Ein zentraler Treffpunkt für alle: In Bad Hindelang wird eine „Freizeit- und Rollsportanlage“ gebaut

Teilen

Startschuss für ein einzigartiges Projekt: Bescheidübergabe an der Hornbahn in Bad Hindelang mit (von links) Klement Anwander (Mitglied des Planungsteams), Dr. Sabine Rödel (Bürgermeisterin Bad Hindelang), Christof Endreß (Vorsitzender der Regionalentwicklung Oberallgäu), Eva Osterrieder (Geschäftsführerin Regionalentwicklung Oberallgäu e.V.), und weiteren Akteuren und Beteiligten am Projekt. © Josef Gutsmiedl

Bad Hindelang – 200 000 Euro Leader-Förderung und damit die höchst mögliche Fördersumme im Oberallgäu, wurde für das Projekt „Inklusive Mehrgenerationen Freizeit- und Rollsportanlage“ in Bad Hindelang freigegeben.

Im Zuge des Projekts „Jugend entscheidet“, an dem sich Bad Hindelang seit 2021 beteiligt, kam auf, dass fehlende Freizeitmöglichkeiten sowie ein Ort, an dem man sich zwanglos treffen kann, die Hauptanliegen der Bad Hindelanger Jugend sind. Konkret wünschten sie sich einen modernen und vielseitigen Bike- und Skatepark als zentralen Treffpunkt. Die Marktgemeinde nahm den Wunsch auf und konzipierte eine Rollsportanlage für Jung und Alt, die auch eine Teilhabe von körperlich Eingeschränkten ermöglicht.

Veronika Hämmerle, Leader-Koordinatorin vom zuständigen Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Kempten führt dies darauf zurück: „Dieses auf Initiative von Jugendlichen entstandene Projekt vereint wichtige Förderkriterien, da es für alle Altersklassen und Leistungsniveaus vielfältige Möglichkeiten bietet, sich zu treffen und sich gemeinsam an der frischen Luft zu bewegen.“



Im Oberallgäu einmalig

Mit dem Projekt soll ein im Oberallgäu einmaliger inklusiver Mehrgenerationentreffpunkt für alle Alters- und Nutzungsgruppen geschaffen werden, der Bewegung fördert, aber auch einen Austausch und Begegnung zulässt. Das Projekt wird mit Brutto-Gesamtkosten von knapp über einer halben Million Euro veranschlagt.



„Die Baugenehmigung ist bereits eingegangen, aktuell werden die Ausschreibungsunterlagen vorbereitet“, berichtet Bürgermeisterin Dr. Sabine Rödel. Wenn nichts dazwischen kommt, soll die Anlage noch in diesem Herbst fertiggestellt werden.



Große Freizeit- und Rollsportanlage entsteht

Auf dem Gelände hinter der Talstation der Hornbahn wird in Bad Hindelang eine große Freizeit- und Rollsportanlage errichtet. Sie soll sowohl mit Fahrrädern, Mountainbikes, BMX Rädern, Laufrädern, Scooter, Skateboards, Longboards, Inline-Skates und Rollstühlen befahren werden können. Dabei wird darauf geachtet, dass sie allen Altersgruppen gerecht wird – ob Kindern, die ihre ersten Versuche machen oder ambitionierten Sportler, die ihr Können weiter ausfeilen möchten. Ein Scooter-Loop soll die Scooter Fahrer und Skateboarder ansprechen.



Der geplante Rundkurs richtet sich aber auch an Rollstuhlfahrer, die ambitioniert Rollsport ausprobieren und betreiben möchten. Inklusion ist ein wichtiger Bestandteil bei der Planung der Anlage. „Wir wollten nicht nur einen Pumptrack bauen, sondern etwas Größeres. Unser Ziel ist es, alle mit einzubeziehen, ein Projekt zu realisieren, das von der Bevölkerung mitgetragen wird. Verschiedenste Sportarten sowie den Rollstuhlsport in einer Anlage abzudecken, gibt es im Oberallgäu in dieser Art bisher nicht. Der Bedarf ist aber da und wir haben hier die Möglichkeit, ein Angebot zu schaffen“, sagt Dr. Sabine Rödel.



Initialzündung von den Jugendlichen ausgegangen

„Das Projekt hat uns im Entscheidungsgremium aus zwei Gründen überzeugt: Zum einen wurde es von den Jugendlichen, von denen die Initialzündung ausging, sehr kompetent und überzeugend vorgestellt. Zum anderen kann man aus dem Projekt sehr gut unsere lokale Entwicklungsstrategie ablesen. Es kommt direkt aus Bad Hindelang und ist damit lokal. Die Entwicklung findet durch die Jugendlichen, die Ideen einbringen und weiterentwickeln, statt und die Strategie ist es, den Ort zu beleben und ihm ein Gesicht zu geben“, unterstreicht Christof Endreß, der Vorsitzende der Regionalentwicklung.