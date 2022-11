Einbruch in einer Firma in Rettenberg: Wer erkennt den Einbrecher?

In der Nacht vom 4. November auf den 5. November brach ein bisher unbekannter Täter in eine Firma an der Kranzegger Straße in Rettenberg ein. © Polizeipräsidium Schwaben Süd/West

Rettenberg – In der Nacht von 4. auf 5. November wurde in einer Firma in der Kranzegger Straße eingebrochen. Die Polizei bittet nun um Mithilfe.

Die Polizei vermutet, dass der Täter über die Werkstatt in das Gebäude eindrang. Aus dem Aufenthaltsraum wurden rund 50 Euro entwendet. „Der Täter versuchte sich offensichtlich noch im Verkaufsraum an der Kasse zu bedienen, was jedoch scheiterte“, heißt es in der Meldung der Polizei.

Dann habe der Einbrecher auch die Wohnung der Eigentümer durchsucht, die sich im selben Gebäude befindet, habe aber dort nichts mitgenommen.

Einbrecher auf Überwachungsvideo zu sehen

Das Überwachungsvideo zeigt den Mann: mittleres Alter, auffälliger Gang (O-Beine), heller Rucksack mit schwarzen Streifen an der Hinterseite und schwarzen Trägern, vermutlich dunkle Winterhandschuhe, Jogginghose und Sportschuhe, Kapuzenpullover über der Jacke und Stirnlampe.

„Auch an einem Anwesen in Altach / Rettenberg versuchte ein bislang unbekannter Täter, eine Türe zu öffnen“, berichtet die Polizei weiter. Die Polizei geht daher von einem Zusammenhang der beiden Fälle aus.

Die Polizei Immenstadt bittet um Hinweise unter 08323-96100.

