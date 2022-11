Eine Rutsche für Bäume: Die Waldarbeit wird leichter mit der „Log-Line“

Eine Durchforstungsfläche kann mit der Log-Line schnell und effektiv beräumt werden. © Josef Gutsmiedl

Oberallgäu – Was auf der Kinderrutsche funktioniert, klappt auch im Wald. Mit der „Log-Leine“ lässt sich Stammholz in abschüssigem Gelände einfach und bodenschonend befördern.

Waldpflege ist ein wesentlicher Baustein auf dem Weg zu einem zukunfts- und klimatauglichen Wald, betonen Förster immer wieder. Doch die fachgerechte Durchforstung eines Bestandes ist – gerade in schwierigem Gelände – meist arbeitsintensiv und wenig rentabel. Eine Hilfe dabei kann die Holzbringung mit der „Log-Line“ sein, meinen die Förster vom Amt für Landwirtschaft und Forsten Kempten und von der Forstbetriebsgemeinschaft Oberallgäu FBG. Bei einer Vorführung in einer Durchforstungsfläche bei Sonthofen-Berghofen demonstrierten Praktiker, wie die traditionelle Methode heute „funktioniert“.



Die Technik der Holzbringung mithilfe speziell angelegter „Loiten“ ist Jahrhunderte alt und bewährt. Doch während früher die Waldarbeiter die langen Rinnen, durch abschüssige Waldflächen mühsam aus Baumstämmen anlegten, sogenannte „Riesen“ oder „Loiten“, geht es heute schnell, kraftsparend – und bodenschonend obendrein.



Kunststoffrinne für den Wald

„Eine rund 100 Meter lange Kunststoffrinne ist in zwei Stunden aufgebaut und einsatzbereit“, berichtet Stefan Übelhör von der Wald- und Weidegenossenschaft Berghofen. Die Berghofer Waldbesitzer haben sich die „Rutsche“ bei der Ortsgruppe Oberstdorf der FBG ausgeliehen, um eine Durchforstungsfläche im Bergwald bei Berghofen zu „beräumen“ und das Schwachholz an die Forststraße zu befördern.

„Die Log-Line ist geeignet für Schwachholz-Durchforstungen mit Stämmen bis zu 25 Zentimeter Durchmesser“, erklärt Bene Kappeler von der FBG-Gruppe Oberstdorf. Die FBG Oberstdorf konnte das „Set“, bestehend aus zwei kompletten Bahnen beim forstliche Bildungszentrum in der Laubau erwerben und bietet die Log-Line nun auch zur Vermietung an für den Einsatz bei Durchforstungen. Die Log-Line besteht aus rund zwei Meter langen massiven Kunststoff-Schalen, die gekuppelt werden und so zu durchgängigen Rinnen von bis zu 100 Metern Länge verbunden werden.

„Da macht diese Arbeit sogar richtig Spaß“

Die einzelnen Halbschalen wurden per Motorsägen-Seilwinde in die Durchforstungsfläche bergwärts gezogen, gekuppelt und zur fertigen Rinne auf der Ideallinie montiert. Wegen der flexiblen Platzierung im Baumbestand wird keine Rückegasse benötigt, und nach der Arbeit bleiben keine Spuren zurück. Eine Entrindung der Stämme braucht es für die „Talfahrt“ nicht; die Grobentastung ist ausreichend.

Was bei der Kinderrutsche funktioniert, klappt auch bei der Schwachholzbringung in Steillagen perfekt. „Ab 15 Prozent Gefälle befördert die Schwerkraft das Holz in den Halbschalen talwärts“, so Kappeler bei der praktischen Vorführung, zu der Revierleiter Maximilian Bach vom Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten und Förster Patrick Preusch von der FBG Oberallgäu eingeladen hatten. Besonders gut laufe es bei Regen, wenn die Innenseite der Rinne besonders glatt ist. Ein paar Ster Schwachholz sind dann schnell aus der Fläche geräumt. „Da macht diese Arbeit sogar richtig Spaß“, berichtet Stefan Übelhör.

Log-Line bringt Stämme „in Fahrt“

Tatsächlich kommen die Stamm­abschnitte, die am oberen Ende in die Rinne geschubst werden, rasch „in Fahrt“. An einigen Stellen haben die Forstarbeiter spezielle Bremselemente aus profiliertem Stahlblech eingebaut, damit die Rutschpartie nicht zu schnell wird, etwa am Ende der Bahn. Die kurzen Stämme würden sonst wie Pfeile hinausschießen. Und schneller als früher per mühsamer Handarbeit mit Hilfe einer selbstgebauten Loite, gehe es allemal, versichert Kappeler.

Und hop! Ein Stamm rutscht los © Josef Gutsmiedl