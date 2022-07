Eine Projektgruppe an der Sonthofer Mittelschule betreibt Fahrrad-Recycling für Bedürftige

Gemeinsam machen sie jedes Rad fit: Günther Klee (vorne links) und Florian Sluka von der Radstation Sonthofen (vorne rechts) mit den ehrenamtlichen Fahrradschraubern aus der Mittelschule und Klees Freundeskreis. © Felix Gattinger

Sonthofen – Wer zur Zeit an einem Dienstagnachmittag an der Sonthofer Mittelschule vorbeischlendert, dem wird auffallen, dass dort immer wieder Radfahrer ankommen und in einem der Eingänge verschwinden. Das liegt an der hauseigenen Fahrradwerkstatt, die der pensionierte Lehrer Günther Klee mit einigen Schülern betreibt.

In der Fahrradwerkstatt der Mittelschule wird aber nicht nur repariert. Hier werden Fahrräder, die eigentlich schon ausgedient haben „recycled” – mit liebevoller Handarbeit wieder in Schuss gebracht, so dass sie obendrein auch noch verkehrssicher sind. Anschließend werden die Räder zu äußerst günstigen Preisen an Geflüchtete oder bedürftige Menschen verkauft.

Und weil das Angebot äußerst gerne angenommen wird, ist hier dienstags immer einiges los. Im hervorragend ausgestatteten Werkraum der Schule treffen sich Schüler und junge Menschen aus der Ukraine, dem Jemen oder beispielsweise dem Irak.

Teils auf deutsch, teils auf Englisch oder auch nur mit Händen und Füßen tauscht man sich aus, macht Geschäfte oder findet Lösungen für technische Probleme. Verstärkt wird das Team von einer Handvoll Erwachsener aus Klees Freundeskreis. Sie kommen aus völlig unterschiedlichen Berufen, schrauben aber alle gerne gemeinsam an Fahrrädern herum – selbstverständlich ehrenamtlich!



Profis mit im Boot

Doch auch von professioneller Seite bekommt die Fahrradwerkstatt Unterstützung. Mitte Mai hatte Florian Sluka von der Radstation in Sonthofen zum Saisonauftakt vor seinem Geschäft ein Bike-Event veranstaltet, bei dem nicht nur sämtliche Neuheiten rund ums Rad präsentiert wurden.

Hier gab es original Thüringer Rostbratwürste, die Sluka aus seiner alten Heimat mitgebracht hatte, dazu 100 Brötchen von der Holzofenbäckerei Schroth, sowie gesponserte Getränke von der Firma „Alpenwasser” und der Zötler-Brauerei. So waren an jenem Tag 800 Euro zusammengekommen. Dieses Geld hat Sluka den Fahrradschraubern gegeben, damit diese sich im Bedarfsfall Werkzeug oder Ersatzteile kaufen können. Bleibt hin und wieder etwas in seinem Lager über, gibt Sluka das Teil auch gerne als Spende.



Ein bunter Haufen von Engagierten

Der Schalk der Jungen harmoniert hier problemlos mit der Erfahrung der Älteren: Heinz Haberle und drei Schüler der Sonthofer Mittelschule. © Felix Gattinger



Die Initiatoren des Projekts waren ursprünglich die Lehrkräfte Kathrin Stierle und Matthias Toll. Günther Klee jedoch war von Anfang an im Team mit dabei. Als die beiden sich aus Zeitgründen zurückziehen mussten, übernahm Klee die Leitung der Fahrradwerkstatt.

Über vierzig Jahre hinweg war Klee an der Sonthofener Mittelschule Lehrer für Sport und Technik gewesen, und heute, im Ruhestand, hat er die Kapazitäten, sich richtig ins Zeug zu legen. Außerhalb der Reparaturstunden akquiriert er unermüdlich Fahrräder aus der Umgebung.

Teils sammelt er sie als Spenden und repariert sie zusammen mit seinen Mitstreitern, teils kauft er sie auch gebraucht von Händlern oder Privatpersonen. Besonders hoch im Kurs stehen bei ihm Kinder- und Jugendräder. Bei ihnen sei chronisch Mangelware, erklärt er und fügt hinzu, dass er sich dementsprechend immer besonders über gespendete Kinder- und Jugendräder freue.



Nicht nur im Gespräch mit Günter Klee, sondern auch angesichts der hervorragenden Arbeitsatmosphäre merkt man deutlich, dass alle davon überzeugt sind, etwas rundum Gutes und Nützliches zu tun. Da ist nicht nur der Aspekt der Nachhaltigkeit, den das Fahrradrecycling mit sich bringt und das soziale Engagement für die Geflüchteten, das damit verbunden ist.

Schätzenswert ist auch die generationsübergreifende Zusammenarbeit und das ehrenamtliche Schaffen am gemeinsamen Werk. Besonders für die Schüler der Mittelschule ist es natürlich auch das ganzheitliche, handlungsorientierte Lernen, durch das sie ihr technisches Wissen und Können erweitern können und ein Problembewusstsein entfalten, das stets lösungsorientiert ist.

„Das Arbeiten hier fordert die Heranwachsenden gleichermaßen physisch wie psychisch”, weiß Klee. „Denn neben dem gezielten Einsatz körperlicher Kraft, entwickeln die Jugendlichen hier auch Genauigkeit im Arbeiten und eine nicht zu unterschätzende Verantwortung, denn schließlich werden all diese Fahrräder nach der Reparatur ja von Menschen im Straßenverkehr gefahren.“