar gewesen, „welches man haben will.“ Die Wahl fiel auf die Skulptur „Magic Mushroom“ von Kristina Tolstoy. Die Bildhauerin habe schon mit vier Jahren zu Hammer und Meißel gegriffen, berichtete Stingl. Die „lebendig wirkende Skulptur“, deren grobe raue Oberfläche in glatt polierte Stellen übergehe, werde ihren Ehrenplatz im Vorstandssekretariat in der Sparkassenzentrale in Kempten erhalten, so Stingl.



Kristina Tolstoy mit ihrer Skulptur Magic Mushroom © Lena Fuhrmann

Kunstpreis des Landkreises Oberallgäu

Der Kunstpreis des Landkreises Oberallgäu ging dieses Jahr an Nic Albrecht. Der Künstler habe über Jahrzehnte hinweg den Nerv der Zeit getroffen und sei in über 640 Ausstellungen vertreten gewesen, so die Begründung des stellvertretenden Landrats Roman Haug, der den Preis übergeben durfte. Nic Albrecht, der 1932 in Angerburg in Ostpreußen geboren worden war, erlebte als Kind Krieg und Vertreibung. Er floh 1947 nach West-Berlin, wo er ein Kunststudium an der Hochschule für Bildende Künste Berlin aufnahm. Eine Ausstellung von „Westkunst“ 1969 in Budapest war sein Durchbruch.

In seinen oft intermedialen Werken – Nic Albrecht ist Maler, Filmer, Fotograf und Designer – geht es um die modernen Menschen in den Metropolen, um Konsumgesellschaften und nicht selten um Kritik an den herrschenden Verhältnissen. „Kunst muss Stellung nehmen“, sagt der Künstler, der seit 2006 in Bad Hindelang lebt. Und so bezieht sich eines von Nic Albrechts Bildern auf der „Südlichen“ auch auf den derzeitigen Krieg in der Ukraine.



Zukunftsfähiges Konzept

Anlässlich des runden Geburtstags der „Südlichen“ ließ Initiator W. Gunther le Maire die Zeit noch einmal Revue passieren: Nach dem Scheitern der „Oberallgäuer Kunstausstellung“ habe man 2003 mit der ersten „Südlichen“ eine neue Herangehensweise beschlossen. „Wir wollten zeitgemäße Kunst zeigen“, so W. Gunther le Maire. Die gesamte Finanzierung der Jahresausstellung werde durch Eintrittsgelder und Provisionen bewerkstelligt. Die Hälfte der Einnahmen ginge an die Raummiete ab. Die Trägerschaft der Städte Sonthofen und Immenstadt und der Marktgemeinde Oberstdorf seien sehr wichtig, genauso wie die freiwilligen Ankäufe.

Die Künstler würden zur Teilnahme an der Schau eingeladen und suchten die vier Werke, die präsentiert werden sollen, selbst aus. Dadurch unterscheide sich die „Südliche” von anderen Ausstellungen, wo Bilder vorher eingereicht und juriert werden. Welche Künstler eine Einladung erhalten, werde durch ständige Beobachtung des Kunstgeschehens entschieden. Die stetig gestiegenen Besucherzahlen würden den Erfolg dieser Herangehensweise bestätigen.

Der Johann-Georg-Grimm Preis werde ab sofort nicht mehr jährlich verliehen, sondern nach Bedarf, teilte le Maire mit.

Ein besonderes Lob erging an die Kuratorin der diesjährigen Schau, Claudia Stempian für ihr großes Engagement.



Der „historische Gast“ ist diesmal Hans Erwin Steinbach (1896–1971). © W. Gunther le Maire

Als „historischer Gast“ ist heuer Hans Erwin Steinbach „geladen“. Der 1986 bei Hanau geborene Maler lebte ab 1933 in Immenstadt und später auch im Kleinwalsertal. Er starb 1971 im Ostallgäu. Er war der erste Maler der im Allgäu, der gegenstandslos gemalt hat.

„Die Südliche“ kann noch bis 23. Oktober im Museum Hofmühle in Immenstadt besucht werden.