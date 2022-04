Ein neues Dreistufenmodell bei der KfW-Förderung bringt gravierende Veränderungen

Bei KfW-Förderung für energieeffiziente Häuser muss man künftig genauer hinsehen. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Allgäu – Die KfW-Förderung für Neubauten nach dem Effizienzhaus-40-Standard ist seit dem 20. April wieder aufgenommen – mit geänderten Fördersätzen und Bedingungen.

So werden die KfW-Fördersätze für das Effizienzhaus 40 halbiert. Gasheizungen fallen aus der Förderung.

Geplant ist ein dreistufiges Modell, das einige gravierende Änderungen zur bisherigen Förderpraxis aufweist. So werde die Förderung für den Neubau von Wohn- und Nichtwohngebäuden für private und gewerbliche Antragssteller nur noch als Kredit, aber nicht mehr als Zuschussvariante angeboten, erklärt Martin Sambale, Geschäftsführer des Energie- und Umweltzentrums Allgäu (eza!).



Strengere Regelung bei Effizienzhäusern

Eine weitere Änderung: Das Effizienzhaus 40 wird nur dann gefördert, wenn eine Erneuerbare Energien-(EE)- oder Nachhaltigkeits-(NH)-Klasse oder bei Wohngebäuden die Plus-Klasse erreicht wird. Die EE-Klasse schreibt den Einsatz erneuerbarer Energien bei der Wärmeerzeugung vor. Um den NH-Bonus zu erhalten, muss eine vom Bund anerkannte Nachhaltigkeitszertifizierung vorliegen. Beim Effizienzhaus 40 Plus wird – beispielsweise durch eine Photovoltaikanlage – in der Bilanz mehr Strom erzeugt als verbraucht. „Das reine Effizienzhaus 40 wird nicht mehr gefördert“, so Sambale. Zudem können ab dem 20. April im Neubau nur noch erneuerbare Wärmeerzeuger mitgefördert werden. Gasheizungen fallen komplett aus der Förderung.

Gleichzeitig wird die Höhe des Tilgungszuschusses halbiert und beträgt für das Effizienzhaus 40 EE zehn Prozent oder maximal 15 000 Euro pro Wohneinheit, für das Effizienzhaus 40 NH und das Effizienzhaus 40 Plus 12,5 Prozent oder maximal 18 750 Euro pro Wohneinheit. Die Höhe der förderfähigen Kosten beziehungsweise des maximalen Kreditbetrages beträgt unverändert 150 000 Euro je Wohneinheit und bei Nichtwohngebäuden 2 000 Euro pro Quadratmeter Nettogrundfläche.

Schärfere Kriterien in der zweiten Stufe

Bereits ausgestellte Bestätigungen zum Antrag können weiterverwendet werden, wenn sie eine förderfähige Effizienzhaus-Stufe bestätigen und wenn das Gültigkeitsdatum noch nicht überschritten ist. Ist das Förderbudget von einer Milliarde Euro aufgebraucht, greift für den Rest des Jahres die zweite Stufe der Neubauförderung. Dann wird nur noch das Effizienzhaus 40 mit Nachhaltigkeitszertifizierung als Kreditvariante gefördert. Der Fördersatz soll weiterhin bei 12,5 Prozent liegen.



„Klimafreundlichen Bauen“

Ab Anfang nächsten Jahres wird in einer dritten Stufe die bisherige Neubauförderung durch ein Programm „Klimafreundliches Bauen“ ersetzt. Geplant ist, die Anforderungen aus dem Qualitätssiegel für nachhaltiges Bauen weiterzuentwickeln und insbesondere die Treibhausgas-Emissionen im Lebenszyklus der Gebäude von der Errichtung über den Betrieb bis hin zum Rückbau noch stärker in den Fokus zu stellen.