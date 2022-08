Einbruch in Pizzeria in Rettenberg

Teilen

Innerhalb der letzten Woche kam es vermehrt zu Einbrüchen in Ladengeschäften in Germering. © Symbolfoto: Panthermedia/Creatista

Rettenberg – Am Dienstagmorgen wurde bei der Polizei Immenstadt ein Einbruch in eine Pizzeria gemeldet.

Wie die Polizei berichtet, wurde am Dienstagmorgen ein Einbruch in eine Pizzeria in der Kirchstraße gemeldet. Die Tatzeit wurde zwischen 8. August, 20:30 Uhr und 9. August, 7:30 Uhr eingegrenzt.

Vor Ort stellten die Beamten fest, dass sich der Täter gewaltsam Zutritt über einen Nebeneingang verschafft hatte. Gesicherte Spuren werden nun ausgewertet. Die Polizei Immenstadt bittet Zeugen, sich unter Tel. 08323/96100 zu melden.

Lesen Sie auch: Burgberg: »Goldene Milchkanne« für Milchviehbetrieb Uhlemayr