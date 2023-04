Kunst-Hilfs-Auktion von Anime Senza Voce für Erdbebenopfer in der Türkei und Syrien

Für einen guten Zweck zur Verfügung gestellt: „Not with me“ von Irmgard Mehlmann (2021). Sie unterrichtet Kunst im eigenen Atelier und lebt in Wien. © privat

Sonthofen – Der Verein Anime Senza Voce und der Integrationsbeirat Oberallgäu organisieren eine Auktion mit Kunstwerken von internationalen Künstlerinnen. Die Einnahmen kommen Erdbebenopfern in der Türkei und Syrien zugute.

Die Bilder von dem katastrophalen Erdbeben in der Türkei und in Syrien haben weltweit große Bestürzung hervorgerufen und eine Welle der Hilfsbereitschaft ausgelöst. Viele Bauten wurden zerstört, wobei Zehntausende von Menschen ihr Leben ließen und noch mehr Verletzte versorgt werden müssen. Humanitäre Hilfe kam schnell in Gang, aber bis alle Schäden behoben sind, werden noch viele Jahre vergehen.

Auch der Verein Anime Senza Voce (Seelen ohne Stimme - und denen, die keine Stimme haben, mit Kunst eine Stimme geben) will zum Wiederaufbau der betroffenen Gebiete beitragen und bat internationale Künstlerinnen, Bilder für den guten Zweck zu stiften.

Eine Versteigerung der besonderen Art

Damit organisiert der Integrationsbeirat Oberallgäu e.V. nun eine Versteigerung der besonderen Art, deren Erlös den Opfern des Erdbebens in der Türkei und in Syrien zugutekommen soll. Durch die Teilnahme an der Auktion und dem Erwerb eines oder mehrerer der angebotenen Objekte kann dazu aktiv beigetragen werden, das Überleben der Erdbebenopfer zu sichern und eine Brücke in die Zukunft zu bauen!

Die Auktion findet am Freitag, 28. April, um 19 Uhr in der StadtHausGalerie Sonthofen statt und läuft folgendermaßen ab: Alle zu ersteigernden Kunstwerke sind ab 22. April auf der Webseite sowie in den sozialen Medien des Integrationsbeirates Oberallgäu e.V. vorab zu sehen. Die Bilder werden am Tag der Versteigerung von der Schirmherrin persönlich vorgestellt. Kunst kann nur gegen Bargeld ersteigert werden. Bitte Ausweis mitbringen. Der Aufrufpreis der einzelnen Bilder liegt je nach Wert zwischen 50 und 300 Euro und erhöht sich jeweils um 50 Euro bei der Auktion. Es wird auch eine Sofort-Kaufen-Option geben, bei der sich der Interessent direkt telefonisch (+39 339 7622961) an die Schirmherrin - Frau Ostwald - wenden kann. Die Abwicklung erfolgt direkt vor Ort nach der Ersteigerung. Für ersteigerte Kunst fällt eine Gebühr in Höhe von 10 % an, die vom Auktionator gespendet wird.