Ein Virtuose an der Orgel: Pavol Valasek bringt frischen Wind in die Oberstdorfer Pfarrkirche

Pavol Valasek. © Katharina Schwendinger

Oberstdorf – Pavol Valasek ist der neue Organist der katholischen St. Johannes Baptist Kirche in Oberstdorf.

Wehenden Schrittes kommt Pavol Valasek durch den Vorgarten der katholischen St. Johannes Baptist Kirche in Oberstdorf. Viel Zeit hat er nicht, ein Termin jagt den nächsten. Trotzdem zeigt er gerne sein neues „Arbeitszimmer“ in der Kirche: die Empore. Dort ist er der Chef. Der junge Slowake, der als Ausnahmetalent an der Orgel in seiner Heimat gilt, bringt frischen Wind in die Gemeinde.

Seit über einem Monat wohnt der 29-Jährige nun im südlichsten Dorf Deutschlands. Der gebürtige Rosenberger (Slowakei), der sich schon sehr wohl fühlt in seiner neuen Heimat – „dank der reizenden Oberstdorfer“ – hat viele Ideen und Pläne. Neben der „Adventstriologie“ – drei weihnachtlichen Veranstaltungen im November und Dezember – will er den Gotteshausbesuchern ein „besonderes Erlebnis“ bieten. Sie sollen ihn regelmäßig von unten über eine Leinwand live bei seiner Leidenschaft verfolgen können.



Eltern waren gegen Musikerkarriere

Wenn es nach seinen Eltern gegangen wäre, wäre Pavol Valasek wohl Mediziner geworden. „Musik ist mir nicht in die Wiege gelegt worden“, lacht er. Beide Eltern, Tierärzte, hätten ihrem Sohn, drittjüngster in der neunköpfigen Familie, immer vom Musikerleben abgeraten. Sie glaubten, damit könne ihr Sprössling kein Geld verdienen. Mittlerweile habe sich das aber erledigt, so Pavol Valasek. Sie seien sehr stolz auf seine Erfolge. Maßgeblich beteiligt an der musikalischen Erziehung des Slowaken sei dessen erster Lehrer im Konservatorium in Zilina gewesen, Marian Muska. Noch heute schwärmt Pavol von ihm in den höchsten Tönen.



Pavol, Baujahr 1993, studierte Orgel am Konservatorium in Zilina (Slowakei) und an der Hochschule für Musik und darstellende Kunst. 2019 beendete er sein Studium in Saarbrücken mit einem Bachelor. Sein anschließendes Masterstudium schloss er mit Auszeichnung ab. „Virtuos ohne nach Effekten zu haschen“, so lobte ihn ein Musikproduzent nach seiner ersten CD, die er mit 23 Jahren an den berühmten Orgeln im Schweriner Dom und in Dudelange (Luxemburg) aufnehmen durfte.

Seit 2014 arbeitete Valasek regelmäßig mit dem Tschechischen und dem Saarländischen Rundfunk zusammen als Solokünstler. Drei Jahre lang war er der Organist des Symphonischen Orchester des Slowakischen Rundfunks. Im Februar und im Dezember 2019 unterrichtete Valasek als Gastdozent in Zilina, da war er kaum älter als seine Studenten.



Kirchenchor braucht Verstärkung

Als Musiker war Pavol Valasek, der durch die Slowakei, Tschechien, Luxemburg und Deutschland tourte, ein Leben „aus dem Koffer“ gewöhnt. Das hat sich nun geändert: Der Slowake will sesshaft werden.



Außerdem liegt sein Augenmerk in Oberstdorf derzeit auf dem Kirchenchor, der dringend Verstärkung benötigt. Einstudiert werden sollen neben alter auch moderne Chorliteratur wie die von Laudrisen und Whitacre. Wer Lust zum Singen hat oder auch bei einem Orchester mitwirken will, soll sich direkt bei Valasek melden unter E-Mail valasekpavol@gmail.com oder Telefon 0157/ 35469099.

Von Katharina Schwendinger